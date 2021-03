Hannover

Renate und Michael Andreas wollen Kindern das Richtigschreiben leichter machen. Im Unterricht werde viel zu viel über die Ausnahmen und zu wenig über die Regeln der deutschen Sprache geredet, sagt Renate Andreas. Die Fachseminarleiterin, Sonderpädagogin und Schulbuchautorin findet, dass Grundschüler am besten über Silben schreiben lernen. Zusammen mit ihrem Mann Michael – auch er hat Grundschullehramt studiert, ist aber dann Musiker geworden – hat Renate Andreas jetzt ein neues Fachbuch für den Rechtschreibunterricht geschrieben.

Musik hilft beim Spracheverstehen

Es sei Zeit für neue Lösungsansätze, meint das Ehepaar aus dem Zooviertel, denn die herkömmlichen Methoden hätten den Sockel der „funktionalen Analphabeten“, also derjenigen, die trotz Schulausbildung nur unzureichend lesen und schreiben können, über die Jahre nicht reduziert. Tatsächlich sind dies etwa 12,1 Prozent der Erwerbsfähigen, das sind 6,2 Millionen Menschen.

Gleich von einer Revolution des Rechtschreibunterrichts will Michael Andreas aber nicht sprechen. „Eigentlich besinnen wir uns auf etwas zurück, was schon seit Jahrzehnten bekannt, aber irgendwie in Vergessenheit geraten ist“, sagt er. Schon Babys hätten einen Sinn für den Klang der Sprache, meint er, für die Trochäer im Deutschen, also die Abfolge von einem langen und einem kurzen Laut.

Mit Musik kann man die Sprache leichter lernen, meint das Ehepaar Andreas. Quelle: Tim Schaarschmidt

Kinder hätten ein Bewusstsein für musikalische Sprache, sagt auch seine Frau Renate Andreas. Leider werde ihnen das früh angelegte Wissen meist schon im Kindergarten wieder abtrainiert. Dabei sei es gerade hier wichtig, Rhythmik und Betonung mit Singspielen zu üben.

„Laute kann man nicht in Buchstaben abbilden“

„Man kann Laute nicht in Buchstaben abbilden“, sagt sie, deshalb mache das Schreiben mit einer Anlauttabelle, wie es in vielen Grundschulen üblich ist, auch nur bedingt Sinn: „Ich höre Ffff, das kann aber F, V, Pf oder Ph sein.“ Die umstrittene Methode „Schreiben nach Gehör“, die auch schon Thema von emotionalen Landtagsdebatten war, obwohl sie in ihrer Reinform so gut wie kaum benutzt wird, sieht auch das Ehepaar Andreas skeptisch. Es sei allenfalls ein Weg, um Kinder zum freien Schreiben zu bewegen, sagt Renate Andreas. Die Lehrkräfte müssten aber schnell die Rechtschreibung korrigieren, damit sich Kinder nicht die falsche Orthografie einprägten.

Gute Schüler würden auch bei schlechtem Rechtschreibunterricht lesen und schreiben lernen, schwache Schüler aber nicht. Umso wichtiger sei es, dass die Lehrkräfte fachlich gut ausgebildet seien, gerade in Inklusionsklassen und an Brennpunktschulen.

Richtig schreiben muss man lernen. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Mit zwei kleinen Löwen Schreiben lernen

Die beiden Autoren haben einen Rechtschreiblehrgang entwickelt mit zwei kleinen Löwen: Nele und Bele und ein Silbensofa begleiten die Schüler durch die Welt der Regeln und Ausnahmen. Parallel zu ihrem Fachbuch haben Renate und Michael Andreas einzelne Unterrichtsmodule konzipiert, die sie über das Internet vertreiben. Kinder lernten am besten mit Silben, sagen sie. Einen Langvokal nennen sie König, einen Kurzvokal Königin und einen Konsonanten Diener. „Eine Grundregel ist, dass auf eine Königin immer zwei Diener folgen“, sagt Michael Andreas.

Und noch eine Regel: Die vorletzte Silbe wird betont. Die Neben- oder Reduktionssilbe hat immer den Vokal e und ist unbetont, meist handelt es sich um die letzte Silbe. Das deutsche Grundwort bestehe aus einer betonten ersten und einer unbetonten zweiten Silbe.

Lesen helfe bei der Rechtschreibung, sagt Renate Andreas, ersetze aber nicht den Rechtscheibunterricht. Wer allerdings schon mehrmals einen Begriff richtig geschrieben gesehen hat, könne sich das einprägen und erkenne schneller Fehler, das gelte aber besonders für visuelle Lerntypen.

Info: Das Buch „Praxis-Fachbuch für den kompetenten Rechtschreibunterricht“ von Renate und Michael Andreas ist im Schneider Verlag erschienen und kostet 26 Euro.

Von Saskia Döhner