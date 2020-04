Hannover

In dieser Woche startet der Präsenzunterricht für die Abschlussjahrgänge an den Schulen wieder – an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Linden sind am Montag rund 200 Schüler aus drei Jahrgängen nach wochenlanger Pause erstmals zurück in ihrer Schule gewesen. Für Schulleiter Peter Schütz hat der Schulstart „gut geklappt“. Die Jahrgänge wurden für den Start halbiert. Zudem werden die neunten und zehnten Klassen sowie der der 13. Jahrgang in unterschiedlichen Gebäuden unterrichtet – die Abiturienten in der Beethovenstraße, die Neuntklässler im Hauptgebäude und die Zehntklässler in der früheren Ihmeschule. So sei genügend Platz gewesen, um einen großzügigen Sicherheitsabstand einzuhalten. Außerdem habe es für jede Lerngruppe ein Jungen- und ein Mädchenwaschbecken gegeben, sagt Schütz. „Wir haben ausgerechnet, wie keine zu langen Schlangen entstehen.“ Mehr als maximal sieben Kinder hätten nie anstehen müssen.

Masken auf den Fluren und dem Weg zum Pausenhof

Der Schultag für die drei Jahrgänge habe zeitversetzt begonnen, auch die Pausen habe man unterschiedlich getaktet. In den Fluren und auf dem Weg zur Pause sollen die Schüler möglichst Masken tragen, empfiehlt der Schulleiter. An der katholischen Ludwig-Windthorst-Schule in der Südstadt, wo am Montag erstmals der halbe zehnte Jahrgang – also 64 Schüler – wieder unterrichtet worden ist, sind Masken oder entsprechende Tücher sogar Pflicht. Im Klassenraum können sie getragen werden, müssen es aber nicht. Gerade im Englischunterricht, wenn es um korrekte Aussprache ginge, sei das mit Maske vielleicht schwierig, sagt Schulleiterin Heike Braun.

Braun und Schütz berichten, dass bei den Schülern die Freude groß gewesen sei, sich endlich wieder zu sehen, dass es aber auch große Unsicherheiten gegeben habe. „Die Schüler haben mehrmals gefragt, ob sie richtig stehen“, berichtet Schütz. Jetzt gelte es, die Jugendlichen für die Prüfungen fit zu machen, betonen die Schulleiter. Den Präsenzunterricht für die Zehntklässler konzentrieren die beiden Schulen deshalb auf die Hauptfächer Deutsch, Mathematik und Englisch.

Unter den Schülern deutschlandweit wächst derzeit jedoch die Kritik daran, dass in der Corona-Krise überhaupt Abschlussprüfungen stattfinden. Vor allem Abiturienten machen sich für ein „Durchschnittsabitur“ stark, damit kein Schüler ein Nachteil hat. Die Abinoten würden sich ohnehin zu zwei Dritteln aus den Vornoten der vorherigen zwei Schuljahre berechnen. Auch Julia Willie Hamburg, Bildungsexpertin der Grünen im Landtag, fordert, auf die Abschlussprüfungen zu verzichten.

Kein Sitzenbleiben, kein Abschulen

Überhaupt solle es in diesem Schuljahr sowohl das Sitzenbleiben noch das sogenannte Abschulen, also der Zwang, eine Schulform wegen zu schlechter Leistungen verlassen zu müssen, ausgesetzt werden, fordert Hamburg und bekommt darin Unterstützung von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Gerade die Schüler, die im ersten Halbjahr in einigen Fächern eine Fünf bekommen hätten, als Warnschuss, um im zweiten Halbjahr bessere Leistungen zu zeigen, seien jetzt unter enormem Druck. „Dieses Schuljahr ist etwas Besonderes“, sagt Hamburg, das müsse man bei der Benotung berücksichtigen. Allenfalls könne man den Schülern anbieten, dass sie zur Verbesserung ihrer Noten freiwillig zusätzliche Leistungen zeigten, wie etwa eine Facharbeit anzufertigen.

