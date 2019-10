Hannover

Vor 23 Jahren wurde in Hannover zum ersten Mal ein hauptamtlicher Oberbürgermeister direkt von den Wählern bestimmt. Bis dato war in Niedersachsen noch die Trennung vom ehrenamtlichen Oberbürgermeister und dem Oberstadtdirektor als Chef der Verwaltung üblich. Von 1996 an wurden beide Funktionen in einer Person vereint.

1996: Schmalstieg gegen Pawelski , zum ersten

Vor dem Wahlgang war viel vom Frankfurter Modell die Rede. In der Stadt am Main hatte die Christdemokratin Petra Roth als erste Frau den Chefsessel im Rathaus erobert. Hannovers CDU versuchte es mit der damaligen Landtags- und späteren Bundestagsabgeordneten Rita Pawelski gegen den Dauer-Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg, der zuvor nicht gerade ein Freund der Eingleisigkeit war, nun aber doch antrat.

„Lovely Rita“, wie sie auch genannt wurde, erreichte gegen Schmalstieg die Stichwahl. Das lag auch daran, dass die Grünen mit ihrem Kandidaten Erwin Jordan recht erfolgreich im roten Lager gewildert hatten. Im zweiten Durchgang siegte dann Schmalstieg erwartungsgemäß – allerdings mit 52,5 Prozent der abgegebenen Stimmen einigermaßen knapp. „Ich fühle mich gut“, sagte der Sieger am Wahlabend. Die Wahlbeteiligung war mit 44,7 Prozent äußerst mau.

2001: Schmalstieg gegen Pawelski , zum zweiten

Rita Pawelski und Herbert Schmalstieg nach der Wahl 2001. Quelle: Orlowski

Die zweite OB-Direktwahl in Hannover war vom Verlauf her wohl die skurrilste. Der in der SPD eigentlich als unantastbar geltende Herbert Schmalstieg musste sich in einem parteiinternen Verfahren gegen einen Herausforderer durchsetzen – den damals 29-jährigen derzeitigen OB-Kandidaten Marc Hansmann, der damit in der Stadt erstmals ins Rampenlicht trat. Schmalstieg gewann das Duell klar und durfte für die SPD in seine letzte große Wahlschlacht ziehen. Seine Partei setzte mit dem Slogan „Der Hannoveraner“ ganz auf ihn als Persönlichkeit.

Bei der CDU hingegen fiel die Wahl nach langer Kandidatensuche schließlich auf Clemens Stroetmann, einen früheren Staatssekretär im Bundesumweltministerium. Der lud später zu einer Pressekonferenz in ein schon wegen des Namens von der CDU eher gemiedenes Gebiet, das Rotlichtviertel. Im Nachtclub Pigalle präsentierte Stroetmann in schummeriger Beleuchtung ein „Fünf-Punkte-Programm zur Aufwertung von Steintor und Milieu“ das zumindest missverständliche Formulierungen enthielt – etwa über den Boss der Rockertruppe Hells Angels, Frank Hanebuth, als möglichen Sicherheitsfaktor. Flankiert wurde Stroetmann dabei von Barbetreiber Peter Reiche und der Bardame Ronja.

Damit hatte Stroetmann seiner Partei zuviel zugemutet. Sie drängte ihn zum Verzicht auf die Kandidatur, schickte Rita Pawelski zum zweiten Mal ins Rennen und musste sich fortan von der Konkurrenz sagen lassen, sie sei eine Notlösung. „Ich verspüre einen Wahnsinns-Ruck, der durch die Partei geht“, vermerkte hingegen die Christdemokratin. Durch die Wählerschaft ging dieser Ruck nicht: Schmalstieg siegte bei mit 48 Prozent erneut schlechter Wahlbeteiligung schon in Runde eins. „Ich bin überwältigt“, sagte er.

2006: Weil gegen Toepffer

Sieger und Herausforderer: Stephan Weil (rechts) und Dir Toepffer. Quelle: Martin Steiner

Nachdem Herbert Schmalstieg seine politische Langzeit-Laufbahn beendet hatte, erlebte Hannover die erste Direktwahl zum Oberbürgermeister ohne Kandidaten mit Amtsbonus. Die SPD setzte auf den Kämmerer im Rathaus, Stephan Weil. Er präsentierte sich als „legitimer Erbe einer kontinuierlichen, erfolgreichen Stadtpolitik und gleichzeitig als Gestalter einer zukunftsorientierten Entwicklung“, wie es später in einer Wahlanalyse hieß. Die CDU versuchte es mit ihrem Vorsitzenden Dirk Toepffer, der seine Christdemokraten als „moderne Großstadtpartei“ auf die Bühne rücken wollte.

Diese Konstellation führte zu einem Wahlkampf, dem die Würze der Kontroverse fehlte und den selbst wohlmeinende Beobachter als unspektakulär bezeichneten. Außerdem litt er auch noch unter der bald als Sommermärchen glorifizierten Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland, die Aufmerksamkeit abzog.

Am Ende gewann Weil bereits im ersten Durchgang mit 52,3 Prozent. Toepffer notierte bei nur 35,5 Prozent und verfehlte damit deutlich sein Ziel, eine Stichwahl zu erreichen. „Ich bin dankbar und glücklich, mit so einem Ergebnis habe ich nicht gerechnet“, erklärte der Sieger. Die Wahlbeteiligung lag lediglich noch bei 42,8 Prozent und damit auf einem historischen Tiefstand.

2013: Schostok gegen Waldraff

Die beiden OB-Kandidaten in der Wahl 2013: Stefan Schostok (links) und Matthias Waldraff. Quelle: Rainer Dröse

Die vierte Wahl, die wegen des Wechsels von Stephan Weil ins Amt des niedersächsischen Ministerpräsidenten um ein Jahr vorgezogen werden musste, brachte wieder Neues. Die CDU nominierte erstmals keinen arrivierten Parteipolitiker, sondern mit dem in der Stadt recht prominenten Strafverteidiger Matthias Waldraff einen Quereinsteiger. Sozialdemokrat Stefan Schostok dagegen blickte auf eine Parteikarriere zurück; zuletzt als Landtagsmitglied, wo er auch Fraktionsvorsitzender war.

Waldraff agierte relativ losgelöst von der CDU, präsentierte sich im Wahlkampf als überparteiliche Persönlichkeit, die den „rot-grünen Filz in Hannovers Rathaus ein Ende setzen“ könne. Schostok kam als freundlicher, arbeitsamer Politiker herüber und versprach „Kontinuität mit neuen Ideen zu vereinen“.

Ungewohnt hoch war mit 68 Prozent die Wahlbeteiligung in Runde eins, was an der Zugkraft der parallel laufenden Bundestagswahl lag. Weil Lothar Schlieckau (Grüne) mit 11 Prozent und Maren Kaminski (Linke) mit 6,4 Prozent Achtungserfolge erzielten und Stimmen abzogen, mussten Schostok und Waldraff in die Stichwahl. Dort gewann Schostok deutlich mit 66,3 Prozent und sagte hinterher: „Ich will der Oberbürgermeister aller Hannoveraner sein“. Unter diesen war bei der Stichwahl die größte Gruppe der Nichtwähler – die Wahlbeteiligung sank auf 38,2 Prozent.

Waldraffs Liebe zur CDU, falls sie überhaupt je geglüht hatte, erlosch ziemlich schnell. Er gab sein Parteibuch zurück und trat 2018 in die SPD ein. „Ich habe immer auch deren Positionen vertreten“, erklärte er. Schostok übernahm als Oberbürgermeister, bis er über die sogenannte Rathausaffäre stolperte.

