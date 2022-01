Berlin/Hannover

Die fünf norddeutschen Bundesländer Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein sowie die Deutsche Bahn haben am Mittwoch das Bündnis „Zukunft Schiene Nord“ gegründet. „Durch die länderübergreifende Zusammenarbeit planen wir künftig effektiver, schneller und gesamthafter“, sagte Ronald Pofalla, Infrastrukturvorstand der Bahn, und sprach von einer Schienen-Hanse. Der Norden nehme damit im Bundesgebiet eine Vorreiterrolle ein.

Mehrere Großprojekte stehen an

Dem Bündnis geht es um den Neu- und Ausbau des Schienennetzes, der Bahnhöfe und um die Digitalisierung. Mehr als 30 Milliarden Euro sind dafür in den fünf Bundesländern bis 2030 vorgesehen. Zu den anstehenden Großprojekten zählen etwa die Sanierung und der Ausbau der Hauptbahnhöfe in Hannover und Hamburg, das sogenannte Alpha-E-Projekt für schnelleren und häufigeren Zugverkehr zwischen den Großstädten Hannover, Hamburg und Bremen sowie der Ausbau der Strecke Hannover-Bielefeld.

Im Norden besteht Handlungsdruck

„Der Ausbaubedarf ist im Norden besonders hoch“, betonte Pofalla. Er verwies auf die wachsenden Pendlerverkehre zwischen den Großstädten und den Gütertransport von den Seehäfen. „20 Prozent dessen, was an Gütern auf die Züge gelangt, wird allein im Hamburger Hafen angelandet“, sagte der Bahnmanager. Der Knoten Hamburg sei aber überlastet und damit ein neuralgischer Punkt – auch, was den internationalen Verkehr angehe. Derzeit seien Personenzüge zwischen Hamburg und Kopenhagen fünf Stunden unterwegs. Durch den Fehmarn-Belt-Tunnel könne sich diese Zeit halbieren, wenn die Infrastruktur im Hinterland mitwachse. Damit sei es möglich, Reisende vom Flugzeug auf die Bahn zu holen.

Nicht nur die Züge sollen schneller fahren, auch die Planverfahren für Baumaßnahmen sollen beschleunigt werden. Quelle: Christoph Hardt/imago (Archiv)

Baustellenmanagement zählt zu den Themen

Ziel des Bündnisses ist außer der zu großen Teilen vom Bund finanzierten Investitionsoffensive eine Beschleunigung der Planverfahren. Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann verwies auf den Ausbau der Weddeler Schleife, einem Engpass im Netz bei Wolfsburg, wo dies bereits gelungen sei. „Außerdem wird das Baustellenmanagement ein Thema“, kündigte Althusmann an. Weil viel im Netz gearbeitet werden muss, sollen Bauarbeiten und Fahrpläne länderübergreifend besser aufeinander abgestimmt werden. Im Übrigen gehe es nicht nur um weitere Kapazitäten im Fernverkehr, sondern auch um solche für Pendler im Nahverkehr.

Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks erklärte, der angestrebte Deutschlandtakt mit verlässlichen und aufeinander abgestimmten Fahrplänen im Fernverkehr könne nur realisiert werden, wenn alle Akteure länderübergreifend zusammenarbeiten. Hamburg muss nicht nur den Bahnhofsumbau stemmen. „Wir planen nicht nur 36 neue Bahnhöfe, sondern auch einen Ausbau der Güterverkehrsstrecken. Dafür reichen zum Beispiel die vorhandenen Elbbrücken nicht aus“, sagte der Senator.

Die Ländervertreter und Pofalla unterzeichneten in Berlin zunächst ein sogenanntes Memorandum of Unterstanding. Als nächstes trifft sich ein Steuerkreis. Im Sommer sollen dann erste konkrete Ergebnisse in Sachen Zukunft Schiene Nord auf den Tisch kommen.

Von Bernd Haase