Hannover

Für zwei Jahrgänge ist der Schulstart in diesem Jahr besonders aufregend – für die Erstklässler, die für die Schule etwas ganz Neues ist, und für die Fünftklässler, die nach vier Jahren Grundschule auf die weiterführende Schule wechseln. Doch wie feiert man den ersten Schultag in der neuen Schule in Corona-Zeiten? Was ist pandemiegerecht und trotzdem feierlich?

Für Einschulungsfeiern gilt 3G

Das Kultusministerium macht dafür in diesem Jahr spezielle Vorgaben. Für Gäste gilt die 3G-Regel: Wer an einer Einschulungsfeier teilnehmen will, muss geimpft, getestet oder genesen sein. Der Test muss entweder in einem offiziellen Testzentrum gemacht werden und darf nicht älter als 24 Stunden sein, bei einem PCR-Test beträgt die Frist 48 Stunden. Einige Schulen bieten aber auch vor Ort Selbsttests unter Aufsicht an, damit kein Kind ohne seine Eltern an der Feier teilnehmen muss. Für die Schüler werden die Selbsttests bereits am Tag zuvor ausgegeben. Kinder unter sechs Jahren sind von der Testpflicht ausgenommen. Drinnen gilt zudem eine Maskenpflicht.

Eingeschult wird klassenweise

Statt jahrgangsweise werden – wie meist auch schon im Vorjahr – die neuen Kinder klassenweise in der Aula oder in der Turnhalle begrüßt. Die Eltern sind meist bereits schon vor den Sommerferien informiert worden, dass es bei den Einschulungsfeiern Einschränkungen gibt. An der Grundschule Stammestraße in Ricklingen gibt es Klasseneinschulungsfeiern in der Turnhalle mit gestaffelten Anfangszeiten und getrennten Wartebereichen. Schulleiterin Stefanie Schluck sagt, diese kleineren Feiern seien eigentlich ruhiger und angenehmer, dabei sei der Aufwand ungleich höher, und sie müsse dieselbe Rede eben viermal halten.

Wenig Beiprogramm möglich

Sparsam fällt auch das bunte Beiprogramm bei den diesjährigen Einschulungsfeiern aus: Kein Chor tritt auf, Musik kommt vom Band und nicht vom Orchester, Catering gibt es nicht, meist werden nur kleine Sketche, Gedichte oder kontaktlose Tänze aufgeführt. „Wir machen, was geht“, heißt es.

Astrid Djahnine, an der Käthe-Kollwitz-Schule für die Sekundarstufe I zuständig, berichtet, dass das Gymnasium seine 150 neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler ebenfalls nur einzeln pro Klasse begrüßt. Das dauert am Freitag von 9 bis 15 Uhr, deutlich länger als in Nicht-Corona-Zeiten.

150 Ballons symbolisieren den Jahrgang

Um einen Eindruck der Jahrgangsgröße zu vermitteln, liegen auf einer Bühne zunächst 150 Luftballons. Jedes Kind bekommt dann einen mit Helium gefüllten Ballon und eine Glückwunschkarte eines Sechstklässlers als Startgeschenk mit. Darauf stünden Ratschläge wie „Bleib gelassen“ oder „Viel Spaß an der Käthe“, sagt Djahnine.

Die 5. Klassen werden am Freitag eingeschult, die ersten dann am Sonnabend. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Auch parallele Einschulungen möglich

An der Lutherschule werden am Freitagnachmittag jeweils zwei neue fünfte Klassen parallel begrüßt, die eine in der Aula, die andere in der Mensa, einmal von der Schulleiterin Karen Schultz, die andere von ihrer ständigen Vertreterin. Zwar sei es schade, dass man so nicht den Zusammenhalt des Jahrgangs feiern könne, sagt Direktorin Schultz, aber so liege der Fokus gleich auf der neuen Klasse und deren Gemeinschaft. An der IGS Linden werden zweimal drei fünfte Klassen in einer großen Drei-Feld-Sporthalle willkommen geheißen.

Ein Kind, zwei Gäste

Pro Kind sind an den Schulen meist nur zwei Gäste zugelassen, in der Regel die Eltern, kleine Geschwister unter sechs Jahren können auf dem Schoß ihrer Eltern sitzen. Großeltern und andere Verwandte können erst später im privaten Rahmen mitfeiern. Für die Kontrolle der 3G-Regel und Anwesenheitslisten sind entweder die Klassenlehrer oder Pädagogen und Schüler aus anderen Jahrgängen verantwortlich.

Während sich die Fünftklässler ihre neue Klasse angucken, warten die Eltern meist draußen. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Während sich die Kinder mit ihren Klassenlehrern die neuen Klassenräume angucken, bekommen die Eltern noch ein paar Informationen oder können die ersten Schulbücher ausleihen, warten dann draußen vor dem Gebäude oder auf dem Schulhof. Privat kann in größerer Runde gefeiert werden.

Von Saskia Döhner