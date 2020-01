Hannover

Der Plan der Stadt Hannover, auf den Steintorplatz eine 25 Meter hohe leuchtende Säule aufzustellen, stößt auf ein unterschiedliches Echo. Lob kommt unter anderem vom Geschäftsführer der City-Gemeinschaft, Martin Prenzler. „Endlich soll in dieser Stadt ein Platz mit Mut und nicht mit Beliebigkeit gestaltet werden“, sagt er. Es sei wünschenswert, dass die Stele in den nächsten Monaten nicht kleiner und kleiner geredet werde. Prenzler erinnerte an die Lichtinstallation auf dem Kröpcke, die vom ersten Entwurf bis zur Verwirklichung immer kleiner und immer preiswerter geworden sei.

Der Entwurf sei eine „wunderbare Ergänzung und Vervollständigung der Sichtachse und des Raumes vom neuen Hohen Ufer über den Goseriedeplatz bis hin zum Klagesmarkt“, sagt der Geschäftsführer von der Hannover Marketing und Tourismus GmbH, Hans Christian Nolte. Die Lichtsäule werde dem Steintorplatz ein „völlig neues Gesicht und Gewicht“ geben. „Der jetzige Durchgangsplatz könnte zum Ort für internationale Begegnungen, zur einzigartigen Sehenswürdigkeit und zum beliebten Treffpunkt werden – und das mitten in der Stadt“, sagt Nolte.

„Ist das Kunst?“

Von den HAZ-Lesern kommt über Facebook überwiegend Ablehnung. Nicola Thomas schreibt: „Ich habe noch nicht ganz verstanden, was das soll. Ist es einfach nur Kunst, oder hat es etwas tiefsinnigeres zu bedeuten?“ Ein bisschen drastischer äußert sich Alexa von Reden. Die Stele brauche kein Mensch, meint sie. Zudem müsse Lichtverschmutzung nicht auch noch gefördert werden. „Solch ein Zahnstocher ist nicht kraftvoll, sondern einfach nur hässlich und überflüssig“, schreibt sie.

So stellen sich die Architekten die Lichtsäule auf dem Steintorplatz vor. Quelle: Christian Behrens

Ingmar Binnewies kritisiert den neuen Oberbürgermeister Belit Onay wegen des Entwurfs. Dieser stelle für teures Geld einen „Energiefresser“ auf, damit habe er schon in den ersten Monaten nach seiner Wahl Wahlversprechen gebrochen. Thomas Kolwe meint, solange Hannover „Schultoiletten wie im Mittelalter betreibe“, seien solche Projekte befremdlich. Matthias Könneke hält dagegen: „Gute Architektur lohnt sich am Ende immer auch für die, die sich stattdessen saubere Schultoiletten wünschen“, schreibt er. Wenn man eine natürliche Oberfläche versiegele, dann sollte man das modern, innovativ und visionär tun und nicht nur zweckmäßig tun, meint Könneke. Er nennt den Eiffelturm, die Elbphilharmonie und die Chinesische Mauer als Beispiele für gute, in ihrer Zeit moderne Architektur, die sich lohne und mehr bringe, als sie koste.

Eine ganz andere Meinung hat Florian von Liebig. Die Stadt habe nur eine Möglichkeit, sich nicht mit der Säule zu blamieren. Dafür müsse sie vier Flutlichter auf die Säule montieren, um den Platz auch in den Nächten hell erleuchten zu können. Das „Gemotze“ über den Entwurf mag Frank Goebel nicht mehr hören. Endlich werde der „Drecksplatz stilvoll aufgewertet“, aber es werde nur gemeckert. Richtige Hannoveraner seien fröhlich am Werk, wenn Neues entstehe, betont er.

„Entwurf mit Leben füllen“

Jetzt müsse der gute Entwurf mit Leben gefüllt werden, sagt der Bauexperte der CDU-Ratsfraktion, Felix Semper. Es müsse darüber geredet werden, was auf der „modernen Waterloosäule“ dargestellt werde, zum Beispiel die Stadtteile Hannovers. Auch SPD-Fraktionschef Lars Kelich lobt den Entwurf. Es sollte jetzt darauf geachtet werden, den Plan auch so umzusetzen und nicht zu knausern, betont Kelich.

