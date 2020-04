Hannover

Vor einer Woche hat die Lehrerin Daniela Rosendahl über die HAZ stellvertretend für ihren Sohn Hagen, einen Autisten, und für andere Familien mit behinderten Kindern ausgesendet: Sie geraten wegen der Corona-Zwangspause in große Not, weil ihnen jede Struktur weggebrochen ist. Viele Eltern übernehmen die 24-Stunden-Betreuung an sieben Tagen in der Woche neben der regulären Arbeit oder dem Homeoffice. Rosendahl spricht von einer emotionalen Notlage, weil die Mütter und Väter dabei an ihre Grenzen gelangen.

Denn die Probleme greifen tief in den Alltag von Kindern, Geschwistern und Eltern ein. Der Schulbus, der die Jungen und Mädchen morgens abholt und nachmittags bringt, fährt nicht mehr. „Wenn sie Glück haben, dann haben sie Geschwister“, sagt Rosendahl. Wenn nicht, seien sie allein. Denn auch die vertrauten Betreuer, die bekannten Lehrer fehlen in der Tagesstruktur. Erklären könne sie ihrem Sohn die Ausnahmesituation nicht. Sie könne ihn auch nicht mit Hausaufgaben beschäftigen, vor den Fernseher setzen oder zum Spielen in den Garten schicken.

Anzeige

Sie wünschte für sich und andere Betroffene eine unbürokratische, schnelle Hilfe – und bekam sie nach einer HAZ-Anfrage bei der Region zu ihrer großen Überraschung innerhalb von wenigen Stunden. Denn Behördensprecherin Tanja Schulz teilte daraufhin mit, dass sich Familien wie die Rosendahls nun direkt unter der Mailadresse 52@region-hannover.de an den Fachbereich Teilhabe wenden könnten. Erst zu diesem Zeitpunkt, sagt Schulz, habe sich der Bedarf der Familien herauskristallisiert.

Anbieter von Schulassistenz stimmen sich mit Familien ab

Inzwischen haben sich gut zehn Familien direkt an den Fachbereich gewandt. „Für sie wurde entsprechende Hilfe organisiert“, sagt Schulz und fügt hinzu, die Region habe inzwischen auch alle Schulassistenzanbieter informiert, sodass diese den jeweiligen Bedarf mit Umfang und Zeit mit der Familie selbst klären könnten. Die Schulbegleiter selbst hatten mit der Corona-Zwangspause ihre Arbeit aufgeben müssen. Auch für sie kommt Nachricht nun überraschend.

Noch lasse sich nicht absehen, wie viele die besondere Betreuung in Anspruch nehmen werden. Nur so viel sagt Schulz: Insgesamt bekommen etwa 600 Kinder in der Region Hannover eine Schulassistenz für den Schulbesuch, sie können damit diese Art der „Sonderbetreuung“ in Anspruch nehmen. Einen besonderen Antrag dafür müssen die Familien nicht stellen. Vielmehr können die Anbieter sofort zu den Familien nach Hause gehen, individuelle Anfragen bearbeite der Fachbereich schnellstmöglich. Diese Regelung, betont die Sprecherin, gilt sowohl in den Umlandkommunen als auch in der Stadt Hannover.

„Ich bin überwältigt“, sagt Rosendahl nach dieser Wendung – die sie nach eigenen Angaben so schnell und umfassend nicht erwartet hat.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Antje Bismark