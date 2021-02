So schön sieht der weiße Sonntagmorgen in Hannover aus

Hannover

So viel Schnee gab es lange nicht in Hannover. Über Nacht sind Stadt und Umland unter einer dicken weißen Decke versunken. Was Auto- und Bahnfahrern Sorgenfalten auf die Stirn treibt, ist für Kinder ein Grund zum Jubeln. Allerdings muss, wer an diesem Sonntag rodeln gehen will, sich warm anziehen – der Ostwind ist schneidend kalt. Und ein guter Schneemann lässt sich aus dem Pulverschnee wohl auch nicht bauen. Aber für schöne Bilder taugt die weiße Pracht allemal, wie unsere Bildergalerie zeigt.

Wir suchen Ihre schönsten Fotos vom Sonntag

Haben Sie auch stimmungsvolle Bilder geschossen? Dann schicken Sie uns Ihre Fotos – hier können Sie die Bilder einfach hochladen. Die schönsten werden wir im Laufe des Tages hier veröffentlichen.

Von Heiko Randermann