Die gewaltigen Schaufelräder warten darauf, wieder bewegt zu werden. Zusammen mit den dazugehörigen Eisenpumpen sind sie das Herzstück der historischen Wasserkunst in Herrenhausen – und untrennbar mit der Geschichte des Großen Gartens und seiner Wasserspiele verbunden. Vor 13 Jahren musste die 1860 erbaute Anlage, die bis dahin ihren Dienst getan hatte, stillgelegt werden, weil sie marode war. Schon seit sieben Jahren wird die Wasserkunst, eines der bedeutendsten Technikdenkmäler Europas, saniert. Nun ist endlich ein Ende ist in Sicht: „Wir werden sie im Frühjahr 2021 wieder in Betrieb nehmen“, kündigt Gartendirektor Ronald Clark an. Dann soll das technische Wunderwerk auch regelmäßig für Besucher geöffnet werden. Die HAZ durfte schon jetzt einen exklusiven Rundgang machen.

Von außen sind die Veränderungen unübersehbar: Das vor 160 Jahren errichtete Gebäude, in dem die Technik versteckt ist, strahlt geradezu. Der weiße Putz, über Jahre großflächig mit Graffiti beschmiert, ist verschwunden. Stattdessen wurde die Originalfassade mit rötlichen und gelblichen Backsteinen aus dem 19. Jahrhundert freigelegt. Und das königliche Wappen der Welfen über dem Eingang bekam einen neuen Anstrich – schließlich war es König Georg V., der letzte hannoversche König, der das Bauwerk einst errichten ließ.

Wasserräder sind acht Tonnen schwer

Die eigentliche Attraktion aber sind die beiden acht Meter hohen und acht Tonnen schweren Wasserräder im Inneren. Jedes von ihnen wird bald wieder zwei riesige Pumpen antreiben, die Wasser aus der Leine in die Graft pumpen, die den Großen Garten umgibt. „Wir haben sie vollständig aufarbeiten und instand setzen lassen“, erklärt Clark, der mitten im Maschinenraum steht. Das morsche Eichenholz der Schaufelblätter wurde ausgetauscht und durch robustes Nadelholz ersetzt. Die gusseisernen Radgestelle und Pumpen, einst von der Firma Egestorff (der späteren Hanomag) gebaut, hat ein Spezialbetrieb aus Regensburg mit aufwendigen Restaurierungen in Schuss gebracht. „Die Anlage ist wieder voll funktionsfähig“, betont Clark.

Nun soll sie wie früher Leinewasser in die Graft befördern. Das ist keine Folklore für Touristen: „Wir brauchen Nachschub für unsere Pflanzen“, erklärt Clark. Gerade in der langen Zeit, in der die Wasserkunst stillgelegt war, habe sich gezeigt, dass die elektrischen Pumpen auf den Herrenhäuser Betriebshöfen an ihre Grenzen kommen. Schließlich werden an heißen Sommertagen bis zu zwei Millionen Liter Wasser täglich für Beete und Bäume benötigt. Auch die Wasserspiele im Barockgarten laufen mit Leinewasser, das aus der Graft entnommen wird.

Große Fontäne wird elektrisch betrieben

Die Große Fontäne, die in diesem Jahr ihr 300-jähriges Bestehen feiert, wird aber weiterhin mit Elektropumpen betrieben. Bereits seit 1955 ist das eine sichere Lösung, um ihren bis zu 72 Metern hohen Strahl zu erzeugen. „Sie ist die höchste Gartenfontäne Europas“, sagt Clark. Anno 1720 hielt die Fontäne schon einmal einen Europarekord: Seinerzeit hatte der britische Ingenieur William Benson im Auftrag von Georg I. einen Vorgänger der Wasserkunst gebaut, mit dem es gelang, den Strahl auf eine Höhe von 35 Metern zu bringen – die königlichen Gärten in Versailles schafften nur 27 Meter. Relikte der Sandsteinfundamente der barocken Wasserkunst sind noch auf dem heutigen Gelände zu sehen, auch sie wurden im Zuge der Sanierung gesichert.

Rund 6 Millionen Euro wird es am Ende gekostet haben, die Wasserkunst zu restaurieren und für eine breite Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Eigentlich sollte das schon 2017 so weit sein. Dass die Arbeiten sieben Jahre dauern würden, habe keiner vorhersehen können, sagt Clark. Sie hätten sich als sehr aufwendig herausgestellt, erklärt Ute Wolters, die die Sanierung für das städtische Gebäudemanagement koordiniert. „Und es gab unvorhergesehene Überraschungen.“ Dazu zählten auch fünf Hochwasser, die längere Baupausen nötig machten.

Die künftigen Besucher der Wasserkunst sollen über deren Geschichte in zwei Schauräumen informiert werden, die noch eingerichtet werden müssen. „Wir haben einen Comicfilm konzipieren lassen, der das alles einigermaßen witzig darstellt“, kündigt Clark an. Auch ein Modell des Pumpwerks von 1720 wird in der kleinen Ausstellung gezeigt. Bevor im kommenden Frühjahr regelmäßige Führungen durch das Gebäude mit seinem bedeutenden technischen Innenleben angeboten werden, plant der Gartendirektor einen Probelauf: Ende September oder Anfang Oktober will er erstmals die Türen für Interessierte öffnen.

Etwas später soll auch die letzte Baustelle im Umfeld der Wasserkunst fertig sein. Sie hat allerdings nichts mit dem historischen Gebäude zu tun: Noch bis Ende November lässt die Stadt die Fußgänger- und Radwegbrücken über dem benachbarten Ernst-August-Kanal sanieren.

Und dies sind die weiteren Baustellen in Herrenhausen

Der Pavillon im Südosten ist 314 Jahre alt und komplett aus Holz erbaut – nun wird er ebenso saniert wie sein steinernes Pendant im Südwesten. Quelle: Tim Schaarschmidt

Pavillons von Remy de la Fosse: Im Großen Garten sind die beiden Eckpavillons eingerüstet, die jeweils in der Flucht der Allee platziert sind. Sie wurden 1706 nach Entwürfen des französischen Architekten Charles-Louis Remy de la Fosse erbaut. Eine Million Euro kostet die Sanierung, die im Frühjahr 2021 beendet sein soll. Bei dem Pavillon im Südwesten seien erhebliche Schäden festgestellt worden, darunter Holzschwamm im Dachgebälk, sagt Gartendirektor Ronald Clark. Die Decke wurde abgesichert, um die kunsthistorisch wertvollen Malereien zu schützen. Nun ist Restauratorin Katharina Heiling mit Konservierungsarbeiten beschäftigt. Der ursprünglich hölzerne Pavillon war 1752 abgebrannt, es wurde Ersatz in Massivbauweise geschaffen; 1849 folgte eine grundlegende Instandsetzung. Das Pendant im Südosten ist dagegen noch im Originalzustand aus Holz – was auf den ersten Blick nicht erkennbar ist.

Sie fehlt seit mehr als 15 Monaten: Die Friederikenbrücke, die den Georgengarten über die Graft mit dem Großen Garten verbindet, soll im Spätherbst zurückkehren. Quelle: Tim Schaarschmidt

Friederikenbrücke: Seit gut 15 Monaten klafft eine große Lücke an der Stelle, wo sonst die Friederikenbrücke vom Georgengarten über die Graft zum Großen Garten führt. Im März 2019 wurde das 1840 von Hofbaumeister Laves erschaffene Bauwerk demontiert, um es zur Restaurierung nach Rostock zu bringen. Doch die Arbeiten gestalteten sich schwieriger als erwartet. „Man konnte die Stahlträger der Brücke nicht mehr schweißen“, erklärt Clark. Es war allerdings nicht mehr das erste Tragwerk, sondern eine Konstruktion aus den Dreißigerjahren, die in den Sechzigern umgebaut worden war. Die Ingenieure fertigen nun neue Träger an, die dem Laves-Original noch näher kommen. So wird die 25 Tonnen schwere Brücke wieder ihre charakteristische Bogenform erhalten. Im Spätherbst soll sie zurückkehren. Die Sanierung kostet 1,09 Millionen Euro, doppelt so viel wie anfangs geplant.

Direkt an die historische Mauer des Berggartens schließt sich das neue Veranstaltungsgebäude an, dessen weiße Rohbauwände bereits erkennbar sind. Quelle: Tim Schaarschmidt

Berggartenhaus und neues Schauhaus: Der Rohbau des neuen Berggartenhauses ist fertig. Das 1,3 Millionen Euro teure Gebäude am Garteneingang wird ab Frühjahr 2021 als Veranstaltungsraum für bis zu 80 Personen dienen. Zugleich erhält es eine behindertengerechte WC-Anlage, die von allen Gartenbesuchern genutzt werden kann. Der kubische Bau mit Sandsteinsockel und Stelen, dessen Dach begrünt wird, ist als Unterrichtszimmer für die „Grüne Schule“ gedacht, in der Kinder die Sammlungen der Gärten erkunden. Es sind auch Vorträge zu Gartenthemen und Vermietungen geplant. Ein weitaus größeres Bauvorhaben im Berggarten ist das etwa 5 Millionen Euro teure neue Schauhaus, das das alte Kanarenhaus ersetzen soll. Clark will kanarischen Pflanzen zeigen, eine gigantische Seerose namens „Viktoria Regia“ und tropische Schmetterlinge. „Im Herbst werden die Planungen und Kostenberechungen weitgehend abgeschlossen sein“, sagt er. Allerdings müssen die Ratspolitiker den Bau noch genehmigen.

Von Juliane Kaune