Hannover

Ob es denn im Leben von Ministerpräsident Stephan Weil täglich wiederkehrende Freuden gibt, wollte Stadtsuperintendent Hans-Martin Heinemann in der Marktkirche von ihm wissen. Die Lösung ist auf den ersten Blick denkbar einfach: „Ich freue mich morgens beim Verlassen des Hauses auf die Arbeit und abends auf die Heimkehr“, antwortete der Ministerpräsident.

Beim ersten Besuch wählte Weil „Froh zu sein bedarf es wenig“

Heinemanns Frage hatte einen Hintergrund: Weil war am Sonntag beim Lieblingsliedersingen in Hannovers größtem Gotteshaus, einer wunderschönen und leider anscheinend noch zu wenig bekannten offenen Veranstaltung, die ab und an den Abendgottesdienst ersetzt. Als Ehrengast durfte er sich ein Lied aussuchen und wählte die „Ode an die Freude“. Beim Erstbesuch an gleicher Stelle vor einiger Zeit hatte er „Froh zu sein bedarf es wenig“ und „Geh’ aus, mein Herz, und suche Freud“ genannt. Weil schein musikalisch-textlich ein Lieblingsthema zu haben.

Letztes Lieblingsliedersingen mit Stadtsuperintendent Heinemann

Der Liederabend, wie gewohnt von Liedermacher und Pastor Fritz Baltruweit an der Gitarre, Valentin Brand am Piano und Konstanze Kuß an der Harfe begleitet, war in mehrfacher Hinsicht ein besonderer: Es war die 25. Auflage, also ein Jubiläum. Es war der letzte, den Heinemann moderierte, denn er wird Ende der Woche in den Ruhestand gehen. Und es war der letzte gemeinsame öffentliche Auftritt, denn Weil ist bei der offiziellen Feier aus terminlichen Gründen verhindert – zu seinem Leidwesen.

Ministerpräsident Weil ist textsicher

Weil zeigte sich bei der Ode „An die Freude“, von Ludwig van Beethoven in der neunten Sinfonie vertont, textsicher: Gemeinsam mit Heinemann und den Besuchern stimmte er vor dem Altar „Freude, schöner Götterfunken“ an – und die Besucher sangen mit.

Traditionell dürfen die Besucher in der Marktkirche aus Vorschlägen darüber abstimmen, welche Lieder sie singen möchten. Dieses Mal standen Stücke zur Auswahl, die bei vergangenen Abenden vorne landeten. Und hier die Marktkirchen-Liederabend-Hitparade: Nummer eins ist „Hallelujah“ von Leonard Cohen, Nummer zwei das volkstümliche Rebellenlied „Die Gedanken sind frei“, Nummer drei „Von guten Mächten“ mit dem Text von Dietrich Bonhoeffer. Zur Auswahl gestanden hatten unter anderem auch „Yesterday“ von den Beatles und „Blowin’ in the Wind“ von Bob Dylan.

Termin für nächsten Liederabend in der Marktkirche ist 27. Oktober

Wer gern Choräle, Volkslieder oder Popsongs mitsingen will und auf den Geschmack gekommen ist: Den nächsten Lieblingsliederabend in der Marktkirche gibt es am 27. Oktober um 18 Uhr. Zur selben Zeit schließen an dem Tag die Wahllokale bei der Oberbürgermeisterwahl...

