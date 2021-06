Herr von der Ohe, die Infektionszahlen gehen in Hannover zurück – macht sich das für Sie als Kämmerer schon bemerkbar?

Ich spüre eine gewisse Erleichterung, weil ich weiß, was für massive Einschränkungen diese Pandemie für die Menschen, für Familien, aber auch für Unternehmen mit sich gebracht hat. Für die Stadtkasse wird sich aber vorerst nichts ändern, im Gegenteil: Den Kommunen droht Long Covid – eine sich lang hinziehende Erkrankung durch das Coronavirus.

Wie teuer wird Corona für Hannover?

Endgültig kann ich das nicht sagen, wir stecken ja noch mittendrin. Uns sind Gewerbesteuereinnahmen und Gewinnbeteiligungen weggebrochen und wir gehen davon aus, dass sich das Minus noch durch die kommenden Jahre durchziehen wird. Wir nehmen weniger Gebühren ein, unter anderem, weil wir im Sinne der Familien auf Kita-Gebühren verzichtet haben. Und wir mussten in Corona-Schutzmaßnahmen investieren. Da kommt einiges zusammen.

Zur Person: Axel von der Ohe Axel von der Ohe wurde am 14. April 1977 in Wolfsburg geboren und ist in Gifhorn aufgewachsen. Nach dem Studium der Politischen Wissenschaften und der Deutschen Literaturwissenschaft an der Leibniz Universität Hannover schloss sich die Promotion zum Dr. phil. an. 2008 wurde von der Ohe zunächst persönlicher Referent des Regions-Umweltdezernenten Axel Priebs, 2010 dann Leiter des Fachbereichs Zentrale Steuerung bei Regionspräsident Hauke Jagau. 2017 wurde der Sozialdemokrat von der Ohe als Kämmerer der Stadt Hannover vereidigt. Der 44-Jährige ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Können Sie uns eine Größenordnung geben?

Alles in allem wird sich das mindestens auf eine mittlere dreistellige Millionensumme addieren. Das sind Dimensionen, die wir uns noch Anfang 2020 nicht haben vorstellen können.

Bei einem Haushaltsvolumen von 2,5 Milliarden Euro jährlich ein riesiger Block. Wie kann Hannover von diesem Minus wieder herunterkommen? Müssen wir uns darauf einstellen, auf Generationen mit harten Sparprogrammen zu leben?

Ohne Konsolidierungsprogramme wird es nicht gehen, aber sie allein werden nicht reichen. Wir brauchen dringend einen zweiten Schutzschirm des Bundes für Kommunen, vergleichbar mit dem des vergangenen Jahres, der einen Teil der Gewerbesteuerausfälle kompensiert hat.

Gleichzeitig erfahren wir, dass die Stadt Hannover aber etwa Gelder aus Fördertöpfen wie dem Digitalpakt nicht abruft. Wie passt das zusammen?

Wir brauchen das Geld. Aber viele dieser Förderangebote sind derart kompliziert geworden, dass es kaum zu leisten ist, alle Bedingungen zu erfüllen. Wir brauchen eine Reform der Kommunalfinanzierung – die sogenannte Förderkulisse muss gründlich entschlackt werden. Und wir brauchen endlich einen mit externen Fachleuten besetzten Kommunal-TÜV, der jedes neue Gesetz von Bund und Land darauf überprüft, ob die Kommunen für die Aufgaben, die ihnen mit dem Gesetz aufgeladen werden, gleichzeitig ausreichend ausgestattet werden.

Mit dem Digitalpakt soll den Schulen eine bessere Internet-Ausstattung ermöglicht werden. Die Gelder abzurufen sei aber zu kompliziert, kritisiert Hannovers Finanzdezernent Axel von der Ohe. Quelle: Dpa

Die finanzielle Lage der Kommunen ist massiv abhängig von der Gewerbesteuer. Ist das noch zeitgemäß?

Darüber kann man diskutieren. Ich finde vor allem problematisch, dass es faktisch eine Großgewerbesteuer ist – etwa 70 Prozent unseres Aufkommens erhalten wir von einigen Dutzend Unternehmen. Wenn da ein Unternehmen ein schlechtes Jahr hat, dann merken wir das sofort massiv. Ich fände es richtig, wenn man die Gewerbesteuer auf eine breitere Basis stellt, aber dafür sehe ich kurzfristig keine politische Mehrheit.

Was heißt breitere Basis? Mehr Leute zur Kasse bitten?

Wenn man etwa Freiberufler mit in die Gewerbesteuer einbezöge, würden sich die Ausfälle und Sprünge bei den Steuereinnahmen deutlich glätten.

Aber noch einmal zurück zum Sparen: Tut Hannover genug?

Wir haben die richtigen Beschlüsse gefasst, müssen denen jetzt aber auch Taten folgen lassen. Wir müssen effizienter werden und uns von Aufgaben trennen, manches auch von Externen erledigen lassen. Wir machen deshalb eine umfassende Aufgabenkritik für die gesamte Verwaltung, wie es der Rat im März beschlossen hat.

Rechnen Sie da mit heftigem Widerstand des Personalrats?

Es ist unsere Pflicht, gemeinsame Lösungen zu finden. Dass es dabei auch einmal Reibungen geben wird, gehört dazu. Die Aufgabenkritik ist ein langfristiger Prozess, bei dem wir uns auch Begleitung einer Unternehmensberatung holen und klar ist, dass wir nichts über die Köpfe der Beschäftigten hinweg entscheiden.

Ist die Ausgliederung von ganzen Verwaltungsteilen nicht mehr Teil des Programms?

Wir reden schon sehr lange mit dem Personalrat über einen neuen Haustarifvertrag und müssen jetzt endlich zu einem Ergebnis kommen. Dabei werden Stadtspitze und Personalrat zusammen mit Verdi festlegen, was wir gemeinsam schaffen können, um jetzt vorwärts zu kommen. Es geht uns dabei um die Vergabe von bestimmten Dienstleistungen, um die Verwaltung an der ein oder anderen Stelle zu entlasten.

Was heißt das konkret? Werden nun Abteilungen wie das Gebäudemanagement oder das Sprengel-Museum ausgegliedert oder nicht?

Das sehen wir, wenn die Verhandlungen abgeschlossen sind. Die Gespräche sind auf der Zielgeraden. Wir wollen definitiv noch vor der Sommerpause ein Ergebnis präsentieren.

Wer hier einen Termin braucht, muss sich monatelang gedulden. Das soll sich ändern, verspricht Hannovers Finanzdezernent Axel von der Ohe. Quelle: Michael Thomas

Apropos Aufgabenkritik: Warum gelingt es der Stadt immer noch nicht, ihre Aufgaben gegenüber den Bürgern zu erfüllen – die Klagen über schleppende Terminvergaben in Ämtern reißt nicht ab.

Wir müssen die Dinge auseinander halten. In den letzten Monaten sind wir an einigen Stellen wirklich vorangekommen. Vor einem Jahr haben wir über Probleme in Standesämtern gesprochen, etwa bei der Vergabe von Geburtsurkunden. Da sind wir deutlich besser geworden. Wir haben in den letzten Monaten viel Kraft investiert, um die Ausländerbehörde neu aufzustellen. Das ist nicht abgeschlossen, aber wir haben erkennbare Fortschritte gemacht. Wo wir jetzt dringend ranmüssen, ist der Bereich der Bürgerämter und der KfZ-Zulassungsstellen. Wir haben hier eine Bringschuld gegenüber unseren Kunden. Aber wir wollen keine Strohfeuer, sondern nachhaltige Verbesserungen. Und ich will in dem Kontext betonen: Wir haben in dem Bereich Kolleginnen und Kollegen, die wirklich viel geleistet haben. Die machen eine exzellente Arbeit, gerade auch in der Corona-Krise. Die Mitarbeiter bearbeiten heute ein Drittel mehr Anträge auf Personalausweise und Reisepässe als zu Beginn des Jahres und 15 Prozent mehr KfZ-Zulassungen. Das geht, weil die Mitarbeiter sich engagieren und Überstunden machen. In der Summe reicht es aber nicht, um von den Rückständen wegzukommen.

Also ist es ein strukturelles Problem. Wie wollen Sie das lösen?

Wir werden ab Juni, wenn einige Kolleginnen und Kollegen Ausbildungsabschnitte abschließen, eine massive Personaloffensive haben, es kommen mehr als 40 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu. Damit können wir in diesem Jahr wieder in die Spur kommen.

Bleiben die Kolleginnen langfristig?

Rund 80 Prozent werden dauerhaft bleiben.

Es gab also bislang zu wenig Mitarbeiter an dieser für Bürger wichtigen Stelle. Warum hat man das nicht längst behoben? Die Stadtverwaltung hat 11.000 Mitarbeiter – da sollte es machbar sein, 40 kurzfristig umzusetzen.

Wir haben in den vergangenen Monaten immer wieder Unterstützung aus anderen Fachbereichen dazu geholt, aber es braucht auch Zeit, sie einzuarbeiten.

Die Sie sich längst hätten nehmen können. Warum hat das so lange gedauert?

Es ist ja nicht so, dass die Mitarbeiter in den anderen Abteilungen Däumchen drehen. Wir brauchen mehr als Ad-hoc-Maßnahmen, haben uns deshalb entschieden, auf Nachwuchskräfte zu setzen, die nicht nach einer gewissen Zeit wieder in ihre ursprüngliche Abteilung wechseln müssen. Deshalb hat die Lösung länger gedauert, ist aber auch nachhaltiger.

Das Gemeinschaftskraftwerk Hannover-Stöcken soll möglichst 2026 komplett vom Netz gehen, haben Enercity und Stadt Hannover vertraglich festgelegt. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Die Finanzlage der Stadt ist nicht rosig, dennoch übernehmen Sie jetzt noch einen Millionenbetrag, um ein früheres Aus des Kraftwerks Stöcken des Energieversorgers Enercity zu ermöglichen. Ist das wirtschaftlich klug?

Wir verzichten auf 17,5 Millionen Euro an Gewinnabführung von Enercity in den kommenden drei Jahren, das ist unser Beitrag. Enercity selber bringt noch einmal die gleiche Summe auf und die 35 Millionen Euro stehen für Investitionen in die Wärmewende Verfügung. Das ist für uns ein Kraftakt, keine Frage, aber ich bin als Kämmerer und als Aufsichtsratsvorsitzender von Enercity sehr froh über den Kompromiss, auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Denn in dem Beschluss ist das starre Ausstiegsdatum 2026, das im Bürgerbegehren gefordert worden wäre und sich möglicherweise auf diesem Weg durchgesetzt hätte, nicht mehr festgeschrieben. Stattdessen verpflichten wir uns, alles dafür zu tun, dass wir bis dahin aussteigen können. Im Sinne der Versorgungssicherheit und auch der Wirtschaftlichkeit ist das die bessere Alternative. Man muss sich das nur mal vorstellen: Mit einem starren Ausstiegsdatum 2026 hätte Enercity unter Umständen gezwungen sein können, Kunden vom Netz zu nehmen, wenn es nicht gelingen sollte, bis dahin Ersatzkapazitäten zu schaffen. Dieses Szenario ist jetzt vom Tisch.

Die wegfallenden Kraftwerkskapazitäten sollen durch Ersatzanlagen aufgefangen werden, die zum Teil noch gebaut werden müssen. Rechnen Sie da mit Widerstand?

Der Bau der Ersatzanlagen wird Konflikte hervorrufen, keine Frage. Aber die Bauten waren ohnehin geplant und der Kompromiss sorgt nun lediglich dafür, dass sie schneller errichtet werden müssen. Ich wünsche mir, dass diejenigen, die nun mit guten Gründen ein schnelleres Aus des Kraftwerks gefordert haben, sich genauso deutlich und klar zu Wort melden, wenn es um den Bau der dafür notwendigen Ersatzanlagen geht.

Das Impfzentrum auf dem Messegelände: rund 90.000 Menschen warten aktuell darauf, sich zu einem Termin hier in die Schlange stellen zu können. Quelle: Samantha Franson

Herr von der Ohe, sind Sie bereits geimpft?

Leider nein. Ich stehe auf der Warteliste, weil ich impfberechtigt bin, aber ich habe noch keinen Termin bekommen. Es geht mir also nicht anders, als vielen anderen in der Stadt.

Wann werden wieder Erstimpfungen möglich sein?

Einiges ist auch jetzt möglich, das meiste geht aber für Zweitimpfungen weg, das ist richtig. Wir werden hoffentlich ab der zweiten Juni-Woche wieder mehr Spielraum haben, um wieder in spürbarer Zahl Erstimpfungen anbieten zu können. Aktuell haben wir allein am Impfzentrum Hannover 90.000 Menschen auf der Warteliste, die das Empfinden haben, dass es für sie gerade nicht vorangeht – das ist sehr frustrierend.

Wie lange brauchen wir das Impfzentrum noch?

Ich glaube, dass wir das noch einige Zeit brauchen. Impfen heißt Schützen. Deshalb sollten wir alle Kapazitäten – die der Hausärzte, der Betriebsärzte und auch der Impfzentren nutzen, um schnell viele Menschen versorgen zu können, wenn der Impfstoff endlich in noch größeren Mengen verfügbar ist

Von Andreas Schinkel und Heiko Randermann