So spannend wird das Krimifest in Hannover

Mord, Totschlag – und eine Menge Spaß dabei: Vom 3. bis zum 19. September findet in Hannover das Krimifest statt. 19 Autoren stellen ihre Geschichten rund um Mord und Totschlag an verschiedenen Orten der Stadt vor. Der Veranstalter, das Büro für Popkultur Hannover, arbeitet bei den insgesamt 21 Veranstaltungen eng mit der Polizei Hannover zusammen.

Volker Kluwe, der hannoversche Polizeipräsident übernimmt bereits das siebte Mal die Schirmherrschaft für die Veranstaltung: „Wir sind sehr froh, die Geschichten um die Arbeit unserer fiktiven Kollegen unterstützen zu können.“

Großer Andrang

Der Andrang für die Lesungen und Führungen ist groß: Vier der Veranstaltungen, davon eine in der alten Polizeikantine, sind bereits ausverkauft. Viele der Krimis sind lokale Geschichten und spielen in den Straßen Hannovers.

Autor Max Bronski liest beim Krimifest. Quelle: Nancy Heusel

Unter den Autoren, die dann in Hannover zu erleben sind, ist auch der aktuelle Träger des Glauser-Preises, der höchsten Auszeichnung für Krimiautoren in Deutschland: Franz-Maria Sonner, bekannt unter seinem Autorenalias Max Bronski liest am Mittwoch, 4. September, aus seinem neuen Werk „Oskar“. Sonner ist dankbar für die Gelegenheit: „Das Krimifest bietet unserer Szene eine sehr willkommene Bühne. Die Zuhörer bekommen nicht nur eine Kostprobe der Bücher, oft ergeben sich längere Gesprächsrunden, und die Veranstaltungen dauern bis tief in die Nacht.“

Drei Höhepunkte des Krimifestes

Bei der Premierelesung von Claudia Rimkus und Heike Wolperts „Mörderisches Hannover“ werden die Zuhörer mit dem Üstra Oldtimerbus direkt an die Orte des Verbrechens gefahren. An drei verschiedenen Stationen wird der rote Faden des Buchs am kommenden Freitag dem 06. September um 17 Uhr quer durch Hannover verfolgt. Treffpunkt ist der Betriebshof Döhren. Tickets für die Veranstaltung sind nicht zu kaufen, können aber bei Decius in der Marktstraße sowie im Üstra Kundenzentrum per Glücksspiel gewonnen werden.

Das Event „Ein Pils, ein Sekt, ein Todesfall“ erzählt seine Kneipenkrimi Geschichten direkt vor Ort in den Bars von Hannover. Am Mittwoch, dem 11. September geht die Tour beim Bildungsverein in der Stadtstraße 17 für zehn Euro pro Person los. Bei passendem, im Preis enthaltenem Getränk fällt es doppelt so leicht sich in die Geschichten zu vertiefen: Die Lesungen finden an ihren fiktiven Tatorten statt.

Aktiv ist Stattreisen Hannover mit ihren „kriminellen Stadtspaziergängen“ unterwegs. Auf den Spuren des berühmten Serienmörders Haarmann & Co. werden reale Verbrechen der Vergangenheit der Landeshauptstadt zu Fuß aufgedeckt. Die Rundgänge finden am 4. und 13. September, jeweils ab 18 Uhr für zwei Stunden statt. Startpunkt ist die Neustädter Kirche St. Johannis. Teilnehmer zahlen neun Euro.

Das vollständige Programm finden Sie hier.

Von Milan Blau