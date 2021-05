Hannover

Wenn die Inzidenz weiterhin stabil unter 50 bleibt, können die Kinder in der Region Hannover ab Montag, 31. Mai, wieder in voller Klassenstärke unterrichtet werden. Es ist dann das erste Mal seit fünf Monaten, dass sich alle Schüler einer Klasse wiedersehen. Zuvor waren seit Mitte Mai immerhin halbe Klassen im Wechselmodell zur Schule gegangen. Wie ist der Wiedereinstieg in den Regelbetrieb geplant? Und was bedeutet die Wiederaufnahme des täglichen Präsenzunterrichts für den Schulalltag? Hier finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Fragen.

Muss von Montag wieder täglich Präsenzunterricht für alle Schüler stattfinden?

So sollte es sein. Das Kultusministerium gibt den Schulen aber die Möglichkeit, den Start um eine Woche zu verschieben, sollte es organisatorische Schwierigkeiten zu geben. Als Beispiel nannte eine Ministeriumssprecherin Probleme bei der Schülerbeförderung.

Wie lautet die Regelung zum Start des Szenarios A konkret?

Bedingung für den täglichen Präsenzunterricht an den Schulen ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen den Wert von 50 unterschreitet. Das bedeutet konkret, dass zum kommenden Montag, 31. Mai, überall dort in das Szenario A gewechselt werden kann, wo eine Kommune seit Dienstag, 25. Mai 2021, unter der 50er-Marke liegt und die Unterschreitung bis Sonnabend anhält. Für die Region Hannover trifft das zu, wenn am Sonnabend der Wert noch unter 50 liegt. Die Region geht davon aus, dass das so ist.

Warum gibt es an manchen Schulen in der Region Verwirrung über den Zeitpunkt für die Rückkehr zum Präsenzunterricht?

Vor ein paar Wochen hatten die Schulen noch aus dem Kultusministerium gehört, dass der Start für das Szenario A nicht an einem Montag sei, wenn erst am Sonnabend feststeht, dass der Inzidenzwert an fünf Tagen in Folge unter 50 liegt. Jetzt soll die Schulen aber wieder den Unterricht in voller Klassenstärke starten, obwohl der Sonnabend der fünfte Tag ist, sagt eine Schulleiterin.

Gibt die Region am Sonnabend noch einmal bekannt, dass die Schulen am Montag für alle Schüler starten können?

Nein. Die Region veröffentlicht am Sonnabend lediglich eine Allgemeinverfügung, in der steht, dass der Inzidenzwert fünf Werktage in Folge unter 50 liegt. Die Folgen daraus ergäben sich aus der Landesverordnung, sagt Regionssprecherin Christina Kreutz.

Wie beurteilen Schulleiterinnen und Schulleiter die Rückkehr zum Regelbetrieb?

Positiv, die Rektoren freuen sich, dass die Schulen sich wieder füllen. Jens Bormann, Leiter der Realschule Misburg sagt: „Wir freuen uns grundsätzlich sehr, dass es wieder möglich wird, alle Schülerinnen und Schüler bei uns zu haben und dies nicht, um mit ihnen in erster Linie wieder Arbeiten schreiben zu können.“ Es habe sich vielmehr deutlich gezeigt, dass schulisches Lernen Präsenzunterricht erfordere und Schule mehr sei als nur Fachunterricht in beispielsweise Englisch, Biologie oder Wirtschaft. „Unterricht braucht die Klassengemeinschaft und Schule das Schulleben mit allen Facetten. Es lässt sich ganz einfach sagen: Die Schule ist keine Schule ohne Schüler!“, betont Bormann.

Silke Dorn, Leiterin der Gerhart-Hauptmann-Realschule sagt: „Es wird Anlaufhemnisse geben. Es ist schon ein Unterschied, ob 560 oder 280 Schülerinnen und Schüler vor Einlass eine Dokumentation mit Unterschrift der Eltern und einen negativen Test vorweisen müssen.“ Sie hielte es für sinnvoll, einen kurzen Zeitpuffer zu haben, um alle erreichen zu können und damit sich die Familien organisieren können. Für das gemeinsame soziale Leben sei es wünschenswert, dass wieder alle Schülerinnen und Schüler in der Schule sind, obwohl weiterhin Einschränkungen gelten und Masken auch am Platz im Klassenraum ständig getragen werden müssen. „Alle wünschen sich mehr Normalität.“

Was sagen Schülervertreter?

„Wir begrüßen grundsätzlich, dass alle Schülerinnen und Schüler wieder die Chance auf dauerhaften Präsenzunterricht erhalten“, sagt Thomas Olejnik vom Stadtschülerrat. „Nach mehr als fünf Monaten ist dies ein wichtiger Schritt zur Normalität.“

Einige Eltern fordern lieber Wechselunterricht bis zu den Sommerferien – was meinen Schulleiter dazu?

Bormann von der Realschule Misburg sagt: „Es ist unser Eindruck, dass es den Schülerinnen und Schülern auch gut getan hätte noch eine kurze Weile – auch in Anbetracht der unsteten Wochen durch Himmelfahrt, Abschlussarbeiten und Pfingsten – länger im Szenario B zu bleiben und damit in kleineren Gruppen in der Schulgemeinschaft anzukommen sowie ihnen noch besser die Chance zur Akklimatisierung zu geben.“ Auch Cornelia Weller von der Dietrich-Boenhoeffer-Realschule meint: „Um eine erneute Ausbreitung des Virus zu unterbinden, hätten wir den Verbleib im Szenario B bis Schuljahresende begrüßt. Pädagogisch ist es aber sinnvoll, die Schüler wieder in ihren Stammklassen zusammenzuführen und ihnen das gemeinsame Lernen zu ermöglichen.“

Am Platz ohne Maske? Dafür muss die Inzidenz noch weiter sinken. Quelle: Monika Skolimowska/dpa

Dorn sieht durchaus den Vorteil der kleineren Lerngruppen: „Auch Szenario B fortzuführen wäre für uns eine Möglichkeit gewesen, weil es jetzt gut eingespielt ist und in den kleineren Gruppen die Gespräche und die Beratung durch die Lehrkräfte sehr intensiv sind.“

Der Kultusminister hat gesagt, die Schüler sollen ruhig in der Klassengemeinschaft ankommen – dürfen also jetzt keine Klassenarbeiten geschrieben werden?

Doch, und das werden sie auch. Denn für die Zeugnisnoten müssen sie jetzt geschrieben werden, weil bis Ende Juni die Bewertungen feststehen müssen. Allerdings ist die Anzahl der schriftlichen Arbeiten reduziert worden, es wird nur eine Arbeit und die auch meist nur in den Hauptfächern geschrieben. Und mehr als zwei Arbeiten pro Woche sollen es auch nicht sein.

Viele Schüler dürften mit Klassenarbeiten in die erste gemeinsame Schulwoche starten. Quelle: Grabowsky/imago

Ein Sprecher des Kultusministeriums sagt, die größte Umstellung für die Kinder sei der Wechsel vom Homeschooling zu Szenario B gewesen und nicht die Rückkehr zum Regelbetrieb. An Schulen, die wochenweise wechseln, waren Schüler allerdings gerade einmal fünf Tage in der Schule, bevor sie jetzt die ersten Arbeiten schreiben. „Die Lehrkräfte haben es im Blick, dass die Belastungen für die Schülerinnen und Schüler nicht zu hoch werden“, sagt Realschulleiterin Dorn.

Auch andere Rektoren betonen, dass man es ruhiger angehen lassen werde. Die Schülervertreter fordern dagegen klar, keine Arbeiten in diesem Halbjahr zu schreiben. Dies würde Schüler nach sehr langer Zeit des Distanzlernens vor einen sehr vollen Terminplan an schwierigen Herausforderungen stellen, teilt das Sprecherteam des Stadtschülerrates mit. Das sei der aktuellen Situation nicht angemessen. Aber genau so dürfte es kommen.

Reicht die Zeit bis zu den Sommerferien aus, versäumten Lernstoff nachzuholen?

Nein, und darum gehe es auch nicht, sagen die Schulleiter. „Hauptsache, es erwartet jetzt niemand, dass die Lehrerinnen und Lehrer in den verbleibenden sechs Wochen beim Stoff noch mal so richtig Gas geben“, sagt etwa Martin Thunich von der Wilhelm-Raabe-Schule. „Die werden pädagogisch erstmal anderes zu tun haben. Es wird schon eine Umstellung und Herausforderung sein, wenn alle 30 Schüler in einer Klasse wieder an Bord sind. Und ich werde nicht müde, an die beiden Kurzschuljahre zu erinnern, die ich in den Sechzigerjahren mitgemacht habe. Den wichtigen Stoff hat man nachgeholt und alles andere wurde nicht vermisst.“

Im Szenario B gibt es keinen Ganztagsbetrieb. Läuft ab Montag an den Grundschulen wieder alles normal?

Ganztagsangebote in vollem Umfang wird es bis zu den Sommerferien an den meisten Schulen wohl nicht geben. Quelle: Tim Schaarschmidt

Nein, viele schaffen es nicht, den regulären Ganztagsbetrieb anzubieten. Auch Mittagessen dürfte es nicht sofort geben, denn viele Caterer können so kurzfristig nicht Bestellungen annehmen und liefern. Laut Kultusministerium sollte pro Schultag nachmittags aber zumindest eine Zeitstunde Betreuung angeboten werden. An der Grundschule Tiefenriede soll für Eltern auch eine zweite vorgezogene Abholzeit um 14.30 Uhr angeboten werden sowie die reguläre um 16 Uhr, an der Otfried-Preußler-Schule wird es wahrscheinlich ein kleineres Programm nach dem Kohortenprinzip geben.

An der Grundschule Buchholz-Kleefeld II wird es vermutlich ab dem 7. Juni ebenfalls einen eingeschränkten Ganztagsbetrieb geben.

Was bleibt an den Schulen nach der Corona-Zeit?

Realschulleiter Bormann ist überzeugt, dass es eine Nachlese geben muss. Viele Lehrkräfte hätten gesagt, dass man mit einer halben Lerngruppe konzentrierter und effektiver arbeiten könne. Deshalb müsse man prüfen, ob man neben dem klassischen Unterricht mit der gesamten Klasse nicht auch andere Unterrichtsformate in ein Schuljahr einbaut. So wie es vor Corona bereits Projekttage an Schulen gab, könnte es auch Zeitfenster mit Wechselunterricht geben, um besondere Praxisphasen wie aufwendigere Schülerexperimente im Naturwissenschaftsunterricht gezielter und forcierter in den Unterricht einzubauen.

Von Saskia Döhner und Mathias Klein