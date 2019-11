So trauerte Hannover um Robert Enke

Hannover

Sein Tod erschütterte ganz Deutschland. In Hannover zeigten Zehntausende öffentlich ihre Anteilnahme, als der Hannover-96-Torwart Robert Enke vor zehn Jahren durch Suizid starb. Ein Rückblick auf sieben Tage im November.

Dienstag, 10. November

Die Bahnstrecke in Neustadt-Eilvese am Tag nach dem Unglück. Quelle: Rainer Dröse

Am Abend stellt Robert Enke seinen schwarzen Geländewagen unweit des Bahnhofs Neustadt-Eilvese ab und geht zu den Gleisen. Um 18.25 Uhr wird er von einem Regionalzug erfasst. Als sich die Nachricht von seinem Tod verbreitet, kommen spontan Hunderte Menschen zum Stadion und zur 96-Geschäftsstelle.

Mittwoch, 11. November

Bewegende Trauerfeier: Landesbischöfin Margot Käßmann und Pfarrer Heinrich Plochg fanden in der Marktkirche trostreiche Worte. Quelle: dpa

In einer denkwürdigen Pressekonferenz macht Teresa Enke öffentlich, dass ihr Mann seit Langem an Depressionen litt. Am Abend gibt es einen Gedenkgottesdienst mit Margot Käßmann in der überfüllten Marktkirche, anschließend ziehen rund 35.000 Menschen in einem Trauerzug schweigend durch die Stadt.

Donnerstag, 12. November

Zeichen der Trauer: Kerzen vor dem Stadion. Quelle: Martin Steiner

In Hannover gibt es erste Vorschläge, eine Straße nach Enke zu benennen. Im ganzen Land entbrennen unterdessen breite Debatten um Depressionen, Leistungsdruck und um die Angst, Krankheiten öffentlich einzugestehen. Vor dem Stadion legen Menschen Blumen und Kerzen ab.

Freitag, 13. November

Die Kerzen und Blumen am Stadion bilden bald ein gewaltiges Meer. Quelle: Rainer Dröse

Immer mehr Trauernde kommen zum Stadion, um dort Fan-Schals und Fotos, Blumen und Grablichter niederzulegen. Über die Tage entsteht dort ein gewaltiges Meer aus Gegenständen, von denen jeder individuelle Trauer bezeugt.

Sonnabend, 14. November

Besucher der Fotoausstellung in der Kestnergesellschaft konnten sich auch in Kondolenzbücher eintragen. Quelle: Christian Burkert.

Die HAZ und die Kestnergesellschaft ehren Robert Enke mit einer Fotoausstellung. Mehr als 100 Bilder porträtieren den Ausnahmesportler und Menschen Enke. Die Stadt bereitet sich auf die größte Trauerfeier in Deutschland seit dem Staatsbegräbnis für Konrad Adenauer 1967 vor.

Sonntag, 15. November

Teamkameraden von Enke trugen den Sarg aus dem Stadion. Von rechts: die Fußballer Altin Lala, Steven Cherundolo, Jiri Stajner, Hanno Balitsch, Arnold Bruggink und Teammanager Thomas Westphal. Quelle: Martin Steiner

Rund 40.000 Menschen nehmen im Stadion Abschied von Robert Enke, dessen Sarg im Mittelkreis aufgebahrt ist. Mehrere TV-Sender berichten live, insgesamt sehen etwa sieben Millionen Menschen zu. Anschließend wird Enke im engen Familien- und Freundeskreis auf dem Friedhof von Empede beigesetzt.

Montag, 16. November

Blumen am Zaun: Das erste 96-Training nach Enkes Tod. Quelle: dpa

Die Nationalmannschaft trainiert wieder. Ein für den 15. November angesetztes Länderspiel gegen Chile war noch abgesagt worden. Auch bei Hannover 96 läuft der Trainingsbetrieb wieder an. In der Kabine spricht Pastor Michael Hartlieb zuvor ein Gebet mit den Spielern. Die Rückkehr zum sportlichen Alltag wird noch viel Zeit in Anspruch nehmen.

Lesen Sie auch

Von Simon Benne