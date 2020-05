Hannover

Die Corona-Krise wird unsere Schulen nachhaltig verändern. Auch wenn die Schüler jetzt nach und nach in die Klassenräume zurückkehren: Die Kinder und Jugendlichen werden wohl noch monatelang zwischen Lerneinheiten zu Hause – Homeschooling heißt das jetzt – und Präsenzunterricht mit kleinen Lerngruppen in der Schule hin- und herpendeln. Auf einmal müssen die Schulen dort stark sein, wo sie von je her schwächeln: Beim digitalen Organisieren, Kommunizieren und Vermitteln von Unterrichtsinhalten. Und das ist nicht immer nur eine Frage der technischen Voraussetzungen. Doch Experten sagen: Das eröffnet auch Chancen.

Denn so etwas Klassisches wie Gruppenarbeit darf auf absehbare Zeit nicht analog, sondern muss virtuell stattfinden. Denn in der tatsächlichen Begegnung müssen Kinder und Lehrer Distanz halten. Für viele ist die neue Situation ungewohnt, die echte soziale Interaktion fehlt.

Manche Schulen sind digital schon sehr weit

BBS an der Expo-Plaza: Joachim Maiß, Leiter der Multi-Media-BBS, steht jetzt an der Spitze Bundesverbandes für Wirtschaftsschulenlehrer. Quelle: Katrin Kutter

Doch Joachim Maiß, Bundesvorsitzender des Verbandes der Berufsschullehrer und Leiter der Multi-Media-BBS an der Expo-Plaza, ist davon überzeugt, dass Lehrer und Schüler auch positive Effekte daraus ziehen können. Es könnte sein, dass Hausaufgaben einen ganz anderen Sinn bekämen, sagt Maiß. Die Schüler würden nicht mehr das in der Schule Gelernte durch Hausaufgaben festigen, sondern in der Zeit, in der sie zu Hause lerne, etwas vorbereiten, was sie dann in der Schule präsentieren. Flipped Classroom (umgedrehter Klassenraum) heißt diese Methode in der Fachsprache.

Manche Schulen in der Region – gerade die sechs Pilotschulen aus dem Medienentwicklungsplan der Stadt Hannover – sind schon ziemlich weit mit dem Einsatz digitaler Medien und waren das auch schon vor Corona. So nutzen Schüler an der Helene-Lange-Schule seit einigen Jahren selbst im Lateinunterricht ganz selbstverständlich Tablets, an der Oberschule Gehrden sind gedruckte Schulbücher längst Geschichte. Die Lernplattform IServ haben viele Schulen seit fünf Jahren. Dass man damit nicht nur E-Mails schreiben kann, sondern dass die Software auch eine Messengerfunktion hat und Videokonferenzen bieten kann, ist aber oft jetzt erst so richtig bekannt geworden.

Die niedersächsische Bildungscloud, die jetzt von 60 Testschulen auf landesweit 2000 ausgerollt worden ist, gibt auch den Schulen, die bislang vor allem auf konventionelle Methoden gesetzt haben, die Chance auf ein virtuelles Klassenzimmer. Trotzdem dürfte an vielen Haupt- und Realschulen wie etwa der Südstadtschule, aber auch an den meisten Grundschulen der Austausch analoger statt digitaler Lernpakete für den Unterricht zu Hause die Regel bleiben.

Hausaufgaben und Klassenarbeiten verlieren ihre Bedeutung

Wenn Lehrer den Schülern nicht nur Aufgaben per E-Mail stellen und sich dann nicht weiter melden, sondern zum Beispiel auch kleine Erklärvideos drehten, die sich Schüler immer wieder angucken könnten, ist der digitale Unterricht vielleicht sogar besser als der analoge. Denn die Erklärungen des Lehrers können sich Schüler so immer wieder anhören.

Und was ist mit den traditionellen Klassenarbeiten? Deren Wert werde sowie überschätzt, meint Maiß. Zum einen seien auch Onlinetests möglich. Natürlich könne man dabei schummeln und schnell im Internet nachgucken. Aber Täuschungsversuche gebe es auch bei analogen Arbeiten, sagt Maiß. Und da hat er Recht. Und im persönlichen Lerngespräch erfährt der Lehrer viel eher, ob der Schüler den Stoff wirklich verstanden hat oder nicht.

Was steckt hinter Moodle, IServ, Bildungscloud und Co? IServ ist ein Schulportal, das von rund 1500 Schulen in Deutschland eingesetzt wird, die Basis ist Linux. Das Portal ist über die vergangenen 20 Jahre immer mehr gewachsen. Lehrer und Schüler können gemeinsam auf eine geschützte und reglementierte IT-Infrastruktur zugreifen. Alle Nutzer haben eine eigene E-Mail-Adresse, Messenger, Datenspeicher, in denen Dateien hinterlegt und hochgeladen werden können, Kalenderfunktionen und weitere Tools. Hannover.schulen ist das Schulportal der Landeshauptstadt, das nach einem ähnlichen Konzept wie IServ funktioniert. Erst war es auf die sechs Pilotschulen aus dem Medienentwicklungsplan beschränkt, jetzt aber weiter ausgerollt und zahlreiche weitere Schulen sind beteiligt worden. Niedersächsische Bildungscloud ist das Schulportal des Kultusministeriums, das analog zu IServ und hannover.schulen arbeitet, es wurde mit dem Hasso-Plattner-Institut in Potsdam im Auftrag des Bundesbildungsministeriums entwickelt. Zunächst auf gut 60 Pilotschulen im Land begrenzt, soll die Bildungscloud beginnend im Mai rund 800 Schulen zur Verfügung gestellt werden. Schul.Cloud ist ein von Heineking Media (gehört zur Madsack Mediengruppe, in der auch die HAZ erscheint) entwickeltes System, das ebenfalls kollaboratives Lernen ermöglicht. Es bietet eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und ist datenschutzkonform. Kalender und Umfragemodul lassen sich integrieren. Padlet ist eine digitale Metaplanwand, die von Nutzern gleichzeitig bestückt werden kann. Wie an einer Art Pinnwand hängen Lehrer dort kleine Lerneinheiten an, die Schüler dann bearbeiten können. Zugang erhält man einfach mit einer E-Mail-Adresse und einem Passwort. Klassenlehrer können so auf einen Blick sehen, welche Aufgaben eine Klasse zu erledigen hat. Über die Kommentarfunktion können Schüler Fragen stellen oder ihrerseits Dokumente hochladen. Moodle ist ein Lernmanagementsystem, das digitale Unterrichtseinheiten bereitstellt und auf vorgegebenen oder offenen Lernpfaden bearbeitet werden kann. So kann auf unterschiedlichen Lernniveaus gearbeitet werden. Auch Tests sind möglich, es gibt es eine Feedbackfunktion. Big-Blue-Button ist ein Videokonferenztool. Eine Nutzergruppe kommt in einem virtuellen Klassenraum zusammen. Man kann gemeinsam an Dokumenten oder am Whiteboard arbeiten, es gibt auch parallel eine Chatfunktion. MS Teams ist Bestandteil des Microsoft-Programmpakets Office 365. In MS Teams lassen sich Arbeitsgruppen verwalten – und auch Schulklassen. Es gibt ein Konferenzsystem, das mit Aufgaben, Terminkalendern und weiteren Apps ausgestattet ist. Vor der Corona-Krise war es aus Datenschutzgründen Schulen verboten, wurde jetzt aber erlaubt, um digitales Lernen zu ermöglichen. Das dazugehörige Tool für Videokonferenzen ist Skype. One Note ist ein elektronisches Notizbuch, das für sämtliche Computersysteme plattformunabhängig zur Verfügung steht. Google Classroom ist ein komplettes Unterrichtstool. Es liegt in der Google Cloud und ist für europäische Datenschützer deshalb bedenklich. Zoom ist ein professionelles Konferenztool, das Videokonferenzen mit fast unbegrenzter Teilnehmerzahl ermöglicht. Mentimeter ist eine App, die Onlinebefragungen ermöglicht. Schüler können über frei definierbare Fragen abstimmen.

Das klassische Bewertungssystem funktioniert in der Corona-Krise nicht. Normalerweise bewerten Lehrer in Hauptfächern zur Hälfte das Ergebnis der schriftlichen Arbeiten und zur Hälfte die mündliche Beteiligung, In Fächern, in denen nur eine Arbeit geschrieben wird, zählt das Mündliche mehr. Aber was ist mündliche Beteiligung im Homeschooling?

In einer Klasse lernen Kinder in Gemeinschaft, und schnell entwickeln sich Rollen, es gibt den Schüchternen, die Vorlaute, die Schweigsame und die Vielredner. In die Welt der Videokonferenzen sind diese Rollen nicht unbedingt übertragbar, vor der Kamera agieren Menschen anders. Und das Einzelgespräch von Lehrer und Schüler ersetzt ein Chat nicht. Den neuen Medien fehlt die zwischenmenschliche Komponente, den Schülern zu Hause das Feedback in der Gruppe.

„Schnelles Internet an jeder Milchkanne“

Damit digitales Lernen überhaupt funktionieren kann, braucht jeder Schüler ein eigenes Tablet oder Notebook, auf das er eigenständig zugreifen kann und nicht warten muss, bis die Eltern mit dem Homeoffice durch sind. Maiß findet auch: „Unterricht nur mit dem Smartphone geht nicht.“ Er drückt es so aus: „Wenn nicht jede Schülerin und jeder Schüler über ein eigenes Endgerät verfügt, kann digitale Schule nicht klappen. Einen Füllhalter teilt man sich auch nicht, und ohne den geht Schule auch nicht.“

Familien brauchen W-LAN. Der Vorschlag von Schulleitern, man könne ja auch zur Not das Netz in der Schule nutzen oder Hotspots in der Innenstadt oder in der Bibliothek, erscheint wenig hilfreich. Arbeitnehmer ziehen ja auch nicht durch die Stadt und suchen Telefone, mit denen sie ihre Dienstgespräche führen können. Wer zu Hause lernt, braucht auch zu Hause W-LAN. Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) hatte dazu jüngst im Kultusausschuss gesagt, dass der Staat an Familien natürlich nicht nur Tablets verleihen dürfe, sondern auch die dazugehörige SIM-Karte mit genügend Datenvolumen.

„Wir brauchen schnelles Internet an jeder Milchkanne, auch in der Heide“, fordert der Berufsschullehrer Maiß. „Es ist noch immer erschreckend, wie löchrig unser Breitbandnetz ist.“ Die aktuelle Volllast der Netzsysteme zeige Schwächen, weniger an den zentralen Knoten, die auch jetzt nur zu 60 Prozent ausgelastet seien, sondern in den örtlichen Verteilungen – „vor der Milchkanne.“ Auch in den Schulen sei ein flächendeckendes, leistungsstarkes W-LAN zwingend nötig.

Die Technik ist das eine, der didaktische Inhalt das andere. Das Land ist pädagogische Konzepte schuldig geblieben, obwohl Experten das schon seit Jahren fordern, und natürlich müssen auch die Lehrer für das digitale Lehren geschult werden. Bislang dominiert hier das Experimentieren.

Schwächere Familien werden abgehängt

Sozial schwächere Familien werden beim digitalen Lernen abgehängt. Da geht es zum einen um die Bedingungen. Maiß weist zurecht darauf hin, dass es nicht ausreicht, dass Jugendliche ein Laptop haben. Sie brauchen auch einen ruhigen Arbeitsplatz und Erwachsene, die ihnen die Aufgaben erläuterten. Hier sind Maiß zufolge auch die Lehrer in der Pflicht. Wer drei Schüler beim Lernen zu Hause coache, müsse dafür etwa eine Anrechnungsstunde bekommen.

Von Saskia Döhner