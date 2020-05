Hannover

Gleich hinter dem Eingang steht es unübersehbar auf einem großen Schild: Einbahnstraße. Die Regelung, die man sonst im Straßenverkehr kennt, spielt in Corona-Zeiten auch im Zoo eine wichtige Rolle. Besucher sollen nicht umkehren, es soll keinen Begegnungsverkehr geben, keine Enge, kein Gedränge. „Echte Abenteurer nehmen Rücksicht aufeinander“ steht auf einem anderen Schild. Wem im Dschungelpalast einfällt, dass er bei den Affen in Afi-Mountain etwas versäumt hat, soll das eben verkraften bis zum nächsten Mal.

Der Zoo durfte nach 50 Tagen Corona-Pause nur wieder öffnen, weil er ein pandemietaugliches Besuchermanagement entwickelt hat. Es gelten limitierte Gästezahlen und deswegen nur Onlinetickets für bestimmte Zeitfenster – das betrifft den Eintritt, nicht aber die Aufenthaltsdauer. Die Abstandsregeln und Auflagen für die Gastronomie sind zu wahren, die deswegen nur teilweise geöffnet hat. Es gibt mit Flatterband markierte Laufwege, mit gelber Farbe markierte Sperrflächen an den Tiergehegen und noch einiges mehr.

Keine Umkehr – auch bei Bedürfnissen

Manches ist gewöhnungsbedürftig. Eine fünfköpfige Familie etwa hat etwas zu lange bei der aktuellen Hauptattraktion verbracht, der Eisbärenanlage in der Yukon Bay, wo sich ein Baby tummelt. Jetzt haben die Kinder ein Bedürfnis, aber um zu den Toiletten der Polarlandschaft zu gelangen, müsste sich die Familie gegen den Strom bewegen. „Tut mir leid, aber wir müssen darauf achten, dass Sie nicht umkehren. Die nächste Toilette ist in der Nähe im Dschungelpalast“, sagt Zooscout Luise Freyhoff.

Zu beobachten ist: Die meisten Gäste halten sich an die Abstandsregelungen – unterwegs zwischen den einzelnen Tiergehegen oder beim Schlangestehen etwa, vor dem Anleger der Sambesi-Boote, die auch nicht voll besetzt fahren dürfen. „Dort, wo man die Tiere am besten sehen kann, ist es aber sehr überfüllt“, sagt Irina Genrich, Jahreskartenbesitzerin und mit ihren Kindern Joshua und Finja regelmäßig zu Gast im Zoo.

Manchmal wird es drängelig

Auch Pascal und Katharina Vollmann, die mit ihrer Tochter Emma aus Köln angereist sind, haben das beobachtet. „Die Leute müssten besser auf den Abstand zueinander achten“, sagen sie. Was aber tun, wenn zum Beispiel Kinder ihren Bewegungsdrang ausleben, wenn die Löwen so liegen, dass sie nur durch die kleineren Fensterscheiben zu erblicken sind, oder wenn alle die kleine Eisbärin sehen wollen, die ein richtiger Wonneproppen geworden ist? Dann wird es drängelig, und die Abenteurer vergessen die angemahnte Rücksicht zuweilen.

„Der Zoo hat sich die Besucherführung gut überlegt, da gibt es nichts zu meckern. Am Ende liegt es an den Leuten selbst, ob sie die Regeln einhalten“, sagt Pascal Vollmann. In dieser Hinsicht hat Luise Freyhoff ein gewisses Nachlassen der Disziplin beobachtet. „Mittlerweile müssen wir häufiger mit Besuchern diskutieren, die nicht einsehen wollen, dass es Vorschriften gibt“, sagt sie. Es gehe dann darum, die richtige Mischung aus Freundlichkeit und Bestimmtheit zu finden.

Wie in der Flughafenhalle

Am Ende ist es eine Frage der Geduld. An der Eisbärenanlage in der Yukon Bay hat der Zoo vorsorglich mit abgesperrten Laufwegen ein Zugangssystem errichtet, das an jenes vor den Abfertigungsschaltern in Flughäfen erinnert. „Die Wartezeit beträgt selten mehr als fünf Minuten, auch dann, wenn es voll ist“, sagt Freyhoff. So viel Geduld muss doch eigentlich möglich sein in Zeiten, in denen eben vieles anders ist.

Eintrittskarten für den Zoo gibt es aktuell nur im Internet unter www.zoo-hannover.de – und zwar für bestimmte Zeitfenster und nur in Verbindung mit einer ebenfalls online erhältlichen kostenlosen Zugangsbestätigung. Bisher war das zulässige Besucherkontingent immer ausgeschöpft. Für das lange Pfingstwochenende sind aktuell noch Restkarten für Sonnabend, Sonntag und Montag jeweils für den Zeitraum ab 16.30 Uhr verfügbar. Der Zoo schließt um 19 Uhr.

Von Bernd Haase