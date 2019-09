Hannover

Klimaschutz, Kampf gegen die Plastikflut, Produkte aus fairem Handel oder nachhaltige Geldanlagen – die Messe Heldenmarkt hat Themen und Angebote, die gerade sehr aktuell sind. Zum ersten Mal gastierte sie am Wochenende mit 40 Ausstellern in Hannover. Rund 2000 Besucher kamen ins Congress Centrum.

„Wir machen einen Familienausflug zu fünft, weil wir uns einmal umfassend informieren wollen über Angebote und Möglichkeiten, sich zu engagieren“, sagt Besucher Andreas Hentschel. Nach Lesart von Lovis Willenberg, Geschäftsführer des Veranstalters Forum Futura, sind die Lehrter damit schon in Richtung Heldenstatus unterwegs. „Die Messe trägt ihren Namen, weil alle diejenigen, die Verantwortung auch im Alltag übernehmen, Helden sind – egal, ob Produzenten oder Konsumenten“.

Willenberg hat das Format, bei dem nicht nur geguckt und geredet, sondern auch verkauft wird, vor knapp zehn Jahren in Berlin entwickelt. In vielen größeren Städten gibt es seitdem Heldenmärkte – jetzt also auch in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Die nächste für den Oktober 2020 ist bereits in Planung. „Unsere Aussteller sind angetan vom Zuspruch“, sagt Willenberg.

Das Angebot ist vielfältig, der Heldenmarkt will alle Lebensbereiche abdecken. Drei Beispiele:

Omar Rock hat eine Alternative zu Alu- und Plastikfolie entwickelt. Quelle: Villegas

Gewachste Baumwolle statt Folien

Einfrieren, Frischhalten oder Abdecken von Lebensmitteln – die meisten nutzen dafür Alu- oder dünne Plastikfolie. Eine Alternative hat die Frankfurter Firma Wildwax von Omar Rock entwickelt: Tücher aus Baumwolle, getränkt mit einer Mischung aus Bienenwachs, Fichtenharz und Kokosfett. „Alles bio, alles zertifiziert“, sagt Rock, gelernter Maschinenbauer, der für das Produkt drei Jahre experimentiert hat. Nach Gebrauch kann das Tuch, das es in unterschiedlichen Größen zu Preisen zwischen 8 und 25 Euro gibt, mit kaltem Wasser ausgewaschen werden. „Es hält bis zu zwei Jahre und ist dann kompostierbar“, verspricht Rock.

Christian Salzmann demonstriert, wie die Poopick-Box funktioniert. Der Hundehaufen ist in diesem Fall kein echter. Quelle: Villegas

Besseres Gewissen beim Gassigehen

Der Hannoveraner Christian Salzmann saß mit einem Freund in der Kneipe, als sich draußen ein Hund erleichterte und der Besitzer den Haufen mit einem Hundekotbeutel von der Straße nahm. „Der Beutel war aus Plastik. Das muss doch auch anders gehen, dachte ich mir“, erzählt Salzmann. Geht es: Poopick heißt das von ihm entwickelte Alternativprodukt, eine aus Recyclingpapier gefertigte Faltbox, hergestellt in einer Behindertenwerkstatt. Zu haben ist eine 25er Packung für 7,49 Euro.

Marlon Rommel hat im Freunden und Bekannten ein solidarisches Prinzip für Anbau und Handel mexikanischen Kaffees entwickelt. Quelle: Villegas

Der Kaffee kommt per Segelschiff

Das Prinzip kennt man hierzulande aus der solidarischen Landwirtschaft. Kunden zahlen dem Erzeuger vorab einen Festpreis und bekommen dafür regelmäßig Warenkörbe. Das erleichtert Kalkulation und verringert das Aufkommen weggeworfener Lebensmittel. Die Firma Teikei hat das auf den Kaffeeanbau übertragen. „Wir holen den Kaffee aus Mexiko. Der Anbau ist zertifiziert und die Löhne für die Arbeiter sind fair“, sagt Marlon Rommel. Damit die Ökobilanz auch in der Lieferkette stimmt, wird der Kaffee – zuletzt waren es 20 Tonnen – per Segelschiff nach Deutschland gebracht und im Hamburger Hafen von Hand entladen. Eine 250-Gramm-Packung kostet 9,50 Euro.

Von Bernd Haase