So viel Förderung für Solarenergie und Dämmung gibt es von der Region Hannover

Hannover

Weil die vorhandenen Mittel im Förderprogramm „Dach-Solar-Richtlinie“ der Region Hannover für dieses Jahr bereits ausgeschöpft sind, schießt die Behörde nach. Statt ursprünglich einer Million Euro stehen nun 1,6 Millionen Euro zur Verfügung. Mehr als 260 Anträge sind bei der Klimaschutzleitstelle eingegangen, die das Projekt betreut.

Von der Dach-Solar-Richtlinie profitieren Gebäudeeigentümer und -eigentümerinnen, die ihr Dach isolieren und gleichzeitig eine Fotovoltaikanlage zur Stromerzeugung oder eine Solarthermieanlage installieren lassen. Anträge stellen können sowohl private Immobilienbesitzer als auch Unternehmen, Eigentümergesellschaften oder Kommunen. Sie erhalten dann 50 Euro pro Quadratmeter gedämmter Dachfläche; zusätzlich ist die Förderung der Solarenergie aus vorhandenen Bundesprogrammen möglich.

400.000 Gebäude in der Region sind geeignet

Der Gedanke dahinter: „Die beste Solaranlage bringt nichts, wenn ein Gebäude gleichzeitig Unmengen Energie verbraucht“, sagt Christine Karasch, Umweltdezernentin der Region. Die Nachfrage zeige, dass das Programm an der richtigen Stelle ansetze. Insgesamt müssten aber noch viel mehr Solaranlagen auf die Dächer gebracht werden. Potenzial gäbe es. Die Klimaschutzleitstelle hat ermittelt, dass rund 400.000 Gebäude in Hannover und dem Umland für entsprechende Anlagen geeignet sind.

Blick ins Solarkataster hilft

Vor gut einem Jahr hat die Region ein sogenanntes Solarkataster freigeschaltet, in dem jeder nachschauen kann, ob sich seine Immobilie für diese Energieform eignet. Das Kataster basiert auf 3-D-Laserscan-Daten, die das Landesamt für Geoinformation und Landesentwicklung bei Flügen ermittelt hat. Es ist umfassend und gibt auch Auskunft über Gebäude wie die Marktkirche, das Neue Rathaus oder das Anzeiger Hochhaus an der Goseriede. Auf Teilflächen etwa des Dachs der Marktkirche wäre demnach Solarenergie möglich, was aber aus Denkmalschutzgründen kaum umzusetzen ist.

Informationen über die Richtlinie stehen auf der Seite www.hannover.de/solaroffensive im Internet; außerdem sind sie auf Anfrage per Mail an klimaschutzleitstelle@region-hannover.de erhältlich. Wer seine Immobilie für einen ersten Schnell-Check im Solarkataster suchen will, kann dies unter www.hannover.de/solarkataster tun.

Von Bernd Haase