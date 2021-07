Hannover

Elli Osterhues und Christine Bachmann merkt man die gute Laune an. „Wir sind ausgehungert auf die schönen Dinge“, sagen die beiden Freundinnen. Weil das so ist, sind sie aus Braunschweig zum Gartenfestival im Georgengarten in Herrenhausen gekommen, wo es in der Tat vieles zum Stöbern und zum Kaufen gibt. Familie Roggendorf hat sich aus Walsrode auf den Weg gemacht. „Wir wollten mit Kindern und Hund an die frische Luft und Ablenkung haben. Das klappt hier hervorragend“, befindet Nikolas Roggendorf.

Am ersten Tag kommen 3000 Besucher

Beide Aussagen spiegeln die Stimmung wider, die auf dem dreitägigen Festival vorherrscht. „Viele waren anderthalb Jahre nicht im Urlaub und wollen stattdessen ihre Gärten schöner machen. Die Leute freuen sich, wenn sie bei uns Anregungen bekommen“, sagt Veranstalterin Christine Koch. Am ersten Tag, dem Freitag, waren nach ihren Schätzungen rund 3000 Besucher im Georgengarten; am Sonnabend waren Park- und Fahrradabstellplätze bereits am Vormittag stark frequentiert.

125 Aussteller bieten Vielfalt

125 Aussteller sind auf dem Gelände, weniger als in virenfreien Zeiten. Vielfalt, Kernelement derartiger Veranstaltungen, ist trotzdem gegeben. Im grünen Bereich gibt es Stauden, Blumen und Kräuter in allen denkbaren Varianten. Sandsteinskulpturen sind im Angebot, Außenwhirlpools, Hängematten, Modeartikel, allerlei Zierrat, Gartenmöbel – zum Beispiel pulverbeschichtete aus Aluminium – und Leckereien aller Art.

Der Praktiker kann Gartenwerkzeuge kaufen oder auch ziemlich große Leitern für die nächste Obsternte. Und wer den teuersten Kaffee der Welt probieren will, wird im weißen Wagen des Café Indonesia bedient, wenn er denn die 6 Euro ausgeben mag, die ein Becher der Sorte Luwak kostet. Der Preis kommt nicht von ungefähr: Die Kaffebohnen werden nämlich von den Schleichkatzen namens Luwak gefressen, fermentiert wieder ausgeschieden und erst dann geröstet.

Die Besucher des Gartenfestivals greifen zu

Gunda Jänke aus Sehnde ist mit ihrem Stand Lebensart vertreten und verkauft allerlei Accessoires für drinnen und draußen – von Laternen über Kissen, Tafelgeschirr bis hin zu einem Adventskranz, der aus Muscheln gefertigt ist. Sie bestätigt, was auch Christine Koch sagt. „Das Kaufverhalten hat sich geändert, die Kunden greifen zu, weil sie es sich schön machen wollen“, berichtet Jänke.

Blattschmuckpflanzen mit einer Fangemeinde

Klaus Sackmann ist auch zufrieden. Er hat einen Stand mit Hostas, grünen Blattschmuckpflanzen, die ursprünglich aus Japan stammen und mittlerweile auch hierzulande ein Fangemeinde haben. Rund 12.000 unterschiedliche Sorten gibt es, erzählt Sackmann. Die Hostas sind also durchaus etwas für Sammler. „Und sie können süchtig machen“, sagt Jessica Greif aus Burgdorf-Ehlershausen, die hauptsächlich wegen dieser Pflanzen in den Georgengarten gekommen ist und nun stöbert, ob etwas für sie dabei ist.

Ohranhänger und Amalfi-Zitronen

Antonia Roggendorf ist schnell fündig geworden und trägt nun neue Ohranhänger. Auch die Freundinnen aus Braunschweig haben gleich hinter dem Eingang zugeschlagen. „Wir haben Amalfi-Zitronen gekauft. Die haben ein tolles Aroma, und man erhält sie nicht so ohne weiteres im Supermarkt“, sagt Elli Osterhues. Das ist auch der Anspruch, dem das Festival gerecht wird: Dinge zu zeigen, die man nicht in jedem Super-, Bau- oder Gartenmarkt erhält.

Das Gartenfestival ist noch am Sonntag, 1. August, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Tagestickets kosten 12, ermäßigt 9 Euro. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre zahlen keinen Eintritt. Die Karten sind sowohl an der Tageskasse als auch im Internet unter gartenfestivals.reservix.de erhältlich.

Von Bernd Haase