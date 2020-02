So wächst der Conti-Neubau in Hannover: 20-Tonnen-Träger schwebt millimetergenau ein

Hannover

Aufsehenerregende Millimeterarbeit, mit vielen unfreiwilligen Zuschauern im abklingenden Berufsverkehr: Autofahrer, aber auch etliche neugierige Passanten haben am Mittwochmorgen an der Hans-Böckler-Allee in Hannover buchstäblich einen Balanceakt erlebt. Auf der Baustelle für die neue Firmenzentrale des Unternehmens Continental schwenkten gegen 9.30 Uhr zwei mobile Autokräne einen etwa 40 Meter langen und rund 20 Tonnen schweren Fachwerkträger aus Stahl millimetergenau in die dafür vorgesehene Lücke zwischen zwei Rohbauflügeln ein.

Passt: Zwei mobile Kräne schwenken den 40-Tonnen-Stahlträger millimetergenau in die eingeplante Lücke des Nordgebäudes. Quelle: Ingo Rodriguez

Windstille erleichtert die Arbeit

Der Projektleiter Tim Rengers von der Baufirma legte kurz nach dem Beginn des Balanceaktes nur kurz seine Stirn in Falten. Nach einem Blick auf die routiniert vorgehenden Kranführer in ihren Kabinen entspannten sich seine Gesichtszüge aber schnell. „Das wirkt jetzt nicht besonders spektakulär, aber es stecken viel Vorlauf und Planung dahinter“, sagte Rengers. Das Bauteil habe immerhin extra angefertigt werden müssen. „Und es muss genau in die Lücke passen, dazu Straßensperrungen und viele weitere Dinge“, betonte der Projektleiter.

Dann schwebte der tonnenschwere Stahlträger im Zeitlupentempo auf drei vormontierte Stützen – gezogen von oberarmdicken Stahlseilen und verfolgt von den neugierigen Blicken etlicher Autofahrer, die im Schritttempo vorbeifuhren. „Wenn heute starker Wind wäre, würde die Sache schon sehr viel komplizierter sein“, sagte Rengers.

Die Kranführer leisten Feinarbeit

Nicht weit von der Pferdeturmkreuzung entfernt hatte der Stahlkoloss auf dem nördlichen Grundstück der Doppelbaustelle aber noch lange nicht seine Endposition erreicht. Knapp vor den passgenauen Betonfugen balancierten die Kranführer den Stahlträger immer wieder aus. „An die Fachwerkbinder des Trägers werden heute noch nacheinander zwei große Profilträger montiert“, erklärte Rengers. Für das Einschwenken der deutlich kürzeren und leichteren Stahlteile werde aber im Laufe des Tages jeweils nur ein Kran benötigt.

Auf den tonnenschweren Trägern soll später für das gut 1000 Quadratmeter große Nord-Atrium der neuen Firmenzentrale ein Glasdach verankert werden. „Der große Träger ist aber auch Teil der Unterkonstruktion für eine gläserne Brücke, die zwischen den Bauflügeln entsteht“, erläuterte der Projektleiter.

Wütende Proteste von genervten Autofahrern im Stau hatten die Bauarbeiter am Morgen offenbar nicht erlebt. „Die Verkehrsbehinderungen waren auch erträglich“, fand Rengers.

Ein Rentner kommt extra zum Fotografieren

Ein Rentner aus Kleefeld war sogar mit einem Fotoapparat gekommen, um die Bauarbeiten festzuhalten. „Ich finde es spannend, wie so etwas gemacht wird“, sagte er und drückte noch einmal auf den Auslöser.

Von Ingo Rodriguez