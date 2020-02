Hannover

Das kleine Eisbärenmädchen ist der neue Star im Zoo Hannover. So groß wie die Fürsorge von Mutter Milana ist auch das Interesse vieler Tierfreunde. Lesen Sie hier nach, wie die Kleine in ihrer Wurfhöhle wächst und wann sie das erste Mal für Besucher zu sehen ist.

+++ 13. Februar 2020: Das Eisbärbaby ist ein Mädchen +++

Das Eisbärbaby im Zoo Hannover ist mittlerweile zwölf Kilogramm schwer, sehr agil, neugierig, durchaus kratzbürstig – und weiblich. Das hat sich jetzt bei der tierärztlichen Erstuntersuchung herausgestellt. Dabei habe die jetzt drei Monate alte kleine Bärin bereits ordentlich Krallen gezeigt und auch gern ihre Zähnchen eingesetzt, berichtete Zoosprecherin Simone Hagenmeyer. Die Zootierärzte Viktor Molnár und Katja von Dörnberg hatten alle Hände voll zu tun, das Jungtier zu impfen, die Zähne und den Nabel zu kontrollieren. „Der Begriff ‚bärenstark‘ trifft auf jeden Fall zu“, meinte Molnár. Für die Erstuntersuchung wurde zunächst Mutter Milana mit Leckereien aus der Wurfhöhle in ein Nachbargehege gelockt.

+++ Wann ist der Eisbärnachwuchs zum ersten Mal zu sehen? +++

Auch wenn der Nachwuchs bei den hannoverschen Eisbären schon gut unterwegs ist, wird es noch ein bisschen dauern, bis er sich der Öffentlichkeit zeigen kann. Erst wenn die Jungbärin ihrer Mutter sicher folgen und auch so manche Hürde überklettern kann, werden die beiden die Höhle verlassen und auf der Außenanlage zu sehen sein. Zurzeit rechnet der Zoo mit ersten Ausflügen für Ende März. „Den Zeitpunkt bestimmen aber Mutter und Tochter ganz allein“, erläutert Eisbärenkurator Fabian Krause.

+++ 22. Januar 2020: Eisbären-Junges lernt laufen +++

Noch etwas wackelig, manchmal gar unbeholfen oder auch rückwärts: Das Eisbär-Jungtier im Zoo Hannover beginnt ganz langsam, Schritt für Schritt die Wurfhöhle zu erkunden. Inzwischen ist der Nachwuchs von Eisbärin Milana neun Wochen alt. Nachdem sich Augen und Gehörgänge vor kurzem geöffnet hatten, können die Tierpfleger und Zoologen nun einen weiteren großen Schritt in der Entwicklung des Jungtiers auf den Videobildern beobachten: „Milanas Nachwuchs wird immer agiler. Das Jungtier beginnt zu laufen, übt das Gleichgewicht zu halten und die Koordination zu verbessern“, berichtet Eisbären-Kurator Fabian Krause. „Zwei bis drei Schritte schafft das Jungtier schon am Stück. Es werden aber bald schon mehr werden“, verspricht der Zoologe.

+++ 7. Januar 2020: Das Eisbärenbaby öffnet seine Augen +++

Wo lange Zeit auf den Kamerabildern aus der Wurfhöhle im Zoo Hannover nur kleine Schatten zu erkennen waren, blicken Eisbären-Mutter Milana nun zwei schwarze Knopfaugen entgegen: Das am 20. November geborene Eisbär-Jungtier im Zoo Hannover hat seine Augen geöffnet „Wir gehen davon aus, dass nun auch die Gehörgänge geöffnet sind und das Jungtier seine Umgebung mit allen Sinnen wahrnehmen kann“, sagt Eisbären-Kurator Fabian Krause.

Zur Galerie Seit November 2019 gibt es Eisbärennachwuchs im Zoo. Hier sehen Sie die schönsten Bilder der Kleinen – vom Öffnen der Augen in der Wurfhöhle bis zu den ersten Gehversuchen.

+++ Silvester 2019: Lärmschutz gegen Böller +++

Das Hauptaugenmerk der Tierpfleger liegt in diesem Jahr auf dem gerade einmal fünf Wochen alten Eisbärenbaby. Vor allem sei Ruhe ein wichtiger Faktor bei der Jungtieraufzucht dieser bedrohten Tierart. Um die ohnehin schon abgeschieden gelegene Wurfhöhle noch besser gegen Böllerlärm und Raketenblitze an Silvester zu schützen, „haben wir zusätzlich rundherum lärmdämmende Wände aus Strohballen aufgebaut“, sagt Casdorff. Zusätzlich sind an Silvester Zoo-Mitarbeiter im Einsatz, die das Eisbärenbaby über die installierten Kameras in der Wurfhöhle ganz genau beobachten werden.

+++ 20. Dezember 2019: So klingt das Eisbärbaby im Zoo Hannover +++

Dass es dem kleinen Eisbären gut geht, erkennen die Tierpfleger anhand der Kamera-Bilder aus dem Stall. Aber auch an den Geräuschen, die über ein Mikrofon aufgezeichnet und auf den Computer im Büro übertragen werden. Wacht das Jungtier auf, macht es akustisch auf sich aufmerksam. Und das lautstark. „Anfangs klang Milanas Jungtier fast wie ein menschliches Baby“, berichtet Sprecherin Riedelt. „Mittlerweile hört man schon einen Unterschied, es klingt manchmal sehr fordernd oder auch motzend, wenn es Aufmerksamkeit haben möchte. Wenn es trinkt oder zufrieden ist, hört man ein entspanntes Gluckern und Keckern“, erzählt sie.

+++ 4. Dezember 2019: Die kritische Phase ist überstanden +++

Schon ordentlich gewachsen: Das Eisbär-Baby im Zoo Hannover. Quelle: Zoo Hannover

Der kleine Eisbär war zum Zeitpunkt seiner Geburt ungefähr so klein wie ein Meerschweinchen. Inzwischen ist der Eisbärennachwuchs schon ordentlich gewachsen und fast doppelt so groß – dank der besonders fetthaltigen Muttermilch und Milanas vorbildlicher Fürsorge. „Auf den Kamerabildern aus der Wurfhöhle ist sogar ein kleiner, kugelrunder Milchbauch zu erkennen“, berichten die Tierpfleger aus Yukon Bay. „Auch das schneeweiße Fell sieht schon deutlich dichter und plüschiger aus.“

Das Zoo-Team freut sich sehr über die gute Entwicklung des ersten hannoverschen Eisbärenjungtiers: „Es trinkt regelmäßig bei seiner Mutter und ist sehr agil“, berichtet der Zoologische Leiter Klaus Brunsing. Obwohl die ersten beiden besonders kritischen Wochen nun überstanden sind, ist an Aufatmen noch nicht zu denken: „Die Jungtiersterblichkeit bei Eisbären ist in Zoos wie in der Wildnis leider sehr hoch“, erläutert Brunsing.

+++ 20. November 2019: Das Eisbärbaby kommt zur Welt +++

Am Mittwoch, 20. November, hat Eisbärin Milana im Zoo Hannover zwei Jungtiere zur Welt gebracht. Eins der beiden starb nach der Geburt, das andere lebt mit der Mutter in der Wurfhöhle in der Polarlandschaft Yukon Bay. Es ist das erste Mal überhaupt in der langen Geschichte des Tierparks an der Eilenriede, dass dort Eisbären Nachwuchs zeugen.

Die Pfleger hatten schon seit einiger Zeit gerätselt, ob Eisbärin Milana wohl tragend ist. Am vergangenen Mittwoch, war es dann soweit: gegen 20.55 Uhr brachte sie das erste Jungtier zur Welt, am folgenden Donnerstag um 0.42 Uhr dann das zweite. „Trotz sichtbarer Fürsorge durch die Mutter lebte am nächsten Morgen nur noch einer der kleinen Eisbären“, teilt der Zoo mit. Dieses Tierbaby, derzeit etwa so groß wie ein Meerschweinchen, scheine sich gut zu entwickeln und wirke munter.

