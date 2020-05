Hannover

„Hier ist euer Lieblingshannoveraner“, begrüßt Oliver Pocher das Publikum. Und schon geht es mit dem Versprechen „Wir sagen schonungslos die Wahrheit“ gemeinsam mit seiner Frau Amira in die neue Folge seines Podcasts „Die Pochers hier“. Der schaffte es bereits auf Platz zwei der iTunes-Charts – nun rangiert er auf Platz 19, aber die Pochers sind wieder ganz vorn dabei, eben auf der Bühne des Schützenplatzes vor 1000 Autos und begeisterten Zuschauern.

In Folge sechs des Podcasts gibt es nicht viel Neues: Von einer einigermaßen amüsanten Merkel-Imitation und der Offenbarung, dass Amira einmal sieben Kilogramm mehr gewogen hat, mal abgesehen. Die beiden loben sich selbst und lästern über Influencer und irgendwie auch alle anderen. Aber weil einen Podcast vor Leuten einzusprechen vielleicht etwas langweilig ist, haben die Pochers noch ein kleines Schmankerl mitgebracht. Sie befragen die Zuschauer, was wenig Fragen, dafür einige Selfies und einen Versuch, „We Will Rock You“ zu hupen, nach sich zieht.

„Wenn hier einer schreit, dann bin ich das“

„Wenn einer hier schreit, dann bin ich das“, weist Pocher das Publikum zurecht – und das kann er gut. Kürzlich erst äußerte er sich negativ gegenüber diversen Influencern und outete eine von ihnen sogar als ehemalige Sexarbeiterin. Selbstkritik ist da fehl am Platz, eher wirkt das Ganze wie ein großer Rechtfertigungsversuch, um dann wiederum draufzudreschen – mit angeblicher Investigativrecherche über gekaufte Follower einer Influencerin. Ach ja, und dann war da noch das Parodie-Video über Michael Wendler. Den versucht Pocher dann auch mal eben anzurufen und zeigt dessen Nummer vor großem Publikum.

Man fragt sich schnell, ist das noch lustig oder einfach Beleidigung. Pocher sei „eine kleine miese Type“, findet etwa die Antilopen Gang und hat ihm gleich einen Song gewidmet. Den Zuschauern scheint es immerhin zu gefallen, sie hupen und lachen laut. Vielleicht schwingt da auch ein wenig Sehnsucht mit nach den Zeiten vor Corona. Aber müssen wir gleich so weit zurückreisen? Denn irgendwie ist Pocher mit all seiner Frauenverachtung, getarnt als gut gemeinte Kritik, ganz schön 2000. Doch zum Schluss hat er noch etwas Versöhnliches im Gepäck: den Heiratsantrag eines jungen Mannes, der bei der Angebeteten Tränen auslöst. Darauf einmal die Hupe an und noch ein wenig zu den Backstreet Boys schunkeln.

Von Alina Stillahn