So war die Show „One Vision of Queen“ in der Swiss Life Hall

Diese Geschichte beginnt mit Sehnsucht nach Liebe: Am 12. November 1976 veröffentlicht die britische Band Queen ihren Song „Someone To Love“, in dem Sänger Freddie Mercury fleht, jemand möge ihm doch jemanden zeigen, den er lieben könnte. Vier Tage später wird im kanadischen Montreal Marc Martel geboren, der über 43 Jahre später bei der Show „One Vision of Queen“ in der Swiss Life Hall Mercurys Rolle übernimmt. Martel gibt auf der Bühne zu, dass er seine Liebe zu Queen erst spät entdeckt hat. Im September 2011 bewirbt er sich mit „Someone To Love“ für das Tribute-Projekt „Queen Extravaganza“.

2800 Zuhörer lauschen Marc Martel

Keine geringeren als die Queen-Gründungsmitglieder Brian May und Roger Taylor wählen ihn für die Rolle ihres 20 Jahre zuvor gestorbenen Kollegen Mercury aus. Das Bewerbungsvideo wurde bei Youtube inzwischen mehr als 20 Millionen Male aufgerufen. Für die 2018 erschienene Filmbiografie Mercurys, „Bohemian Rhapsody“, sang Martel schließlich fast alles ein, was nicht als historische Aufnahme vorlag. Von seinen 2800 Zuhörer in der fast ausverkauften Swiss Life Hall melden sich nicht wenige, als er fragt, wer erst im Kino zum Queen-Fan wurde.

Die Show ist ein Angebot an Spätbegeisterte und -geborene: Ein Abend voller Hits, gespielt von guten Musikern und gesungen von einem, der ganz nah an das Original heranreicht. Der titelgebende Song „One Vision“ wendet sich gegen Festlegung und Eindimensionalität. Martel macht deutlich, dass es ihm entsprechend nicht um die einzig richtige Perspektive auf die Band Queen geht. „Wir sind ja nur ein paar Fans“, stapelt er unglaubwürdig tief. Immerhin wird er vom Marketing der Show als musikalischer Doppelgänger Mercurys angekündigt.

Harmonien und Chöre aus dem Keyboardspeicher

Dass eine eigenständige, aber tief empfundene Interpretation berührender sein kann als bloße Imitation, zeigt der Hit „Under Pressure“, im Original ein Duett zwischen Mercury und David Bowie. Martel singt ihn zusammen mit Keyboarder Brandon Ethridge – beide nur als Darsteller. Bowie selbst sang das Stück auf der Bühne jahrelang mit seiner Bassistin Gail Ann Dorsey, die vor allem damit beeindruckte, dass sie klang wie sie selbst. Bei Martels „Bohemian Rhapsody“ kommen die Gesangsharmonien und Chöre vorproduziert aus dem Keyboardspeicher, während der Sologesang durchaus packend gerät.

Bei der Version, die John Miles im Dezember in der TUI Arena bei der Night of the Proms mit großem Chor und Orchester präsentierte, befreite der sich respektvoll und leichtfüßig vom übermächtigen Original. Es half wohl, dass er nichts zu beweisen hatte: Seinen eigenen Welthit „Music“ veröffentlichte er nur wenige Monate nach dem von Queen. Martel bleibt am meisten bei sich selbst, als er Charles Gounods „Ave Maria“ singt und sich selbst am Klavier dazu begleitet. Bevor er begann, Queen-Hits zu singen, nahm er mit der christlichen Rockband Downhere zehn Alben auf.

Finale mit „Who Wants To Live Forever“

Dass ausgerechnet er nun den Hedonisten Mercury verkörpert, könnte das Fehlen von Ecken und Kanten erklären. Mercurys Übermut und Lebenslust kommen zu kurz. Vor allem bei schnellen, rockigen Songs wie „Don’t Stop Me Now“ singt Martel zu wohlklingend. Erst in ruhigeren, sakral-hymnischen Stücken wie „You’re My Best Friend“ und „Love of My Life“ entfaltet sein Gesang volles Potential.

Als er die Show schließlich stimmungsvoll mit „Who Wants To Live Forever“ beendet, verneigt er sich gemeinsam mit den Fans ein letztes Mal vor Mercury. Der Song entstand einst für den Film „Highlander“ – mit dessen zentralem Satz er wohl für immer verbunden bleiben wird: „Es kann nur einen geben.“

Von Thomas Kaestle