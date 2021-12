Der Kommunale Seniorenservice hat in der Rodewaldstraße eine von 13 Weihnachtsstuben für Einsame organisiert. Die Stimmung war ein bisschen melancholisch, aber gut.

So war die Weihnachtsstube für Einsame in Kleefeld

