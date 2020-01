Hannover

​Bekommt Hannover eine zusätzliche Großmesse? An diesem Dienstag senden Stadt, Region und Messegesellschaft fast 100 Seiten Bewerbungsunterlagen zum Ausrichten der Internationalen Automobil-Ausstellung 2021 (IAA) nach Berlin ab. Am Donnerstag dann fahren Hannovers Messechef Jochen ­Köckler, die Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette und Regionspräsident Hauke Jagau mit einem Bewerbungsteam nach Berlin, um das Konzept aus Hannover zu präsentieren. Ähnlich wie bei der Bewerbung um die Kulturhauptstadt setzt Hannover darauf, das bisherige Messekonzept der IAA gegen den Strich zu bürsten. Man wirbt ausgerechnet mit dem Projekt der autofreien Innenstadt und will kontroverse Diskussionen mit Klimaschützern zulassen. Für eine Autoschau ist das mindestens ungewöhnlich.

Frankfurt hat die Ausrichtung der einst so glamourösen IAA verloren. Der Verband Deutscher Automobilindustrie ( VDA) war unzufrieden mit mangelnder Unterstützung sowie stark zurückgehenden Aussteller- und Besucherzahlen. Insgesamt sieben Städte haben sich jetzt um die Nachfolge beworben. Neben Metropolen wie etwa Berlin, München und Köln kommt Hannover eher eine Außenseiterposition zu – aber die will man nutzen. „Wir haben gemeinsam mit Stadt und Region, Verkehrsbetrieben und anderen ein tolles Teamwork geleistet bei der Vorbereitung der Bewerbung“, sagt Projektchef und Messemanager Marcus Eibach.

Hannover will eine andere IAA ausrichten

Die Besucherzahlen bei der IAA in Frankfurt sind innerhalb von vier Jahren von 932.000 auf 560.000 gesunken.+++ Quelle: Silas Stein/dpa

Hannover aber habe noch mehr zu bieten. Die Messe liegt direkt am weltweit größten Testfeld für automatisiertes Fahren auf den Autobahnen und Schnellwegen rund um die Stadt. Das Messegelände selbst bietet mit zehn Kilometern Straße so viel Platz für Probefahrten und Vorführungen wie kein anderes Messeareal in Deutschland. Und: Die Ausschreibung für das schnelle 5G-Campusnetz auf dem Areal läuft bereits – es ist technische Voraussetzung für vernetztes Fahren. „Auf keinem anderen Messegelände in Deutschland ist die 5G-Technik so weit vorbereitet“, sagt Eibach: „Das ist ein Alleinstellungsmerkmal aus Hannover.“

Weltweit größtes Testfeld für automatisches Fahren

Onay : Rolle des Autos neu definieren

Der neue Oberbürgermeister Belit Onay hatte bereits im Spätherbst gesagt: „Die IAA soll keine Auto-, sondern eine Mobilitätsmesse werden.“ Die Rolle des Autos müsse neu definiert werden. Es dürfe nicht um ein „Höher, schneller, weiter“ gehen. Eibach bestätigt, das Konzept sehe vor, dass in Hannover „keine 700-PS-Boliden im Mittelpunkt“ stünden, sondern intelligente und nachhaltige Verkehrskonzepte. Und während in Berlin die Sorge vor radikalen Protesten von Autogegnern rund um die Messe wächst, will Hannover Autokritiker in die sechstägige Veranstaltung einbinden. „Wir wollen auch den kritischen Diskurs führen“, sagt Eibach.

Volkswagen hat bei der IAA 2019 das neue Elektroauto ID.3 präsentiert. „Die IAA soll keine Auto-, sondern eine Mobilitätsmesse werden“, formulierte Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay im Spätherbst das Ziel. Quelle: Silas Stein/dpa

Entscheidung vor April

Die Besucherzahlen der IAA in Frankfurt waren innerhalb von vier Jahren von 932 000 auf 560 000 eingebrochen. Ob es von Vorteil oder von Nachteil ist, dass Hannover seit 1991 im zweijährigen Wechsel Ausrichter der IAA-Nutzfahrzeuge ist, wird sich schnell zeigen. Bereits am Freitag will der VDA die Vorauswahl auf drei Standorte einengen. Und bis Ende März soll die Entscheidung fallen, wer den Zuschlag erhält.

Von Conrad von Meding