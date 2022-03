So will die Region Hannover die Windenergie beflügeln

Hannover

Am Anfang stand eine juristische Klatsche. Vor drei Jahren hatte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg das Kapitel Windkraft im Raumordnungsprogramm der Region Hannover wegen Planungsfehlern für unwirksam erklärt. Das hatte erstens den Ausbau der regenerativen Energiequelle weitgehend zum Erliegen gebracht und zweitens die Region zu Neuplanungen gezwungen. Das Ergebnis haben Regionspräsident Steffen Krach und Umweltdezernentin Christine Karasch am Mittwoch präsentiert.

Klimaziele sind noch nicht in Sichtweite

„Um unsere Klimaziele zu erreichen, ist die fünffache Menge an Windstrom erforderlich. Ich sage aber gleich: Alles, was wir heute vorstellen, reicht dazu nicht aus“, sagte Krach. Er forderte neue gesetzliche Rahmenbedingungen durch Bund und Länder und nannte als Beispiele die Erlaubnis für Rotoren in Wäldern, Erleichterungen beim Artenschutz oder den Verzicht auf pauschale Abstandsregelungen.

260 Windräder stehen in der Region

Die Eröffnungsbilanz geht so: Derzeit sind theoretisch etwa 1,6 Prozent der Fläche des Regionsgebietes für Windparks frei, ohne dass alles ausgeschöpft ist. Auf dem übergroßen Rest befinden sich Siedlungs-, Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Wasser- und Verkehrsflächen. Dazu kommen Tabuzonen für die zivile Luftfahrt und das Militär, verursacht etwa durch Schneisen, die für Hubschrauberflüge freizuhalten sind. In den vorhandenen Windparks oder an Einzelstandorten drehen sich 260 Windräder. Sie erzeugen 560 Gigawattstunden Strom im Jahr, was rechnerisch den Verbrauch von 350.000 Menschen deckt.

Region will zusätzliche Flächen erschließen

In ihrem Entwurf für die Raumordnung hat die Region einiges neu justiert. So hat sie um die Funkfeuer für die Luftfahrt im Kreis Nienburg und in Sarstedt Tabuzonen mit einem Radius von fünf Kilometern festgelegt, was Auswirkungen auf Flächen im Neustädter Land und im südlichen Regionsgebiet hat. Überschwemmungsgebiete, Gebiete mit hoher und sehr hoher Bedeutung für Flora und Fauna sowie Areale, die bisher für das Aufforsten neuer Waldgebiete reserviert waren, sollen anders als bisher künftig theoretisch für Windenergie nutzbar sein.

Mehr Mitsprache für Städte und Gemeinden

Außerdem hat die Region geltende Abstandsregelungen zu Gewerbe- und Industriegebieten, zu vorhandenen Wäldern und zu Naturschutzgebieten gestrichen. Die 21 Städte und Gemeinden in der Region erhalten mehr Planungsspielraum. „Wir haben ausgelutscht, was geht“, sagt Karasch. Durch die geplanten Änderungen ergibt sich eine Fläche für die Windenergie von 4300 Hektar, was 1,9 Prozent des Regionsgebietes entspricht. Davon sind 2600 Hektar Vorrang-, die restlichen 1700 Hektar sogenanntes Vorbehaltsgebiet. „Letzteres sind zum Beispiel Gebiete, in denen es Konflikte mit dem Artenschutz gibt, in denen aber schon Windräder stehen“, erklärt Wolfgang Jung, Teamleiter Regionalplanung bei der Region.

Die mittlerweile begrünte Deponie in Hannover-Lahe könnte Standort für Windenergieanlagen werden. Quelle: Tim Schaarschmidt

Unter diesen Prämissen sind außer den vorhandenen und teils ausbaufähigen Standorten neue Potenzialflächen etwa bei Burgdorf und Uetze sowie erstmalig auch eine im Stadtgebiet Hannovers entstanden. Die Karte weist die rekultivierte Mülldeponie an der Autobahn 2 in Lahe als Areal für die Windenergie aus.

Das Musterwindrad ist 230 Meter hoch

Werden diese genutzt und vorhandene Windenergieanlagen modernisiert, könnte die Energiequelle mehr als 3000 Gigawattstunden im Jahr liefern. „Das ist aber nur ein theoretischer Wert, weil zum Beispiel die erforderlichen Höhen der Rotoren nicht überall erreichbar sind“, sagt Karasch. Die sogenannte Referenz-Anlage, die den von der Region als „Tabula-Rasa-Planung“ bezeichneten Berechnungen zugrunde liegt, bringt es auf 230 Meter Höhe und einen Rotordurchmesser von 140 Metern.

Diese Lücke zwischen Theorie und Praxis ist der Grund, aus dem Regionspräsident Krach Gesetzesänderungen für unabdingbar hält, damit die Region wie angestrebt von 2035 an ausschließlich klimaneutral erzeugten Strom verbraucht. Einfach wird das nicht. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) hatte Ende vergangenen Jahres angekündigt, dass das Land vorhandene Waldflächen für Windenergie freigeben will und sich prompt geharnischten Protest der Naturschutzverbände eingehandelt.

„Der Ausbau der Windenergie wird uns noch mindestens zehn bis 15 Jahre beschäftigen“, vermutet Krach. Beim Thema reden traditionell viele mit, und das geht auch in der Region. Im Frühjahr beginnt das öffentliche Beteiligungsverfahren zur Änderung des Raumordnungsprogramms; begleitend plant die Behörde Informations- und Diskussionsveranstaltungen.

Von Bernd Haase