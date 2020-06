So will die Region Hannover will den Ausbau der Windkraft vorantreiben

Hannover

252 Windräder drehen sich derzeit in der Region Hannover und decken rechnerisch den Strombedarf von 350.000 Personen. Das hält die Regionsverwaltung schon wegen ihrer eigenen Klimaschutzziele für ausbaubedürftig. Um das zu gewährleisten, will sie anders als bisher den 21 Städten und Gemeinden mehr Spielraum bei den Planungen geben. „Wir brauchen mehr und leistungsstärkere Anlagen, wollen dafür schneller Flächen mobilisieren, die als geeignet und konfliktarm beurteilt werden“, sagt Umweltdezernentin Christine Karasch.

Windenergie auf 1,6 Prozent der Regionsfläche

Bisher war die Region selbst über das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) zentrale Steuerungsbehörde. Sie hat, teilweise zum Unmut von Kommunen wie etwa Barsinghausen und Pattensen, sogenannte Vorranggebiete festgelegt. Dort darf die Windindustrie Rotoren errichten, in allen anderen Bereichen nicht. Die Vorranggebiete machen etwa 1,6 Prozent des Regionsgebietes aus. Zum Problem wurde ein Urteil des Oberwaltungsgerichts Lüneburg März 2019, dass das Kapitel Windkraft im Raumordnungsprogramm wegen Planungsfehlern für unwirksam erklärt.

Jetzt sollen die Städte und Gemeinden über ihre Flächennutzungspläne den Windenergieausbau steuern. „Wir erwarten dadurch schnellere Prozesse, mehr Akzeptanz vor Ort, mehr Bürgernähe und mehr Rechtssicherheit“, erklärt Karasch. So ist es künftig zum Beispiel nicht mehr möglich, mit einer erfolgreichen Klage die Windenergie im gesamten Regionsgebiet zu torpedieren.

800 Meter Abstand zu Siedlungsgebieten

Theoretisch fällt mit dem Projekt, dem die Regionsversammlung noch zustimmen muss, auch die Ausschlusswirkung – Windräder könnten überall gebaut werden. Praktisch ist das unmöglich, weil Siedlungsgebiete, Verkehrsflächen, Flugsicherung, Natur- und Artenschutz oder Kies- und Sandabbau einen Großteil des Gebietes blockieren. Der Abstand von Windparks zu Siedlungen soll in der Regel bei 800 Metern liegen. Details zur Flächenverfügbarkeit muss die Region noch prüfen. „Wir erwarten nicht, dass sich der Gesamtanteil von 1,6 Prozent merkbar ändert“, erklärt Karasch. Derzeit sei das Angebot in einem Gürtel von Wennigsen über Barsinghausen, Springe, Pattensen bis Lehrte und Uetze am größten.

Bestehende Windparks sind veraltet

Nach Angaben von Mark Herrmann, Teamleiter beim für Genehmigungen zuständigen Immissionschutz in der Regionsverwaltung, geht es nicht nur um neue Windparks, sondern vor allem um das Modernisieren der Anlagen in den vorhandenen. „70 Prozent der Windenergieanlagen im Raum Hannover gehören mit einer Höhe von 100 Metern zu ersten Generation“, erläutert. Ein moderner Rotor mit 180 bis zu knapp 250 Metern Höhe erzeuge das acht- bis zehnfache an Stromausbeute.

Laut Hermann sind seit 2015 zwölf Anlagen modernisiert worden. 13 erteilte Genehmigungen seien aktuell erteilt, sechs Verfahren liefen. „Das spielt sich bis auf eine Ausnahme alles in Uetze ab“, erklärt der Teamleiter. Dort steht im Ortsteil Schwüblingsen auch das mit 200 Metern Höhe bisher größte Windrad in der Region.

Von Bernd Haase