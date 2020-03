Hannover

Die ersten Hotels in Hannover sind schon geschlossen – aber Andreas Guntermann will weitermachen. Ohne schützenden Konzern betreibt der Privatunternehmer das 250-Betten-Hotel Amadeus an der Fössestraße direkt neben dem Westschnellweg. Innen hat er mit Millionenaufwand entkernt und modernisiert, alle Zimmer sind jetzt mit Smart-TV, Klimaanlage und Wlan ausgestattet. Aber jetzt bleiben wegen der Corona-Krise die Kunden weg. „Wir stehen mit dem Rücken an der Wand“, sagt Guntermann.

Coronavirus zwingt immer mehr Hotels zum Schließen

Vorm Bahnhof sind Kastens Hotel Luisenhof und der Kaiserhof vorübergehend geschlossen, am Raschplatz ist das Plaza-Hotel zu. Messebesucher gibt es nicht mehr, touristische Gäste darf niemand mehr aufnehmen, es bleiben nur noch Geschäftsreisende und Monteure. Vier Gäste hat Guntermann zur Wochenmitte beherbergt. Das ist zuwenig zum Überleben und zuviel zum Sterben – aber Guntermann kämpft. „Es geht jetzt um das nackte Überleben“, sagt er.

Mit Millionenaufwand hat Andreas Guntermann das Hotel Amadeus in der Fössestraße modernisiert. Quelle: Katrin Kutter

Im April 2019 war sein Hotel zu fast 75 Prozent ausgelastet: Bei 130 Zimmern waren es 2800 verkaufte Zimmertage. „Für den April 2020 habe ich nur noch 230 Zimmertage verkauft“, sagt er. Für die 25 Mitarbeiter ist Kurzarbeit angemeldet, aber angesichts von Zehntausenden Anträgen wird die Bewilligung wohl dauern.

„Schießen jeden Tag Liquidität vor“

„Von April bis Juni haben wir einen Liquiditätsbedarf in hohem sechsstelligem Bereich“, sagt der 65-jährige Unternehmer: „Wir schießen jeden Tag Liquiditätsmittel vor. Bis Ende April können wir unsere Verpflichtungen erbringen, wenn der Immobilieneigentümer einer Pachtminderung zustimmt.“ Mit seiner Hausbank hat er die Anträge für Kfw- und NBank geschrieben und hofft, dass das Geld und eine Haftungsfreistellung schnell bewilligt werden. Aber derzeit weiß niemand, wie lange die Sdchließung wegen der Corona-Krise dauern wird.

Fest steht dagegen: Selbst wenn sich das Geschäftsleben irgendwann wieder normalisiert, können die Hotels die Fehlbeträge nicht wieder aufholen. „Ich kann ein Bett ja nicht mehr als einmal pro Nacht vermieten“, sagt Guntermann. Was ihm wichtig ist: „Niemand bettelt und niemand weint. Aber als Unternehmer kommen wir unverschuldet in Not – da werden viele auf der Strecke bleiben.“

Dehoga lobt Hannovers Zuschussprogramm

Beim Hotelverband Dehoga spricht Geschäftsführerion Kirsten Jordan von einer „dramatischen Situation“. Die Umsätze brächen über Monate ein, jeden Tag kämen neue Absagen, keiner wisse, wann die Krise ausgestanden sei. Sie lobt das Hilfsprogramm der Stadt für Mittelständler. „Dass eine Kommune 10 Millionen Euro schnell und unkompliziert für Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern zur Verfügung stellt ist großartig.“ Sie ist sicher, dass nahezu alle Hotels darauf zugreifen werden.

„Nach dieser Krise nicht mehr wie vorher“

Stadtpark-Hotelier Cord Kelle, der für alle Dehoga-Hotels im Raum Hannover spricht, sieht nicht nur seine eigene Branche in akuter Gefahr. „ Hannover hat sich zum internationalen Messe-, Kongress- und Veranstaltungsort entwickelt“, sagt Kelle. Die Vielfalt der Branchen vom Messebauer über den Lichttechniker bis zum Eventmanagement und Catering sei nötig und müsse gerettet werden. „Nach dieser Krise wird Hannovers Veranstaltungsszene nicht mehr so sein wie vorher“, sagt er. Man müsse jetzt gemeinsam nach Lösungen suchen, wie man Firmen retten könne.

Lesen Sie auch

Von Conrad von Meding