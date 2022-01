Hannover

Windenergie gilt als eine der Schlüsseltechnologien für die angestrebte Energiewende, wobei der Ausbau zuletzt ins Stocken geraten war. Ein Konsortium aus Wissenschaft und Wirtschaft unter maßgeblicher Beteiligung von Einrichtungen in Hannover will dazu beitragen, dass die Dinge wieder ins Rollen kommen. Die Forscher haben mit Unterstützung des Bundesumweltministeriums das Projekt „WindGISKI“ gestartet, mit dem sie ein Geoinformationssystem entwickeln wollen, das auf künstlicher Intelligenz basiert. „Ziel ist es für jeden Winkel Deutschlands zu berechnen, wie erfolgversprechend Ausbauprojekte dort sein werden“, teilt das Institut für Integrierte Produktion (IPH) mit Sitz in Garbsen mit.

Acht Partner arbeiten zusammen

Das IPH ist eine Ausgründung aus der Leibniz Universität und forscht auf dem Gebiet der Produktionstechnik. Außer ihm sind sieben weitere Einrichtungen und Unternehmen an WindGISKI beteiligt, darunter das Institut für Statik und Dynamik der Leibniz Universität als Konsortialführer oder die in Hannover ansässige Gesellschaft Nefino, die interdisziplinär im Bereich der grünen Geoinformatik arbeitet.

Dass mehr Tempo beim Windanlagenbau notwendig ist, hatte zuletzt Bundesumweltminister Robert Habeck (Grüne) deutlich gemacht. Die Frage ist jedoch, welche Flächen für neue oder für die Modernisierung bestehender Anlagen zur Verfügung stehen. Dafür will WindGISKI mehr Prognosesicherheit liefern.

Durchschnittsalter und Bildungsgrad spielen eine Rolle

Der Clou am Projekt besteht darin, dass nicht nur harte Faktoren wie etwa das Windvorkommen, der Siedlungsabstand oder vorhandene Schutzgebiete eine Rolle spielen. „Es fließen erstmals auch umfangreiche demografische und soziologische Faktoren in die Bewertung ein“, erklären die Wissenschaftler. Als Beispiele nennen sie unter anderem die politische Ausrichtung in einer Region, das Durchschnittsalter und den Bildungsgrad der Bevölkerung.

Um die Tauglichkeit dieses Ansatzes zu überprüfen, haben das IPH und Nefino vor anderthalb Jahren eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. dazu haben sie Daten aus vergangenen Windenergieprojekten analysiert und Zusammenhänge festgestellt. So sei etwa die Akzeptanz in der Bevölkerung grundsätzlich dort größer, wo bereits Anlagen stehen. Hohes Umweltbewusstsein der Menschen könne helfen, aber auch hindern, wenn der Artenschutz ins Spiel kommt.

Das Projekt ist Ende 2021 gestartet und hat eine Laufzeit von drei Jahren. Aus den Fördertöpfen des Bundesumweltministeriums erhält es eine Summe von 2 Millionen Euro.

Von Bernd Haase