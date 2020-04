Hannover

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, hatte Niedersachsens größter Sozialverband (SoVD) seine Beratungen auf Telefon und E-Mail umgestellt. Jetzt ist ein Beratungszentrum des SoVD in Hannover wieder geöffnet – unter strengen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen.

An der Herschelstraße 31 stehen Beraterinnen und Berater für persönliche Nachfragen zu den Themen Rente, Pflege, Behinderung, Gesundheit, Hartz IV und Patientenverfügungen und Vollmachten zur Verfügung. Termine vereinbaren Interessierte unter Telefon (0511) 1014821 oder (0511) 65610720 oder per E-Mail an info.hannover@sovd-nds.de

Neben der persönlichen Beratung bietet der SoVD weiterhin telefonische Beratungen und Hilfe per E-Mail an

Von Nadine Wolter