Hannover

Rund 400.000 Gebäude in Hannover und dem Umland sind nach Angaben der Klimaschutzleitstelle der Region für die Installation von Solaranlagen geeignet. Das Potenzial ist bei weitem nicht ausgeschöpft. „Wir erreichen erst knapp fünf Prozent dessen, was im Masterplan für den Klimaschutz als Zielmarke festgelegt ist“, sagt Leiterin Rike Arff. Um den Ausbau voranzutreiben, setzt die Region unter anderem auf ihr Solarkataster.

Masterplan erhöht den Handlungsdruck

Handlungsdruck besteht, weil der Masterplan zwischenzeitlich noch einmal geändert worden ist. Die Region soll nicht mehr bis spätestens 2050 klimaneutral sein, sondern 15 Jahre früher. „Das bedeutet, das pro Jahr etwa 15.000 bis 20.000 zusätzliche Solaranlagen auf Hausdächern installiert werden müssten“, erklärt Roland Pätzold, Projektmanager bei der Leitstelle.

Region setzt auch auf Großanlagen

Weil das nach heutigem Stand der Dinge illusorisch erscheint, sollen Großanlagen auf Freiflächen längs von Autobahnen und Bahnstrecken sowie auf Industriebrachen helfen, die Ziele zu erreichen. Auch prüft die Region, ob sie Areale auf ihren eigenen Grundstücken wie etwa Parkplätze überdachen und obendrauf Solarmodule installieren lassen kann.

Die Region hofft, dass sich viele private Hauseigentümer für die Solarenergie erwärmen lassen. Quelle: Friso Gentsch/dpa

„Trotzdem wollen wir das Thema natürlich auch im privaten Bereich pushen“, betont Arff. Dafür können sich seit gut einem Jahr fast alle Interessenten im Solarkataster informieren, ob ihre Immobilien die notwendigen Voraussetzungen mitbringen. Es basiert auf 3-D-Laserscan-Daten, die das Landesamt für Geoinformation aus der Luft ermittelt hat. „Die Flüge dienten nicht nur der Solarenergie sondern auch für Projekte etwa im Hochwasserschutz“, sagt Pätzold.

Für Solarenergie gibt es Zuschüsse Im Bereich Solarenergie gibt es etliche Förderprogramme auf unterschiedlichen Ebenen. Der Bund beispielsweise fördert über die Kreditanstalt für Wiederaufbau Solarenergie sowohl mit direkten Zuschüssen als auch mit zinsgünstigen Krediten. Die Region Hannover hat ihre sogenannte Dach-Solar-Richtlinie aufgelegt. Diese fördert den Einbau von Dachdämmung unter der Bedingung, dass gleichzeitig eine Photovoltaik- oder Solarthermieanlage installiert wird. Spezielle Programme unterhält auch der Enercityfonds ProKlima, allerdings nur in seinem Einzugsgebiet in der Stadt Hannover und einigen Nachbarkommunen. Beratungsangebote unterbreitet unter anderem die Klimaschutzagentur der Region. Eine Übersicht über viele Beratungs- und Fördermöglichkeiten samt entsprechenden Links steht auf der Seite www.hannover.de/solaroffensive

Denkmalschutz ist zu berücksichtigen

Häuser und Gewerbebauten, die nach 2016 gebaut worden sind, tauchen nicht auf, weil es seit diesem Jahr keine derartigen Flüge gab. Interessant ist das Kataster also für die Besitzer älterer Immobilien, wobei gegebenenfalls Denkmalschutzaspekte zu berücksichtigen sind. Auf Gebäuden wie Marktkirche oder Neuem Rathaus in Hannover, die ebenfalls erfasst sind, ist laut Kataster theoretisch Solarenergie auf Teilflächen der Dächer möglich, praktisch aber nicht. Und so funktioniert es:

1. Schritt: Die Immobilie finden

Das Kataster steht unter www.hannover.de/solarkataster im Internet. Auf der Seite lässt sich das gesuchte Gebäude entweder durch Scrollen heraussuchen oder besser per Eingabe der Adresse ansteuern. Am rechten Rand der Seite befindet sich ein Fenster. Interessant sind vor allem die Buttons für Stromerzeugung durch Photovoltaik oder Wärmegewinnung durch Solarthermie. Unter beiden befindet sich ein Button „geeignete Teildachflächen“. Klickt man ihn an, kann man auf den ersten Blick erkennen, ob weitere Mühen lohnen. Grüne Dachflächen sind für Photovoltaik geeignet, gelbe bis braune für Solarthermie. In beiden Fällen gilt: Je dunkler, desto besser.

2. Schritt: Eingefärbte Dachflächen anklicken

Beispiel: Bei einem Einfamilienhaus in der zu Langenhagen gehörenden Siedlung Twenge, lässt sich erkennen, dass die östliche Dachseite mangels entsprechender Einfärbung nicht für Solarenergie taugt, die westliche aber schon. Klickt man diese beispielsweise für Photovoltaik im grünen Bereich an, sieht man in einem sich öffnenden Fenster eine mögliche Modulfläche von 63 Quadratmetern. Außerdem werden Dachneigung und Grundangaben zu Anlagenleistung, potenziellem Stromertrag pro Jahr und einhergehende Kohlendioxidersparnis angezeigt. Bei der Solarthermie funktioniert es entsprechend.

3. Schritt: Ertragsrechner nutzen

Im erwähnten Fenster gibt es auch einen Link zum Ertragsrechner – „dem Kernstück des Solarkatasters“, sagt Pätzold. Dieser erfordert mehrere Schritte und lässt die Wahl, ob man mit standardisierten Voreinstellungen arbeitet oder individuelle Angaben macht. Bei einigen, etwa der Haushaltsgröße, ist letzteres erforderlich. Am Ende liefert der Rechner genauere Angaben zu den Investitionskosten für die Anlage und, um beim Beispiel Photovoltaik zu bleiben, zum Stromertrag, der möglichen Stromeinspeisung ins Netz, dem Grad der Unabhängigkeit vom Strombezug aus dem Netz und der Kohlendioxideinsparung im Jahr. Außerdem lässt sich eine Gegenüberstellung von Kosten und Erträgen aufrufen.

4. Schritt: Fachmann konsultieren

„Das Solarkataster ist kein konkretes Planungstool, sondern soll vor allem Lust auf das Thema machen“, sagt Pätzold. Die Ergebnisse des Ertragsrechners stellten nur eine erste Übersicht dar und ersetzten nicht die Begutachtung durch ein Fachunternehmen vor Ort.

