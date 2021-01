Solaroffensive der Region Hannover braucht mehr Schwung

Hannover

Das Förderprogramm Dach-Solar-Richtlinie der Region Hannover wird seit einem Jahr angeboten und ist so stark nachgefragt, dass es für den Zeitraum bis Ende 2022 mittlerweile von ursprünglich 1,5 Millionen Euro auf 2,7 Millionen Euro aufgestockt worden ist. „Bis wir unsere Ziele bei der Solarenergie erreichen, ist es aber noch ein weiter Weg“, sagt Umweltdezernentin Christine Karasch.

Installierte Leistung ist bisher überschaubar

Die Region will bis 2050 klimaneutral sein und benötigt dafür einen Energiemix, der jeweils zur Hälfte aus Solar- und Windkraftanlagen kommt. Nachholbedarf besteht insbesondere bei der Solarenergie. „Bisher sind Anlagen mit einer Leistung von 140 Megawatt installiert, das sind etwas mehr als 4 Prozent des benötigten Gesamtvolumens“, sagt Rike Arff, Leiterin der Klimaschutzleitstelle. Um das gesteckte Ziel zu erreichen, seien 105 Megawatt zusätzlich erforderlich – und zwar pro Jahr.

Platz dafür gibt es. Rund 400.000 Gebäude in Hannover und dem Umland sind laut Arff für Solarenergie geeignet – Fotovoltaik zur Strom-, Solarthermie zur Wärmeerzeugung oder beides kombiniert. „Wenn jedes zweite Dach dafür genutzt würde, würde es reichen“, sagt sie.

Förderprogramme lassen sich kombinieren

Um die Sache voranzubringen, hat die Region 2017 ihre Solaroffensive gestartet. Die Dach-Solar-Richtlinie ist ein Baustein davon. Sie funktioniert, indem Dachdämmung mit 50 Euro pro Quadratmeter finanziell unterstützt wird, wenn der Immobilienbesitzer gleichzeitig eine Solaranlage installieren lässt. Diese wiederum kann er sich zusätzlich aus Bundesprogrammen fördern lassen.

Insgesamt sind bei der Klimaschutzleitstelle im vergangenen Jahr 118 Anträge eingegangen mit einer Gesamtfördersumme von 1,1 Millionen Euro. Matthias Wohlfahrt, Leiter des Enercity-Fonds Proklima, weist auf einen wirtschaftlichen Effekt hin: „Jeder bewilligte Euro löst Investitionen von weiteren 8,45 Euro aus. Davon profitieren zum großen Teil Unternehmen in der Region.“

Region setzt auf Nachahmereffekte

Andererseits sind sich die Verantwortlichen im Klaren darüber, dass das Förderprogramm alleine hinsichtlich der Gesamtziele nicht viel ausrichten kann. „Es erfüllt aber eine Pilotfunktion“, sagt Wohlfahrt. Will heißen: Wenn sich jemand eine Solaranlage anschafft, werden Nachbarn motiviert, das auch zu tun.

Bisher sind es nach Angaben von Arff hauptsächlich private Hausbesitzer, die sich aus dem Fördertopf bedienen. „Die installierten Anlagen sind deshalb eher klein“, sagt sie. Die Klimaschutzleitstelle will deshalb verstärkt bei Unternehmen und bei der Wohnungswirtschaft für die Solarenergie werben und Möglichkeiten ausloten, inwieweit Fotovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Flächen aufgebaut werden können. Dritter Punkt: „Wir überlegen, Parkplätze an Gebäuden der Region mit Solaranlagen zu überdachen“, kündigt Derzernentin Karasch an.

Wer als Immobilienbesitzer wissen will, ob sich sein Hausdach für Solarenergie eignet, kann ins im vergangenen Oktober frei geschaltete Solarkataster im Internet schauen. Im Tagesdurchschnitt nutzen derzeit laut Region etwa 100 Bürgerinnen und Bürger diese Möglichkeit.

Von Bernd Haase