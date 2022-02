Hannover

Oberbürgermeister Belit Onay hat einen Vorstoß gewagt, der für Aufregung sorgt: Er will für das Amt des Bruchmeisters künftig auch Frauen zulassen. Nun fürchten manche Schützen um den Verlust von Traditionen. Ob es in Hannover bald Bruchmeisterinnen gibt, wird derzeit von Politik und Schützenvereinen kontrovers diskutiert.

HAZ-Leserin Renate Sieber aus Langenhagen: „Hilfreich angesichts der Nachwuchssorgen“

Wieder einmal hat Oberbürgermeister Belit Onay ein heißes Eisen angefasst, das vermutlich viel (männlichen) Shitstorm garantiert. Die Verwaltung soll innovativ und flexibel sein – aber doch bitte nicht an 700-jährigen Traditionen rütteln? Sein „modernes“ Weltbild basiert auf unserem 73 Jahre alten Grundgesetz Artikel 3 Absatz 2: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“ Unterstützung bekommt Onay dabei von dem griechischen Philosophen Heraklit von Ephesus, der vor immerhin 2500 Jahren schon sagte: „Nichts ist so beständig wie der Wandel“.

Es bestehen gute Aussichten, dass sich der Vorstoß des Oberbürgermeisters sogar als hilfreich für die Schützenvereine erweist, denen jedes Jahr ein Prozent ihrer Mitglieder verloren gehen. Studien belegen, dass Mädchen und Frauen doppelt so viel Interesse entwickeln, wenn sie weibliche Vorbilder haben. Ist die Sorge um die mittelalterliche Tradition größer als die Sorge um den aktuellen Nachwuchs?

Ich hoffe, die Diskussionen darüber bleiben respektvoll, und die 23-jährige Meike Hilbeck, die gerne Bruchmeisterin werden möchte, ist nicht der vollen Wucht der aufgestauten Wut all jener ausgesetzt, die sich an ihre Privilegien gewöhnt haben und Gleichberechtigung als Bevorzugung der anderen empfinden – und nicht als Bereicherung.Renate Siebler, Langenhagen

Isabell Brieger aus Hannover: „Respektvoll behandelt“

Wenn Tradition leben soll, muss man sie erhalten! Hannover ist eine sehr weltoffene Stadt – siehe Messe und Touristen! Frauen können alles werden, was sie wollen. Sie können auch abends allein in die Kneipen gehen! Dass ist nicht selbstverständlich! Das ein OB eine so alte Tradition über den Haufen werfen will, finde ich als Hannoveranerin unmöglich!

Glauben Sie mir: Die Bruchmeister sind alles andere als frauenfeindlich! Im Gegenteil, man wird als Frau sehr respektvoll behandelt und kann sehr viel Spaß mit ihnen zusammen haben. Ich warte jetzt auf den Tag, an dem mein Mann zu unserem Kaffeekränzchen dazustoßen will! Isabell Brieger, Hannover

HAZ-Leser Bernhard Lorenz aus Ronnenberg: „Nur Mut, mit der Zeit zu gehen“

Die peinliche Argumentation der Bruchmeister erinnert doch stark an die verkrusteten Strukturen in der katholischen Kirche, die auch Personen nichtmännlichen Geschlechts von einigen Ämtern und Funktionen mit Verweis auf vermeintlich unantastbare Traditionen ausschließt. Die gegen Bruchmeisterinnen vorgebrachten Rechtfertigungen, wonach eine Bruchmeisterin einem Gefahrenpozential ausgesetzt sei, wenn sie auf dem Schützenfest einen Streit von Besoffenen schlichten möchte (vermutlich sind Frauen sogar bessere Streitschlichter als Männer) und die Zweifel, ob eine Frau überhaupt in der Lage sei, die zehn Kilogramm schwere Standarte längere Zeit zu halten (offensichtlich sind vielen Bruchmeistern starke Frauen fremd oder suspekt), überzeugen nicht und lassen eher auf eine patriarchalische Weltanschauung schließen. Völlig absurd ist der Hinweis, dass man Artikel 3 des Grundgesetzes zwar respektiere, der Gleichheitsgrundsatz aber eben nicht für die Bruchmeisterei gelten soll.

Sehr geehrtes Bruchmeisterkollegium: Auch die Schaffermahlzeit in Bremen, die seit 1545 ausgerichtet wird und die ebenfalls bis vor Kurzem eine reine Männerveranstaltung war, ist mittlerweile für Frauen geöffnet worden. Nur Mut, auch in Hannover mit der Zeit zu gehen.Bernhard Lorenz, Ronnenberg

HAZ-Leserin Dora Busse aus Hannover: „Argumente gelten auch für Frauen“

Die Argumentation der Gegner wundert mich doch sehr. Es gibt starke und schmächtige Männer. Genau so ist es bei den Frauen. Ich würde es verstehen, wenn man sagen würde, man muss 1,80 Meter groß sein und soundsoviel Kilogramm stemmen können. Das schließt dann aber auch Frauen ein. Oder schlichten die Männer Streit oder halten die Standarte mit dem Penis? Dora Busse, Hannover

HAZ-Leserin: Kerstin Neumann aus Hannover: „Eine weitere Tür steht offen“

Nein, Herr Muszinsky (Michael Muszinsky, Ehrenmitglied im Collegium ehemaliger Bruchmeister, d. Red.), niemand käme wohl auf die Idee, den drei Musketieren Röcke anzuziehen. Zumal es sich bei den drei Herren um Romanfiguren handelt, wie Sie hoffentlich wissen. Immerhin gesteht Herr Muszinsky unserem Oberbürgermeister ein modernes Weltbild zu. Das sehe ich doch als Kompliment. Und zu einem modernen Weltbild gehört es nun einmal, dass Herr Onay seine Meinungen und Ansichten vertreten darf.

Als die „herausragende“ Tradition der Bruchmeister „erdacht“ wurde, war eine solche freie Meinungsäußerung jedenfalls noch nicht selbstverständlich. Ich fühle mich jedenfalls nicht durch Herrn Onay instrumentalisiert. Ich freue mich über eine weitere Tür, die jungen Frauen, die Freude daran haben, in Zukunft offen steht.

Ich selbst bin zwar keine regelmäßige Schützenfestgängerin, doch seit ich in der Stadt lebe, war ich schon einige Male dort. Bruchmeister, die Betrunkene auseinanderhalten und/oder einen Streit schlichten, habe ich dort noch nie gesehen. Ich habe aber schon öfters Polizistinnen dabei beobachtet, wie sie zusammen mit ihren Kollegen diese Arbeit übernehmen mussten. Ich denke daher, die Funktion einer Bruchmeisterin kann jede Frau, die das möchte, ebenso gut ausfüllen. Kerstin Neumann, Hannover

HAZ-Leser Robert Fischer aus Hannover: „Es gibt drängendere Probleme“

Nein, es spricht wirklich nichts gegen weibliche Bruchmeister. Selbstverständlich können Frauen die bisher von Männern ausgeübten Aufgaben und Verpflichtungen genauso gut und mit ebenso viel Engagement ausüben. Daran habe ich keinerlei Zweifel. Allerdings ist das nicht die Frage, die hier im Raum steht. Es ist auch kein Problem, welches dringend gelöst werden müsste. Es hat auch nicht das Geringste mit Emanzipation, Gleichberechtigung oder Gleichstellung zu tun. All das sind nur vorgeschobene „Argumente“, die wie Bulldozer jedes Gegenargument plattwalzen.

Hannover rühmt sich eines „größten Schützenfestes“ und verweist auf „jahrhundertealte Tradition“. Ebendiese Tradition wird dabei als irgendwie etwas Gutes, Positives dargestellt. Warum dann ändern? Geht es Herrn Onay tatsächlich um Gleichberechtigung? Oder will er lediglich von anderen Dingen ablenken? Hat der Oberbürgermeister von Hannover nicht wichtigere, drängendere Probleme zu lösen? Muss dafür etwas anderes kaputtgemacht werden?

Eine Tradition ist nun mal nur so lange eine Tradition, wie sie unverändert ist. Sobald daran etwas verändert wird, hat sie keinen Bestand mehr. Schade eigentlich, wieder etwas Schönes sinnlos zerstört. Aber auch das hat ja Tradition in Hannover!Robert Fischer, Hannover

HAZ-Leser Ulrich Peterknecht aus Hannover: „Wann gibt es eine Bürgermeisterin?“

Vom Oberbürgermeister habe ich noch nichts Gutes gehört. Herrn Onays Interessen liegen nicht in der Politik, sondern eher im Verzapfen von Blödsinn, den keiner braucht – so wie begrünte und begehbare Dächer, Plätze, die zur Spielwiese umgebaut werden, um Autofahrer zu verschrecken, verkehrsfreie Zonen und nun auch noch Bruchmeisterinnen.

Gibt es denn nichts in der Politik zu erledigen ? Ich sehe in der Zeitung nur Präsentationen vom Oberbürgermeister, wenn er eine neue Brücke, einen Radweg oder eine Straße einweiht und immer mit lächelndem Gesicht, als wenn er sagen wollte: Habe ich das nicht toll gemacht? Wann gibt es denn eine Bürgermeisterin?Ulrich Peterknecht, Hannover

HAZ-Leser Marko Tatomirovic aus Hannover: „Über Auswahlkriterien reden“

Da stellt sich mir als ehemaliger Bruchmeister die Frage, warum die Bruchmeister überhaupt aus den Reihen der Schützen kommen müssen. Bereits am 18. Juni 2013 wurde für eine Öffnung des Amtes geworben – und die Schützen waren dagegen. Auch über andere Kriterien für die Auswahl eines Bruchmeisters sollte geredet werden. Da hat sich jemand die Rosinen rausgepickt, um mediale Aufmerksamkeit zu erzeugen. Sabine Tegtmeyer-Dette (ehemalige Stadträtin und Vertreterin des Oberbürgermeisters, d. Red.) war damals auch nicht zum Rundgang eingeladen. Die Einladung ging an den Oberbürgermeister persönlich. Diese wurde einfach weitergereicht. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass sie eine Frau ist. Auch die Aussage von Paul-Eric Stolle, dass er davon nichts wusste, sollte man hinterfragen. Die Hintergründe wurden übrigens 2019 dargelegt. Marko Tatomirovic, Hannover

HAZ-Leserin Edith Schwarzer aus Hannover: „Frauen haben andere Interessen“

Ich bin eine Frau und brauche keine Bruchmeisterinnen, um mich so zu fühlen. Da gäbe es andere Dinge, um die sich Herr Onay kümmern müsste, um seine Bilanz aufzubessern. Lasst doch den Männern ihren Spaß! Wir Frauen haben sicher andere Interessen!Edith Schwarzer, Hannover

