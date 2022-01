Herr Prof. Welte, Dänemark und Großbritannien nehmen ihre Corona-Maßnahmen zurück. Sind wir in Deutschland zu vorsichtig?

Ich bin für einen Mittelweg. Wir sollten noch eine Zeit lang vorsichtig sein und Regeln wie das Abstandhalten und Maskentragen beibehalten. Der Grund: Wir liegen hinter der Entwicklung in Großbritannien und Dänemark rund vier Wochen zurück. Diese Länder haben die Spitze der Infektionswelle mit der Omikron-Variante erreicht und sind bereits auf dem absteigenden Ast. Bei uns geht es noch aufwärts. Da bin ich einer Meinung mit unserem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Das Maximum erreichen wir Mitte Februar oder vielleicht in der dritten Februarwoche. Ich lasse mal dahingestellt, ob wir dann exakte Zahlen haben und das überhaupt feststellen können.

Inzidenz ist nicht mehr entscheidend

Und wie geht es dann weiter? Ist Entspannung in Sicht?

Wir werden nicht auf null kommen. Bis ins Frühjahr hinein bleiben wir bei einer relativ hohen Infektionsrate. Das muss nicht dramatisch sein. Die Engländer sind sehr entspannt und haben jetzt eine Inzidenz von 940. Denn Omikron ist zwar sehr leicht übertragbar, macht aber insgesamt weniger krank. Aber ich will das nicht verharmlosen. Für Immungeschwächte, Risikopatienten und Ungeimpfte besteht noch ein großes Risiko einer schweren Erkrankung.

Und Deutschland hat relativ viele Ungeimpfte, auch unter den Älteren.

Jein. Wir beziehen die Zahl der Geimpften auf die Gesamtbevölkerung. Die Skandinavier und Briten gehen bei ihren Angaben von den Bürgern ab zwölf Jahren aus, weil es für die Jüngeren lange keine Impfung gab. Für Kinder unter fünf Jahren ist sie ja jetzt noch nicht verfügbar. Wenn wir die Bevölkerung ab zwölf Jahre betrachten, kommen wir in Deutschland auf weit über 80 Prozent mit Zweifachimpfung. Und wir stehen bei den Drittimpfungen im Ländervergleich nicht schlecht da. Wir haben gar kein schlechtes Programm gefahren. Besonders die Region Hannover ist gut vorangekommen. Die Verantwortlichen haben eine ganz ausgezeichnete Politik gemacht.

Die Region ist beim Impfen gut vorangekommen, meint MHH-Professor Tobias Welte. Quelle: Fabian Sommer/dpa (Symbolbild)

Was läuft aus Ihrer Sicht in der Region denn gut?

Die Region hat ausreichend Impfteams aufgestellt, Impfzentren wiederbelebt und private Initiativen stimuliert. Es ist ein sehr impffreundliches Klima entstanden. Das sieht in anderen Regionen Deutschlands doch ganz anders aus.

Dennoch führt Omikron zu Infektionen. Wie steht es mit der Personalsituation in den Kliniken aus?

Wir haben Personalausfälle, keine Frage. Die Welle ist flach, aber wir werden noch eine gewisse Zeit unter Personalmangel leiden. Dabei haben wir mehr Ausfälle durch Eltern, deren Kinder in Quarantäne sind, als durch infizierte Erwachsene. Denn die Hauptinfektionswelle findet in Kitas und Schulen statt. Die Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser bleibt noch für eine ganze Zeit eingeschränkt. Das ist ein Problem. Aber die Kliniken sind weit davon entfernt, an die Grenzen ihrer Kapazität zu kommen.

Gibt es Corona-Regeln, die aus Ihrer Sicht jetzt entfallen können?

Ich würde akut keine Änderungen vornehmen. Es hat sein Gutes, dass wir in der Omikron-Welle anderen Ländern hinterherhinken. In Dänemark geht die Belastung des Gesundheitssystems aktuell praktisch gegen null. Wir können uns entspannt ansehen, was dort durch die Lockerungen passiert.

Masken zum Schutz vor Übertragung bleiben wichtig. Quelle: Swen Pförtner/dpa

In einem Interview sagten Sie, wir müssten aus dem „Panikmodus“ heraus. Was meinen Sie damit?

Was mich nervt: wenn die Nachrichten jeden Tag mit einer neuen Rekordinzidenz beginnen. Das ist nicht mehr entscheidend. Die Frage ist doch, wie die Infrastruktur funktioniert. Ist das Gesundheitssystem überlastet? Wir sollten uns besser den Problemen widmen, die tatsächlich auftauchen. Ein Beispiel: Wenn Pflegekräfte in der häuslichen Pflege ausfallen, werden ihre Patienten in die Krankenhäuser geschickt, obwohl sie nicht akut krank sind. Alle Häuser berichten davon. Dafür müssen wir eine Lösung finden.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Im Frühjahr wird die Ansteckungsrate relativ schnell zurückgehen“

Und können wir uns dann im Frühjahr entspannen?

Im Frühjahr wird die Ansteckungsrate relativ schnell zurückgehen. Ich halte es für sehr wichtig, dass die Entscheidungsträger frühzeitig planen, damit Lockerungen greifen können und wir vorsichtig zur Normalität zurückkommen.

Was steht als Erstes an?

Die Politik sollte darüber nachdenken, wie lange die Quarantäne für Infizierte dauern muss. Eine Infektion mit Omikron kommt schneller, aber geht auch schneller wieder als bei der Delta-Variante. Die Quarantäne könnte für vollkommen symptomfreie Menschen von zehn auf sieben Tage verkürzt werden, wenn diese dann PCR-negativ sind. Was auch wichtig ist: die Corona-Regeln einfach zu halten. Im Moment versteht das kaum noch jemand.

Von Bärbel Hilbig