„Leiki“ heißt das Hoch, dass Hannover eine sonnige und sommerliche Woche beschert. Mit bis zu 31 Grad im südlichen Niedersachsen rechnen die Meteorologen am Montag, mit einer leichten Steigerung sogar für Dienstag. Ab Mittwoch soll es laut Prognose etwas wolkiger werden – aber warm bleiben.

Mindestens drei Tage lang ist also Zeit, den schönen Spätsommer im Freien zu genießen. Sie wollen wissen, was sie machen können? Die HAZ hat ein paar Tipps und die schönsten Open-Air-Gaststätten zusammengetragen.

Von red