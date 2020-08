Hannover

Die Sommerferien gehen in die Halbzeit – und Kinder können in Hannover weiter spannende Aktionen über die Feriencard finden. So gibt es im August noch Kletteraktionen für Jugendliche im Hochseilgarten Wakitu und Kurse für freien Contemporary-Dance, Kinder können auch gärtnern oder Märchenfiguren basteln. Der SV Odin will Mädchen und Jungen drei Tage lang im Rugby-Spiel trainieren. Auch ein Open-Air-Kino läuft im Seilgarten.

Die Besonderheit in diesem Corona-Sommer: Für wirklich fast jede Aktion ist die Gruppe begrenzt und eine Anmeldung notwendig. Mit der Feriencard gibt es aber auch freien Eintritt in Schwimmbäder, dafür melden Kinder sich direkt im Bad an.

„Wir sind unglaublich froh und stolz auf die Veranstalter und unser Team, dass die Angebote über die Feriencard trotz Corona wieder laufen. Gerade dieses Jahr können viele Kinder nicht verreisen. Es ist besonders wichtig, dass sie jetzt mal rauskommen und Spaß haben“, sagt Thomas Rott vom Jugendferienservice der Stadt Hannover. Andere Städte mussten ihr Ferienangebot komplett absagen.

467 Aktionen mit der Feriencard

Durch die Corona-Pandemie ist in diesem Jahr vieles anders. Die Stadt hatte mit den Anbietern der Aktionen zunächst 626 Veranstaltungen geplant. Doch bis Anfang Juni waren Kinder- und Jugendangebote noch verboten. Das machte die Planung schwer, etliche Veranstalter sagten ab, weil sich der notwendige Abstand nicht hätte einhalten lassen. Die beliebten Aktionen bei Flughafen, Üstra und Polizei fallen deshalb aus.

Aber immerhin laufen in Hannover tatsächlich 467 Veranstaltungen über die Feriencard, im Vorjahr waren es nur rund hundert mehr. In den meisten Jahren gibt es 550 bis 600 Angebote. Bisher haben sich in diesen Ferien 1.400 Kinder und Jugendliche angemeldet – angesichts der freien Plätze wird die Zahl aber noch steigen. Im vergangenen Jahr haben rund 2.000 Mädchen und Jungen bei Ferienpass-Aktionen mitgemacht.

Immer beliebt: Klettern und andere Sportarten. Quelle: Marion Coers/Stadt Hannover

In jeder Gruppe können maximal 16 Kinder inklusive Teamer mitmachen – das sahen die Vorschriften bis zwei Tage vor Ferienbeginn vor. „Seitdem sind Gruppen mit 50 Menschen erlaubt, aber das konnten wir nicht mehr ändern“, erklärt Rott.

Die Feriencard kostet 9 Euro, Inhaber der Rabattkarte Hannover-Aktiv-Pass zahlen nichts. Erhältlich ist die Feriencard unter anderem in den Stadtteilbibliotheken, im Üstra-Kundenzentrum am Platz der Weltausstellung sowie in der Hannover Tourist Information am Ernst-August-Platz. Kinder können Plätze für Veranstaltungen unter www.die-feriencard-hannover.de buchen.

Weitere Angebote

Die Jugendorganisation Janun veranstaltet vom 17. bis 21. August eine Ferienwoche für Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren mit dem Thema „Grenzenlos die Welt entdecken“. Die Aktion läuft täglich von 9.30 bis 16.30 Uhr im Abenteuer-Naturgarten des Vereins. Die Teilnahme ist kostenlos. Nähere Informationen sind unter buero@janun-hannover.de erhältlich.

Das Bezirksjugendwerk der AWO Hannover veranstaltet vom 14. bis 19. August eine Fahrradfreizeit für Jugendliche in Sievershausen bei Hämelerwald. Anmeldungen sind bis 12. August unter www.dein-jugendwerk.de möglich. Die Teilnahme kostet 149 Euro, eine Ermäßigung ist möglich.

Von Bärbel Hilbig