Am Flughafen in Langenhagen wird am kommenden Wochenende Aufbruchstimmung herrschen. Die drei Tage von Freitag bis Sonntag nach Beginn der Sommerferien in Niedersachsen sind traditionell diejenigen mit dem höchsten Passagieraufkommen des Jahres. Noch 2019 starteten und landeten dort täglich knapp 30.000 Reisende. „Diese Zahl werden wir jetzt nicht erreichen, sondern eher knapp die Hälfte“, sagt Sönke Jacobsen, Sprecher des Flughafens und zuständig für das Marketing. Der Grund ist nicht schwer zu erraten – Corona beeinflusst den Ferienflugverkehr erheblich.

Wenn keine Pandemie herrscht, legen die Airports im April ihre Sommerflugpläne vor. Das ist in diesem Jahr weitgehend flachgefallen, weil die jeweils aktuelle Corona-Lage in den Urlaubsländern die Nachfrage beeinflusst und damit auch die Planungen der Fluggesellschaften. „Es ist ein kurzfristiges Geschäft geworden, manchmal auch zulasten der Verlässlichkeit“, schildert Jacobsen. Airlines würden häufig binnen weniger Tage neue Flüge ins Programm nehmen oder Angebote streichen.

Der Ferienflieger Tuifly hat sein Angebot in Langenhagen für die Ferienzeit erheblich aufgestockt. Quelle: Moritz Frankenberg (dpa)

Beispiel dafür war etwa Portugal. Das Land auf der iberischen Halbinsel eröffnete im Frühjahr als eines der ersten die Tourismussaison und stieß auch auf Nachfrage. Dann brach im Juni eine Corona-Welle herein und stoppte den Reiseverkehr komplett. Mittlerweile bietet Tuifly von Langenhagen aus wieder Flüge an die Algarve an. Aktuell richten sich besorgte Blicke nach Spanien und vor allem nach Mallorca, wo die Inzidenzwerte steigen.

Wie entwickeln sich die Passagierzahlen?

Im Rekordjahr 2019 zählte der Flughafen im ersten Halbjahr 2,7 Millionen Reisende, in diesem Jahr waren es lediglich 315 000. Die Tendenz ist aktuell wieder steigend. Das Flugaufkommen liegt laut Jacobsen nach der totalen Flaute während des Lockdowns bei 40 Prozent des Üblichen, die Auslastung der Flugzeuge bei 85 Prozent der Kapazitäten. „Das ist ein hoher Wert und zeigt, dass die Menschen fliegen wollen“, erklärt der Flughafensprecher.

Welches sind die beliebtesten Reiseziele?

Vorne liegen die türkischen Badeorte wie etwa Antalya, danach kommt Palma de Mallorca. Rang drei belegen in der Statistik für Langenhagen derzeit Heraklion und weitere Flugziele in Griechenland. Andere in der Vergangenheit gefragte Urlaubsorte wie etwa das ägyptische Hurghada fehlen im Programm. Die Fluggesellschaft Tuifly hat ihre Flotte in Langenhagen auf fünf Maschinen aufgestockt und bietet zusätzliche Flüge auf die Balearen und die Kanaren an. Nach Mallorca fliegt Tuifly in den Ferien zweimal täglich. „Gute Hygienekonzepte, Impffortschritte und zunehmende Reiseerleichterungen lassen die Nachfrage spürbar anziehen“, erklärt Geschäftsführer Oliver Lackmann.

Wie sieht es mit Städtereisen aus?

Unter den rund 60 Direktverbindungen, die der Flughafen in Langenhagen aktuell anbieten kann, befinden sich beispielsweise Amsterdam, Istanbul, Kopenhagen, London, Paris, Warschau, Wien und Zürich. Die spanische Fluggesellschaft Vueling hat mittlerweile Hannover wieder in den Flugplan für das bei Städtereisen gefragte Barcelona ins Programm genommen.

Gibt es ein Last-Minute-Geschäft?

Mallorca, hier Cala Satanyi an der Südspitze der Insel, gehört auch im Last-Minute-Geschäft zu den stark nachgefragten Zielen. Quelle: Andreas Drouve/dpa

Ja. Sowohl bei den Reisebüros etwa im Terminal C des Flughafens als auch über das Internet können Schnäppchenjäger fündig werden. „Wer allerdings günstig verreisen will, muss sowohl beim Termin als auch bei der Wahl der Unterkunft flexibel sein“, sagt Tuifly-Sprecher Aage Dünhaupt. Auch bei den Last-Minute-Zielen seien die Badeorte am Mittelmeer die begehrtesten.

Was ist beim Check-in zu beachten?

So einiges, wenn man seine Nerven schonen will. Schon in Zeiten ohne Corona bilden sich an den Hauptreisetagen lange Warteschlangen vor den Schaltern, jetzt verschärft sich das laut Jacobsen durch die Abstands- und Hygieneregeln sowie teilweise auch durch Personalknappheit bei den Sicherheits- und Abfertigungsdiensten. „Wir bitten Fluggäste deshalb, nicht wie sonst zwei Stunden, sondern drei Stunden vor dem Abflugtermin vor Ort zu sein“, erklärt der Sprecher. Wartezeiten lassen sich auch verkürzen, wenn die Passagiere nur ein Handgepäck und eine Flüssigkeit wie etwa Erfrischungsgetränke oder Kosmetika mit einem Volumen von maximal 100 Millilitern mitnehmen. Der Flughafen empfiehlt außerdem, vor dem Einchecken die Gepäck- und Einfuhrbestimmungen der Fluggesellschaften und des Reiselandes zu studieren. Damit lassen sich Probleme bei der Sicherheitskontrolle vermeiden.

Kann man auch online einchecken?

Ja, fast alle Fluggesellschaften bieten diese Möglichkeit auf ihren Internetseiten an. Wer sie nutzt, verkürzt seine Wartezeit im Terminal.

Was ist mit meinem Haustier?

Tiere in Transportboxen zählen wie auch Surfbretter, Fahrräder, Rollstühle oder Kinderwagen zum Sperrgepäck und können nicht automatisch über die Förderanlage transportiert werden. Sie müssen separat an Sperrgepäckschaltern aufgegeben werden, die in allen Terminals vorhanden sind.

Von Bernd Haase