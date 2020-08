Sommerhitze über Hannover: Die Stadtbewohner zieht’s aufs Wasser

Hannover

Nicht nur die Freibäder in der Landeshauptstadt waren am Sonnabend und Sonntag gut besucht. Auch an anderen – und frei zugänglichen Gewässern – suchten viele Hannoveraner bei den extremen Temperaturen am Wochenende Abkühlung. Am Stichkanal bot sich dabei ein buntes Bild: Die einen kamen zum Schwimmen, die anderen, um am Wasser in der Sonne zu liegen. Wieder andere hatten Luftmatratzen oder Schlauchboote dabei – sogar eine richtige Partyinsel bewegte sich zwischenzeitlich auf dem Wasser.

Unsere Fotografin Samantha Franson hat sich einmal umgeschaut und die sommerliche Stimmung festgehalten.

Zur Galerie Der Sommer meinte es am Wochenende gut: Die Temperaturen stiegen in Hannover an beiden Tagen über 34 Grad. Viele Stadtbewohner zog es deshalb ans Wasser. Am Stichkanal Linden gab es eine bunte Mischung aus Schwimmern, Paddlern und Sonnenanbetern.

In Kanälen ist das Baden auf eigene Gefahr

Das Schwimmen im Stichkanal ist übrigens nicht verboten – wer dort ins Wasser geht, tut dies allerdings auf eigene Gefahr. „Wegen der großen Gefahren wird Baden in den Kanälen nicht empfohlen“, sagt dazu Holger Ebenhöch vom zuständigen Wasser- und Schifffahrtsamt in Braunschweig. Ein Verbot gilt aber tatsächlich aus Sicherheitsgründen im Bereich von Brücken. Lesen Sie hier, welche Regeln für Hannovers Gewässer darüber hinaus noch gelten.

