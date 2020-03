Hannover

Die Polizeidirektion Hannover hat den Dealern am Hauptbahnhof den Kampf angesagt. Behördenleiter Volker Kluwe hat unlängst bei der Vorstellung der Kriminalstatistik für das Jahr 2019 die Gründung einer Zentralen Ermittlungseinheit Rauschgift (ZER) angekündigt, um insbesondere gegen die südosteuropäischen Straßenhändler, die vor allem im Bereich des sogenannten Stellwerks, einer Anlaufstelle für Abhängige, Kokain anbieten, vorzugehen.

Bereits 65 Haftbefehle vollstreckt

Die Vorbereitungen für diesen Schritt laufen indes seit einem guten Jahr. Anfang 2019 rief die Behörde das Projekt „ Analysenetzwerk Balkan“ ins Leben. Ein Team bestehend aus 15 Ermittlern und Analytikern soll in den drei Jahren, in denen das Projekt läuft, soll die Strukturen und die Hintergründe des Drogenhandels in der Landeshauptstadt und dem Umland offen legen. Allein im ersten Jahr konnten die Spezialisten zahlreiche Erfolge verbuchen: 65 Haftbefehle wurden bislang vollstreckt. „Zusätzlich wurden allein im Jahr 2019 in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Mitte 134 beschleunigte Verfahren bearbeitet“, teilt die Behörde auf Anfrage der HAZ mit.

Dealer sind Teil der Organisierten Kriminalität

Die Spezialisten haben herausgefunden, dass hinter zahlreichen Einbrüchen, Diebstählen und Rauschgiftgeschäften in der Landeshauptstadt Straftäter stecken, die ursprünglich auf dem Westbalkan zu Hause gewesen sind. Erkenntnisse aus Ermittlungsverfahren und Medienauswertungen lassen nach Angaben der Polizei darauf schließen, dass diese Tätergruppierungen Teil internationaler hierarchischer Strukturen sind, die sich teilweise der Organisierten Kriminalität zurechnen lassen und auf überregionale bis internationale Logistikstrukturen zurückgreifen können.

Rauschgifthändler verdienen „Festgehalt“

Die Ermittler kennen inzwischen große Teile der Reviere der Dealer in der Landeshauptstadt und im Umland. Die Rauschgifthändler verkaufen nach den Erkenntnissen des Analysenetzwerks vornehmlich Kokain und Marihuana. Die Dealer vom Westbalkan haben, so die Ermittler, andere Rauschgifthändler von den Straßen verdrängt. Die Einreise mit Touristenvisum, der Aufenthalt und die rechtzeitige Ausreise werden von Hintermännern im Ausland gesteuert. Die Dealer arbeiten zum Teil für eine Art „Festgehalt“ und müssen, je nach Bedarf, rund um die Uhr tätig sein. Zudem haben die Händler feste Arbeits- und Ablösezeiten, so die Polizeidirektion. Kommt es in einem Gebiet zu Lieferengpässen, unterstützten die Dealer aus anderen Verkaufsrevieren sich gegenseitig.

All diese Erkenntnisse der Analytiker werden in die Arbeit der neu gegründeten Zentralen Ermittlungseinheit Rauschgift einfließen. Die Einheit soll, so hat es Polizeipräsident Kluwe bereits erklärt, personell im deutlich zweistelligen Bereich angesiedelt sein und an der neu zu schaffenden Polizeiinspektion Hannover angedockt sein. Wann die ZER tatsächlich ihre Arbeit aufnehmen kann, ist allerdings noch unklar, weil die Umstrukturierung der Behörde noch voll im Gang ist.

Die Drogenstatistik 2019 8195 Drogendelikte hat die Polizei Hannover im abgelaufenen Jahr registriert. Das geht aus der aktuellen Kriminalstatistik hervor. Das ist ein Anstieg von 718 Fällen beziehungsweise 9,6 Prozent im Vergleich zu 2018. Der Zuwachs hat allerdings nicht zwangsläufig damit zu tun, dass es mehr Drogenkriminalität gibt. Vielmehr hat die Polizei ihre Kontrollen intensiviert. Die Mehrheit machen mit 6661 Taten die allgemeinen Verstöße aus. Darunter ist der Besitz beispielsweise von Konsumenten zu verstehen, wenn diese ertappt werden. Im Vergleich dazu ist die Zahl der qualifizierten Rauschgiftdelikte – das klassische Dealen – mit 1534 Taten quasi unverändert geblieben (2018: 1535). Die Polizei erklärt das damit, dass der Drogenhandel als eine Tat gewertet wird – egal, an wie viele Kunden der Verdächtige bereits verkauft hat. Im Gegensatz dazu zählt jeder Rauschgiftbesitz einzeln. Die beliebteste Droge in Hannover war 2019 Marihuana. Die Polizei beschlagnahmte davon vergangenes Jahr 165 Kilogramm. Dahinter folgten Kokain und Crack, wovon insgesamt vier Kilogramm entdeckt wurden. Der Anstieg der Drogendelikte ist unter anderem auf intensivierte Kontrollen zurückzuführen. Einen weiteren Beitrag dazu leisteten laut Polizei aber auch die beiden Kontrollzonen am Hauptbahnhof und Steintor.

