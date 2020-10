Hannover

Alles fing mit einem Anruf an. Ein Doktor Bieberbach war in der Leitung und erklärte, er wolle eine Spende für das Küchenmuseum World of Kitchen (WOK) abgeben. Vier Kochbücher, datiert zwischen 1872 und 1882. Sie gehörten einst dem Ur-Ur-Ur-Onkel des Anrufers. Der sei Leibkoch an der Hofküche der Kaiserin Elisabeth von Österreich und Ungarn – besser bekannt als Sissi – gewesen. Ob das von Interesse sei?

Kochbuchbibliothek mit 8000 Exemplaren

Keine Frage für Carl-Werner Möller und sein Team. „Wir waren begeistert“, sagt der WOK-Chef, dessen Museum über eine Kochbuchbibliothek mit rund 8000 Exemplaren verfügt, darunter viele mit historischem Wert. Doch Werke, die einst in der Wiener Hofburg im Küchenregal gestanden haben, gehörten bisher nicht zur Sammlung. Nun sind sie in der neuen Sonderschau des Hauses zu bewundern, die zugleich eine Auswahl von gut 100 bibliophilen Schätzen aus dem WOK-Bestand präsentiert.

Vom Küchenjungen zum Hofkoch der Kaiserin Sissi

Ein Schwerpunkt ist Marc Bieberbach gewidmet, dem Mann, der 1871 als Küchenjunge in der Wiener Hofküche begann und es binnen zwölf Jahren zum Hofkoch erster Klasse brachte, zuständig für die Mehlspeisenküche, in der Kuchen, Torten und Desserts für die kaiserliche Tafel zubereitet wurden. „Dort entstanden ganz besondere Kreationen“, so Möller, der die Ausstellung mit seiner Kollegin Gudrun Kindereit konzipiert hat. In dem 1872 erschienenen, in Französisch verfassten Werk „La cuisine classique“ aus dem Besitz Bieberbachs ist zum Beispiel ein Rezept für eine Charlotte zu finden – eine hoch aufgetürmte Süßspeise mit Löffelbiskuits, Sahnefüllung, Marzipandecke und kandierten Früchten.

Auch Speiseeis wurde bei Hofe genossen. Im Küchenmuseum ist eine Eismaschine von 1850 ausgestellt, die eher einem Waschzuber ähnelt. Möller geht davon aus, dass auch Bieberbach einen solchen Holzbottich mit Metallzylinder genutzt hat. „Es gab damals ja noch keine Kühlschränke, daher wurden Eisblöcke aus zugefrorenen Seen herausgebrochen und in unterirdischen Kellern monatelang gelagert“, weiß der Experte. Belegt ist, dass zu dieser Zeit Eisbomben auf hochherrschaftlichen Tafeln in Mode waren. Gut 80 Sorten kann Möller aufzählen – Vanille und Kaffee waren Klassiker, aber auch so eigenwillige Geschmacksrichtungen wie Spargel, Kümmel oder Veilchen wurden Gästen kredenzt.

Küchenmuseum zeigt eine neue Ausstellung mit historischen Kochbüchern, darunter auch vom Hofkoch von Kaiserin Sissi. Quelle: Tim Schaarschmidt

Gugelhupf für Kaiser Franz Josef

Mithilfe der Familie Bieberbach haben die WOK-Mitarbeiter viel Wissenswertes über den Hofkoch erster Klasse zusammengetragen. Er hat keine eigenen Kochbücher verfasst, aber auf die Küchenliteratur der damaligen Zeit zurückgegriffen. Auch den berühmten Kaiserschmarrn hat er nach Angaben seiner Nachfahren für Kaiserin Sissi und ihre Hofgesellschaften zubereitet. Mit großer Wahrscheinlichkeit habe er die Spezialität sogar erfunden, meint die Familie. Sissis Gatte, Kaiser Franz Josef I., wiederum liebte den Gugelhupf. In der Schau ist die pikante Geschichte dokumentiert, von wem der Monarch sich den Kuchen am liebsten backen ließ: Seine „Seelenverwandte“ (und Mätresse), die Burgschauspielerin Katharina Schratt, hatte dieses Privileg.

Legendäres Werk von Auguste Escoffier in rotem Leder

WOK-Chef Möller ist überzeugt, dass Marc Bieberbach (1852–1939) auch die „Bibel der Köche“ kannte: den legendären „Le Guide Culinaiere“ seines Zeitgenossen Auguste Escoffier (1846–1935). Eine in rotes Leder gebundene Ausgabe aus dem Jahr 1907, von der es weltweit nicht mehr allzu viele bezahlbare Exemplare gibt, gehört zum Bestand der Museumsbibliothek. In der Ausstellung wird auch das Wirken des französischen Meisterkochs gewürdigt, der so berühmte Desserts erfand wie Birne Helene und Pfirsich Melba.

Macheroni-Rezepte von Henriette Davidis

Henriette Davidis widmete sich der alltäglichen deutschen Küche. „Das ist die Bestsellerautorin der Kochbücher im 19. Jahrhundert“, sagt Kuratorin Kindereit. Das 1845 erstmals erschienene Werk mit dem schlichten Titel „Praktisches Kochbuch“ dokumentiert unter anderem, dass in bürgerlichen Familien schon um 1830 Makkaroni gekocht wurden – die Röhrennudeln wurden aus Italien importiert oder zu Hause selbst gemacht. Nach der Anleitung von Davidis wurde auch Maikäfersuppe gekocht – die Tiere galten früher als Plage.

Rezept für Schratt-Gugelhupf Mit selbst gebackenem Gugelhupf verwöhnte Katharina Schratt, die Mätresse von Kaiser Franz Josef I., den Monarchen. Hier das Originalrezept für „Schratt-Gugelhupf“: Zutaten: 1/4 l Milch, 30 g Germ (Hefe), 500 g glattes Weizenmehl, 150 g Butter, 180 g Kristallzucker, 6 Eidotter, Prise Salz, abgeriebene Schale einer Zitrone, Zimt, Rosinen, Butter für die Form, gehobelte Mandeln. Zubereitung: Milch lauwarm anwärmen, darin die Germ auflösen und mit einem Teil des Mehls zu einem weichen Dampfl (Vorteig) abmischen. Das restliche Mehl über das Dampfl geben und dieses warm stellen. Butter mit Kristallzucker gut schaumig rühren, dann die Dotter unterrühren. Das reife Dampfl mit Salz und Zitronenschale zur Butter-Dotter-Masse geben und das Ganze zu einem etwas weich gehaltenen Germteig abmischen. Den Teig so lange schlagen, bis er sich seidig anfühlt und vom Kesselrand löst. Germteig zugedeckt 30 Minuten rasten lassen. Danach auf dem Nudelbrett circa einen halben Zentimeter dick im Quadrat ausrollen, gleichmäßig mit Zimt und Rosinen bestreuen. Teig zusammenrollen, in die mit Butter ausgestrichene und mit gehobelten Mandeln ausgestreute große Gugelhupfform legen und mit Butter bestreichen. Den Teig in der Gugelhupfform warm stellen und bis knapp unter den Rand aufgehen lassen. Bei 180 Grad etwa 40 Minuten backen.

Das älteste Buch, das zu sehen ist, stammt aus dem Jahr 1782. Es ist ein Koch- und Haushaltsbuch einer unbekannten Autorin, die darin handgeschriebene Notizen und Rezepte festgehalten hat. Und das WOK-Team gibt sich nun viel Mühe, diese zu entziffern.

Die Ausstellung im WOK, Spichernstraße 22, ist dienstags bis sonnabends von 9 bis 18 Uhr zu sehen – nur im Rahmen einer Führung nach vorheriger Anmeldung unter Telefon (0511) 54300858 oder per E-Mail an wokmuseum@aol.com. Eine einstündige Führung kostet 9,90 pro Person, eine zweistündige Führung durchs gesamte Museum 12,90 Euro.

Von Juliane Kaune