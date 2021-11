Frau Anders, warum wird das Thema Rassismus im Bereich des Theaters derzeit stärker diskutiert als anderswo?

Theater wird immer noch als moralische Anstalt betrachtet, auch als Institution jenseits der Bühne. Die Menschen, die sich mit dem Theater beschäftigen, fordern – zu Recht – dass es eine Deckungsgleichheit gibt zwischen dem, was auf der Bühne behauptet wird und dem, was hinter der Bühne passiert.

Wieso eigentlich zu Recht? Theater ist doch Kunst. Kunst kann gut sein, ohne dass die Künstler gute Menschen sind.

Man kann nicht Wasser predigen und Wein trinken, und man kann in einem rassistischen Betrieb nicht antirassistische Kunst machen. Ich behaupte, dass wir das lange Zeit gemacht haben. Jetzt fragen wir uns, ob wir vielleicht rassistische Stereotypen auf der Bühne wiedergeben und wir fragen uns auch, wie wir auf und hinter der Bühne miteinander umgehen.

„Muss man darüber nachdenken, wie so ein Bild auf einen schwarzen Betrachter wirkt.“

Den Umgang miteinander zu verbessern – das klingt so, als ob das mit ein bisschen gutem Willen umsetzbar sei. Wo aber wird es schwierig? Was ist etwa mit der Darstellung von Shakespeares Othello auf der Bühne? In der Oper wird die Figur jetzt von einem weißen Sänger gesungen, und die Geschichte eher als Kopfkino erzählt. Was aber ist, wenn einer Regisseurin im Schauspiel die Frage der Hautfarbe in der Geschichte interessiert?

Das ist kompliziert. Das Problem besteht darin, dass wir keine schwarzen Stereotype reproduzieren wollen. Ein Beispiel wäre „Das Fest“ von Thomas Winterberg. Da geht es um einen schwarzen Ehemann, der im Laufe des Abends von der weißen Gesellschaft zunehmend rassistisch beleidigt wird. Lange Jahre haben wir weiße Rassismuskritik so verstanden. Wir haben gezeigt, wie schwarze Menschen erniedrigt werden und das war für uns Kritik am Rassismus. Gleichzeitig muss man aber darüber nachdenken, wie so ein Bild auf einen schwarzen Betrachter wirkt. Er sieht, wie ein schwarzer Mensch – wie im wirklichen Leben – wiederholt rassistisch beleidigt wird. Was macht das mit ihm?

Aber das geschieht auf der Bühne doch im Spiel. Das Theater sollte doch die Freiheit haben, so etwas zu spielen. Heißt das, Sie würden „Das Fest“ jetzt nicht mehr auf den Spielplan setzen?

Nicht unbedingt. Das Theater hat ja viele Möglichkeiten, Geschichten anders zu erzählen und Figuren zu verändern. Die Frage ist: Welche Geschichten wollen wir erzählen? Wollen wir People of Color immer als Opfer darstellen? Wollen wir das Leid und den Schmerz immer reproduzieren?

Räumen Sie hier der Betroffenheit von Einzelnen nicht zu viel Gewicht ein?

Keineswegs. Ich finde, wir können alles spielen. Aber wir müssen uns schon fragen, wen wir irritieren und wem wir weh tun. Das Theater muss auch mal weh tun, aber es muss nicht denen weh tun, denen sowieso jeden Tag weh getan wird.

Aber der alte weiße Mann, der darf schon einstecken?

Ja, natürlich. Was hat er denn bis jetzt schon eingesteckt? Er ist ja in der komfortablen Mehrheit. Unsere Theatertradition zentriert sich seit Jahrhunderten um die Erfahrungen, Bedürfnisse, Sehgewohnheiten dieses Mannes. Für ihn fühlt sich Theater als sicherer Raum an, für andere kann dieser Raum mitunter sehr gewaltvoll sein. Deshalb ist es eine Herausforderung, sich mit den eigenen Rassismen auseinanderzusetzen. Wir schauen deshalb sehr kritisch auf unsere Inszenierungen, wir lernen dazu und überprüfen, auch gemeinsam mit von Rassismus betroffenen Personen, die Wirkung unserer Inszenierungen.

Zur Person Sonja Anders ist seit der Spielzeit 2019/20 Intendantin des Schauspiels Hannover. Zuvor war sie Dramaturgin am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, am Staatstheater Stuttgart und am Thalia Theater in Hamburg. Von 2009 bis 2018 war sie Chefdramaturgin und stellvertretende Intendantin am Deutschen Theater Berlin. Sonja Anders ist Mitglied der Jury „Allgemeine Projektförderung“ der Kulturstiftung des Bundes, Mitglied im Beirat Theater/Tanz des Goethe-Instituts, im Kulturrat der Landeshauptstadt Hannover sowie im Vorstand des Freundeskreis Hannover. Seit 2021 ist sie zudem im Beirat des Kunstvereins Hannover.

Führt das nicht zu einem harmlosen Theater?

Natürlich müssen wir auch Gewalt weiterhin auf der Bühne zeigen können. Die Frage ist nur, wie wir das jeweils aufladen – und wer sich im Zuschauerraum befindet. Eignet sich ein Stück für Schulklassen, in denen die Hälfte der Schülerinnen und Schüler einen Migrationshintergrund hat und womöglich eigene Rassismuserfahrungen mitbringt? Die Angst der Menschen müssen wir ernst nehmen.

Die Kunst möchte große, starke, verstörende Bilder, aber weil diese Bilder bestimmten Gruppen weh tun können, verzichtet das Theater darauf. Ist das richtig?

Obwohl wir uns gewisse Dinge verbieten – wie etwa die Verwendung des N-Worts – bleibt die Freiheit der Kunst bestehen. Und wie frei ist überhaupt eine Kunst, die unreflektiert rassistische Vorstellungen reproduziert, die den Balken im eigenen Auge nicht sieht?

Wenn man gewisse Worte nicht ausspricht, könnten sie ein geradezu sakrales Gewicht bekommen. Vielleicht ist es falsch, etwas ganz auszuschließen.

Welchen künstlerischen Mehrwert hat es, ein verletzendes Wort jahrhundertelang immer wieder auszusprechen? Wenn man irgendwann in einer rassismusfreien Welt leben würde, wäre es vielleicht möglich, bestimmte Worte wieder auszusprechen. Jetzt sind wir noch nicht so weit. Es braucht noch etliche Schritte, bis wir wieder frei sind, auf der Bühne alles zu spielen und alles zu zeigen.

Das Ensemble ist schon recht divers. Aber ist es divers genug?

Nein, solange es nicht so divers wie unsere Gesellschaft ist, können wir noch zulegen. Gerade haben wir eine neue türkeistämmige Schauspielerin engagiert. Das hat bisher gefehlt im Ensemble in einer so diversen Stadt wie Hannover. Aber das Ensemble diverser zu machen reicht nicht. Wir müssen auch unser Programm den diverseren Themenfeldern öffnen, wie wir es zum Beispiel mit den „Universen“ tun.

Wird Theater immer mehr eine Veranstaltung für einzelne Communities?

Theater war ja nie für alle, sondern eher für ein spezifisches, gehobenes, überwiegend weißes Milieu. Das zeigen viele Studien. Unsere Aufgabe ist es, es aus der bürgerlichen Ecke ein bisschen herauszuscheuchen.

Von Ronald Meyer-Arlt