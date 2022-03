Hannover

Danke, „Peter“ und „Oliver“! Das sind die Namen der beiden Hochdruckgebiete, die sich an diesem Freitag über Westeuropa zusammenschließen. Dadurch einsteht ein stabiles Frühlingshochdruckgebiet, das der Region Hannover voraussichtlich noch bis Ende März viel Sonnenschein bringen wird. Ein Wetterumschwung ist derzeit jedenfalls nicht in Sicht, berichtete Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q-Met.

Leider kann das Doppelhoch am Wochenende (19. und 20. März) seine Wirkung in der Region Hannover noch nicht so entfalten, wie man sich das wünschen würde. Zwar scheint die Sonne an beiden Tagen voraussichtlich ohne Unterbrechung. Aber von Osten zieht eisige Luft zu uns, die Sonne hat noch nicht so viel Kraft und schafft es nur, die Luft auf höchsten 10 bis 13 Grad zu erwärmen. Dazu weht ein kräftiger eisiger Wind aus östlicher Richtung, einzelne Böen können bis zu 50 km/h erreichen.

Der Frühling startet am Montag

Das richtige Frühlingswetter kommt dann am Montag, die Höchsttemperatur in der Region Hannover steigt auf 15 Grad, der Wind weht nur noch schwach, deshalb wird es in geschützten Lagen in der Sonne auch deutlich wärmer werden. Spätestens ab dem Nachmittag werden sich dann die Straßencafés und das Maschseeufer füllen. Wer die Wärme mag, sollte die Stunden ab 12 oder 13 Uhr nutzen, spätestens ab 17 Uhr wird es rasch deutlich kühler.

Und so bleibt das Wetter dann auch die folgenden Tage, wobei sich ab und zu auch mal harmlose Cumulus-Wolken, die auch Schönwetter-Wolken genannt werden, bilden. In den Nächten muss allerdings weiterhin mit leichtem Frost gerechnet werden. Deshalb sollten empfindliche Pflanzen vorerst noch geschützt stehen bleiben.

Von Mathias Klein