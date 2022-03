Hannover

Sonnenrekord in Hannover. Noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen hat es in Hannover in einem März so viele Sonnenstunden gegeben, wie in diesem Jahr. Und der Monat ist noch nicht zu Ende. Bis Donnerstagabend hat Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q-Met in Hannover 177,7 Sonnenstunden gezählt. Der Rekord lag bisher im März 2020 mit 168,6 Sonnenstunden, das dürfte in diesem Jahr mit Blick auf die kommenden Tage deutlich überboten werden.

Denn es steht ein frühlingshaftes Wochenende bevor: Sonnenschein, milde Temperaturen, wenig Wind, das sind die Aussichten für die Region Hannover. Am Sonnabend und Sonntag liegen die Höchstwerte bei rund 17 Grad im Schatten, in der Sonne ist es natürlich deutlich wärmer, weil der Wind auch nur schwach weht. An beiden Tagen gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken, großflächiger Regen ist nicht in Sicht.

Im Lauf der Woche wird es kühler

Auch der Montag wird noch ein frühlingshafter Tag, die Höchsttemperatur in der Region Hannover liegt dann noch um 15 Grad. Weil vom Norden her kältere Luft zu uns fließt, gehen die Temperaturen an den darauffolgenden Tagen langsam zurück, am ersten April-Wochenende liegen die Höchstwerte dann nur noch bei um die 12 Grad. Dann ist es mit dem frühlingshaften Wetter erst einmal vorbei.

Wer die milde Luft genießen will, sollte das also an diesem Wochenende tun. Es ist das beste Wetter für einen ausgedehnte Spaziergang, Picknick im Grünen eine schöne Radttour oder ein Besuch im Biergarten. Auf dem Fahrrad braucht man aber eher noch eine Jacke, der Fahrtwind ist noch nicht besonders warm.

Insgesamt bleibt es sehr trocken, auch für die ersten Apriltage ist derzeit kein Niederschlag in Sicht. Für Vorhersagen für die Osterfeiertage ist es derzeit noch zu früh, es sieht derzeit aber keinesfalls nach einem Wintereinbruch aus.

Von Mathias Klein