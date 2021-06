Sonnenfinsternis in Hannover – das müssen Sie wissen

Hannover

Nach über sechs Jahren lässt sich von Deutschland aus wieder eine partielle Sonnenfinsternis bewundern – der Mond schiebt sich von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr teilweise vor die Sonne.

Einige Hannoveranerinnen und Hannoveraner werden die Sonnenfinsternis am Donnerstagmittag wahrscheinlich kaum bemerken, denn im Gegensatz zu einer vollständigen Sonnenfinsternis sind die Auswirkungen des kommenden Ereignisses eher gering. Die maximale Bedeckung der Sonne wird um 12.30 Uhr erreicht sein – und selbst dann lediglich 15 Prozent der Fläche betragen.

Warnung vor Augenschäden

Ganz wichtig dabei ist dabei trotzdem: Wer sich das Ereignis anschauen will, braucht eine besondere Sonnenfinsternisbrille. Wer ohne so eine Brille direkt zur Sonne schaut, kann sich die Augen verletzen. Normalerweise blinzeln Menschen automatisch, wenn sie in die Sonne schauen und schützen sich so vor der starken Strahlung der Sonne. Ist ihr Licht abgeschwächt, mag es zwar einfacher sein länger in die Sonne zu gucken – die für das Auge gefährlichen Strahlen nehmen jedoch nicht in gleichem Maße ab. „Schauen Sie niemals – auch nicht während einer Finsternis – ohne zertifizierte Schutzfilter in die Sonne“, warnt die Sternwarte Hannover. Bastellösungen wie CDs oder Rettungsfolie böten keinen ausreichenden Schutz, sodass bleibende Augenschäden drohen.

Bilder aus dem Sonnenteleskop

Aufgrund der Corona-Pandemie kann die Sternwarte Hannover nicht zu einer öffentlichen Beobachtung an ihren Teleskopen einladen. Man plane allerdings, sollte der Himmel klar sein, die partielle Sonnenfinsternis aus dem Sonnenteleskop zu beobachten und die Bilder via Zoom zu übertragen, kündigen die Betreiber der Sternwarte an. Interessierte können sich hierfür auf der Website der Sternwarte anmelden.

Die Sonnenfinsternis beginnt im Nordosten Kanadas, wandert über das nördliche Polarmeer sowie Teile von Grönland und endet im Nordosten von Sibirien – und wird in den nördlichen Erdregionen um einiges spektakulärer ausfallen. Im nördlichen Asien, der Arktis und auf Grönland soll es laut der Vereinigung der Sternfreunde – Deutschlands größtem Amateur-Astronomieverein – eine Zone geben, von der aus eine fast komplette Verfinsterung zu sehen sein wird. Dort schiebt sich der Mond zentral vor die Sonne, sodass nur ein schmaler Lichtring um den Mond zu sehen bleibt – ein sogenannter Feuerring.

Nächste vollständige Finsternis im Jahr 2081

In Deutschland wird die nächste totale Sonnenfinsternis erst in etwas mehr als 60 Jahren stattfinden: Laut Berechnungen der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA schiebt sich der Mond erst am 3. September 2081 in entsprechenden Breitengraden vollständig vor die Sonne. Selbst dann wird es in Hannover allerdings nichts mit dem Spektakel – die vollständige Finsternis wird nur von Süddeutschland aus zu sehen sein.

Von Nadine Wolter