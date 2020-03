Sonnensegel in Lister Luxuswohnung – Richter: „Das können Sie vergessen“

Hannover

Die Eigentümerin einer luxuriösen Penthouse-Wohnung in der List hat die Wohnungseigentümergemeinschaft des Gundlach-Wohnprojekts „Vier“ auf Rücknahme eines Beschlusses verklagt. Die Frau möchte auf der 70 Quadratmeter großen Dachterrasse ihres zweigeschossigen Domizils ein 18.000 Euro teures Sonnensegel montieren – doch im Zuge eines Prozesses am Amtsgericht Hannover hat es den Anschein, dass sie mit ihrem Anliegen scheitern wird. Zivilrichter Matthias Löffler schwärmte zwar davon, wie ästhetisch er persönlich das „Mega-Sonnensegel“ finde – aber „das Ding ist unzulässig, das kann ich jetzt schon sagen“. Die entscheidende Hürde ist die Teilungserklärung der Gemeinschaft, aus der Löffler mehrere Paragrafen vorlas; das endgültige Urteil will der Richter am 24. März verkünden.

Gartenmöbel fliegen weg

Die Klägerin hatte die 187 Quadratmeter große Wohnung in dem Komplex zwischen Günther-Wagner-Allee und Tintentrift 2015 gekauft, der Preis soll dem Vernehmen nach bei rund einer Million Euro gelegen haben. Doch so reizvoll die Dachterrasse auch ist: Im Sommer wird es dort bannig heiß – und zugig ist es auch. „Normale Sonnenschirme werden vom Wind zerstört, bei uns fliegen sogar die Gartenmöbel weg“, erzählte die Eigentümerin vor Gericht. Das Immobilienunternehmen Gundlach habe angeregt, auf der Dachterrasse einen Windschutz-Pavillon aufzustellen, aber den werde es auch zerlegen, war zu hören.

So ließ die Eigentümerin 2018 vier massive Masten für ein 50 Quadratmeter großes Sonnensegel montieren, laut Anbieter von „robuster Beständigkeit“. Doch aufgrund der Proteste anderer Wohnungseigentümer aus der Anlage „Vier“ wurden die Pfosten schon nach wenigen Wochen wieder demontiert.

2019 versuchte die Penthouse-Bewohnerin im Zuge einer Eigentümerversammlung, ein einhelliges Votum zur Installation ihres Sonnensegels einzuholen. Sie berief sich auf eine Passage im Kaufvertrag, wonach der Einbau von Sonnenschutzanlagen gestattet ist. Diese Erlaubnis ist allerdings an die Zustimmung der Gemeinschaft gekoppelt – und von den mehr als 100 Eigentümern in der Lister Neubausiedlung sind manche widerständig.

Zitate aus der Eigentümer-Bibel

Hinzu kamen einige Paragrafen aus der Teilungserklärung, die laut Richter Löffler die „Bibel“ im Wohnungseigentumsrecht ist. Da heißt es in einem Satz: „Das Anbringen von Markisen und Sonnensegeln ist nicht gestattet“ und in einem anderen „Es sind keine weiteren Dachaufbauten zulässig“. Der Zivilrichter zitierte aus der Lister Teilungserklärung die Passage „Ein dauerhafter Sicht- und Windschutz ist nicht zulässig“, er trug vor, dass die Zustimmung aller Wohnungseigentümer erforderlich sei, „wenn der optische Gesamteindruck gestört ist“. Und schließlich findet sich in dem Opus auch noch der Satz, wonach „bauliche Veränderungen nicht verlangt werden“ können – und ein fest installiertes Sonnensegel sei nun einmal eine bauliche Veränderung.

So machte Löffler keinen Hehl daraus, wie er die Erfolgsaussichten der Klägerin einschätzt: „Das Sonnensegel können Sie vergessen.“ Und eine allgemeine Bemerkung hatte der Jurist, der am Amtsgericht als Spezialist für WEG-Prozesse gilt, ob dieser im Sturm stehenden Sonnenschutz-Klage auch noch parat: „Wegen solcher Auseinandersetzungen in Eigentümergemeinschaften sagen viele Leute, dass sie sich nie eine Eigentumswohnung kaufen würden“ – aber das müsse ja jeder selbst entscheiden.

