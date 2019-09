Hannover

Wegen desRegionsentdeckertages und weiterer Veranstaltungen in der City am Sonntag, 8. September, können einige Busse in Hannover nicht nach Fahrplan fahren. Das teilte die Üstra am Sonnabend bei Twitter mit. Betroffen sind besonders dieLinien 100 und 200. Dort entfallen ganztägig die Haltestellen zwischen Thielenplatz und August-Holweg-Platz (über Maschsee). Stattdessen fahren die Linien vom Thielenplatz über die Haltestelle Fernroder Straße zum provisorischen Endpunkt Hauptbahnhof/ZOB. Es entfallen also die Haltestellen Kröpcke (/Theaterstraße), Aegi, Rathaus/Bleichestraße, Maschsee/ Sprengel Museum, HDI Arena, Stadionbad, Luise-Fricke-Weg, Stadionbrücke, Bahnhof Linden/Fischerhof und August-Holweg Platz.

Auf der Linie 120 entfällt der Abschnitt Waterloo bis Aegi. In Fahrtrichtung Ahlem entfallen zusätzlich noch die Haltestellen "Calenberger Straße" und "Humboldtstraße". Die Abfahrt am Waterloo Richtung Ahlem erfolgt vom Ersatzhalt in der Lavesallee.

