Sophienschule: Anwohner wollen Neubau von Gericht stoppen lassen

Hannover

Auf dem Grundstück der Sophienschule in der Oststadt schreiten die Bauarbeiten für das neue Schulgebäude voran – aber sie könnten jetzt gestoppt werden. Anwohner der benachbarten Lüerstraße haben vor einigen Tagen einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Hannover eingereicht. Sie wollen damit erwirken, dass die Bauarbeiten ruhen. Folgt das Gericht dem Antrag, könnte sogar ein Rückbau der bisher errichten Gebäudeteile drohen. Wann das Gericht über den Eilantrag entscheidet, sei nicht absehbar, sagt ein Sprecher.

Haupt- und Außenstelle des Gymnasiums sollen in einem Neubau in der Lüerstraße zusammengeführt werden. Insgesamt rund 1400 Schüler werden dann am Standort unterrichtet. Zudem plant die Stadt, auf dem Gelände eine Drei-Feld-Sporthalle mit Tribüne zu errichten. 40 Millionen Euro lässt sich die Stadt das Vorhaben kosten, bis zum Jahr 2022 soll alles fertig sein.

Bedenken bereits im Vorfeld

Bereits im Vorfeld meldeten Anwohner Bedenken an. Sie befürchteten, dass die schmale Lüerstraße dem Verkehr nicht gewachsen sei. Auch die Lärmbelastung werde steigen, zumal die Sporthalle von Vereinen auch an Wochenenden für Punktspiele genutzt wird. Die Bedenken kleidete die Anwaltskanzlei KSB Intax Anfang des Jahres in ein Schreiben an die Stadt Hannover. „Hier wird letztlich viel zu viel auf zu wenig Platz gewollt“, schrieben die Anwälte im Auftrag der Anwohner. Offenbar fühlten sich die Anwohner nicht ausreichend gehört und legten jetzt mit dem Eilantrag nach.

Schüler: Wir leiden unter der räumlichen Trennung

Bei der Schulleitung stößt der Vorstoß erwartungsgemäß auf Unverständnis. „Wir brauchen den Neubau“, bekräftigte Schulleiter Peter Kindermann in der Sitzung des Bezirksrats Mitte am Montagabend. Dann sei es endlich wieder möglich, jahrgangsübergreifend zusammenzuarbeiten. Auch ein Schüler aus dem 12. Jahrgang meldete sich in der Sitzung zu Wort. „Wir leiden unter der räumlichen Trennung der Schulen“, sagte er. Arbeitsgemeinschaften kämen nur mit großem organisatorischen Aufwand zustande. „Wenn es ein gemeinsames Gebäude gibt, entsteht eine wirkliche Schulgemeinschaft“, sagte der Schüler.

In der Kommunalpolitik herrscht Kopfschütteln. „Der Bau der Schule ist beschlossene Sache“, sagt der stellvertretende Bezirksbürgermeister Wilfried Engelke ( FDP). Kinderlärm müssten Anwohner hinnehmen, das zeigten andere Gerichtsurteile. Auch CDU-Bezirksratsherr Joachim Albrecht meint: „An der Sinnhaftigkeit der Zusammenlegung gibt es keinen Zweifel.“

Konflikt erinnert an Vorfall in der Südstadt

Der Konflikt erinnert an den Rechtsstreit um die Erweiterung der IGS Südstadt im vergangenen Jahr. Damals erwirkten Anwohner per Eilantrag beim Verwaltungsgericht Hannover zunächst einen Baustopp. Die Argumente der Nachbarn waren ähnlich. Sie fürchteten Lärmbelästigung und hohes Verkehrsaufkommen. Die Entscheidung des Gerichts wurde von Ratspolitikern heftig kritisiert, die Stadt legte Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht ein und bekam Recht. Der Baustopp wurde aufgehoben.

Lesen Sie mehr

Von Andreas Schinkel