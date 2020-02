Zooviertel

Aus zwei wird eins: Im nächsten Jahr soll die Sophienschule endlich nicht mehr auf zwei Standorte aufgeteilt, sondern im Neubau an der Lüerstraße vereint sein. Seit 2004 liegt an der Lüerstraße die Außenstelle des ersten Mädchengymnasiums Hannovers, in der vor allem die jüngeren Jahrgänge untergebracht sind. Oberbürgermeister Belit Onay hatte von einer „Investition in die Zukunft“ gesprochen. „Die neue Schule wird hervorragende und zeitgemäße Lernbedingungen bereitstellen“, sagte er jetzt bei der Feier für die Grundsteinlegung im fast fertiggestellten Rohbau.

Eines der größten Bauvorhaben der Stadt

Das 44-Millionen-Euro-Projekt ist eines der größten Bauvorhaben der Stadt, gebaut wird in öffentlich-privater Partnerschaft, bereits im Frühjahr 2021 sollen die Schüler aus dem denkmalgeschützten Hauptgebäude an der Seelhorststraße hierher ziehen. In dem Neubau werden dann 1400 Schüler, rund 100 Lehrer und zehn außerschulische Mitarbeiter Platz finden. „Dann ist die Schülervertretung auch nicht mehr nur der weit entfernte Oberstufenverein“, sagte Zwölftklässler Max Brinkmann (17). Dann sind auch schon 70 Prozent des Komplexes fertiggestellt. Der zweite Bauabschnitt, in deren Verlauf auch das Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium einen Erweiterungsbau für die Jahrgänge 5 bis 7 und eine neue Mensa erhält, zieht sich bis 2024.

Auf 11.200 Quadratmetern Nutzfläche entstehen an der Lüerstraße für die Sophienschule 30 Klassenräume für die Sekundarstufe I und 14 Räume für die Oberstufe mit Differenzierungsräumen für gemeinschaftlichen und getrennten Unterricht, zudem Fachräume, eine Aula mit Bühne, ein Forum, eine Mensa, eine Cafeteria und ein Verwaltungstrakt. Was aus dem alten Hauptgebäude wird, ist noch unklar.

Anwohner befürchten Lärm und mehr Verkehr

Errichtet wird außerdem eine Dreifeldsporthalle mit einer Tribüne für 280 Zuschauer und eine Einfeldsporthalle sowie ein Sportplatz, der auch vom benachbarten Kaiser-Wilhelm-und Ratsgymnasium mit genutzt wird. Vor allem wegen der Sportanlagen gibt es Unmut bei den Anliegern. Sie befürchten ein Verkehrsprobleme und Lärm. Ein Nachbar hatte Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht und will einen einstweiligen Baustopp erwirken. Entschieden werden soll darüber in Kürze.

Während der Feierstunde für die Grundsteinlegung spielten die Sorgen der Anwohner keine Rolle, Oberbürgermeister Onay verlor darüber kein Wort, sondern lobte die neue Schule, die im Sinne der Gemeinschaft errichtet werde.

Sechstklässler sangen ein Lied. Quelle: Katrin Kutter

Schüler freuen sich über „grüne Schule“

Schülervertreter Max Brinkmann (17) und Paul Matschulat (18) hoben den Umweltaspekt hervor. „Das wird eine grüne Schule“, sagte Paul, und Max wies darauf hin, dass die Solaranlagen auf dem Dach und die zahlreichen Fahrradständer helfen würden, den ökologischen Fußabdruck zu verbessern.

Neubau ohne Arbeitsunfälle

Michael Burkhardt, beim Bauunternehmen Goldbeck für Schulneubauten zuständig, lobte den reibungslosen Verlauf der Bauarbeiten trotz der überraschenden Bombenräumung im September 2019, weil die Bagger auf eine militärische Altlast aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen waren: „Es gab bislang keine meldepflichtigen Arbeitsunfälle.“

„Erst der Anfang“: Schulleiter Peter Kindermann Quelle: Katrin Kutter

Als Peter Kindermann, Leiter der Sophienschule, zusammen mit Onay die Zeitkapsel mit Tageszeitungen, Jahrbuch, Fotos und einem Organigramm im Boden versenkte, sagte er: „Wir sind nicht am Ziel, das ist erst der Anfang.“

