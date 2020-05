Zooviertel

Peter Kindermann hat die vergangenen Wochen wie im Ausnahmezustand verbracht. Für den Leiter der Sophienschule dreht sich alles nur um das Thema Corona – eine Herausforderung, auf die niemand durch Studium oder Referendariat vorbereitet ist. Heute kommen nun auch endlich wieder erste Schüler ins Gebäude. Und das muss perfekt vorbereitet sein – streng nach dem Hygienerahmenplan des Landes und auch nach den Prinzipien des Gymnasiums in Hannovers Zooviertel.

Keine Maskenpflicht

An der Sophienschule wird zwar in diesem Jahr kein Abitur geschrieben, die Vorbereitungen für eine schrittweise Wiederbelebung des Schulalltags fordern aber trotzdem einen Betrieb auf Hochtouren. Schulleiter Kindermann sagt, dass die Arbeit noch nie so verdichtet gewesen sei wie in den vergangenen Wochen. „Es gibt sehr viele Fragen und nicht immer gleich eine einfache Antwort.“ Eine Maskenpflicht, wie etwa an der IGS Langenhagen, werde es nicht geben. Aber werden die Schüler trotzdem Mund-Nasen-Bedeckung tragen oder ist ihnen das zu peinlich?

Abstand trotz Miteinanders

Klar ist, dass unterschiedliche Bereiche strikt abgetrennt werden müssen. „Wir müssen trotz Miteinanders Abstand wahren“, sagt Kindermann. Auf dem Schulhof wird Flatterband gespannt. Schwarz-gelbe Klebebänder in den Fluren, auf Treppen, Bänken und vor den Toilettenanlagen geben den Sicherheitsabstand vor. Vor den Toilettenräumen muss künftig draußen gewartet werden, Einlass gibt es nur für jeweils einen Benutzer. Das bedeutet auch, dass sich die Jugendlichen beeilen müssen – eine Pause währt schließlich nicht ewig.

Vorsichtshalber Frontalunterricht

Die ersten Schüler erscheinen ab heute – 11. Mai – wochenweise zum Unterricht, zeitverzögert und weit verteilt im Gebäude und in den Klassenzimmern. „Zum Glück hatten wir so einen großen Vorlauf und konnten alles in Ruhe organisieren“, sagt Kindermann. Toiletten werden zweimal täglich desinfiziert, dasselbe gilt für Griffe und Lichtschalter. Die Ausrichtung der Tische ist frontal zum Lehrerpult, die unfreiwillige Anordnung mutet wie aus der Zeit gefallen an, aber die Abstandsregeln lassen keinen anderen Spielraum.

Dafür dürfen die Türen der Klassenräume offen bleiben. Schwer werde es, sich im Alltag nicht zu nahe zu kommen, so der Schulleiter. „Wir müssen schauen, was in dem Gebäude geht. Wir fahren auf Sicht und nutzen notfalls die Außenstelle, um die Schüler besser zu verteilen.“

Schutzzonen aus Plexiglas

In Sachen Hygiene hat die Sophienschule noch einiges zu tun, wie der Schulleiter betont. Es werden jede Menge Schilder vorbereitet – zur Orientierung. Ins Sekretariat sollen Schüler nur noch einzeln und per Knopfdruck eintreten können, Schutzzonen aus Plexiglas sind installiert. In Sachen Toilettenartikel sei das Gymnasium dank der Versorgung durch die Stadt gut aufgestellt: „Wir müssen den Hausmeister nicht für Klopapier in den Drogeriemarkt schicken.“ Darüber hinaus setzt Kindermann auf gute Kommunikation zwischen allen Beteiligten im Schulleben. Bei aller akribischen Vorbereitung macht dem Schulleiter eines aber doch zu schaffen: „Dass wir unsere Fünft- und Sechstklässler so lange nicht sehen werden, das schmerzt wirklich.“

Von Susanna Bauch