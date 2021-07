Da Shishabars, Clubs und Discos in Hannover geschlossen haben, könnte es mehr Menschen als sonst zum Feiern ins Freie ziehen. Die Polizei will darauf am Wochenende mit verstärkten Kontrollen reagieren – aber mit Augenmaß. Im Fokus stehen beliebte Partyorte wie die Limmerstraße und Hoppenstedtwiese.